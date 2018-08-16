Одна из самых известных поп-певиц современности — Мадонна — отмечает 60-летие. Самые яркие моменты ее сценических выступлений — в фотоленте Ria.ru.
Самая богатая женщина-музыкант и самая плохая актриса: Мадонне — 60 лет
10:0016.08.2018
(обновлено: 10:51 16.08.2018)
0125857
© AP Photo / Rene TillmannПевица Мадонна, которая 16 августа отмечает 60-летие, признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории и самой богатой женщиной-музыкантом в мире. В ее послужном cписке семь "Грэмми", ее имя значится в Зале славы рок-н-ролла.
© AP Photo / Rene Tillmann
Певица Мадонна, которая 16 августа отмечает 60-летие, признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории и самой богатой женщиной-музыкантом в мире. В ее послужном cписке семь "Грэмми", ее имя значится в Зале славы рок-н-ролла.
© AFP 2018 / Ronald Wittek/Pool Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в городе Бэй-Сити штата Мичиган и была шестым ребенком в семье. Ее отец, Силвио Энтони, — итало-американец, мать, полная тезка певицы, — франко-канадка.
Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в городе Бэй-Сити штата Мичиган и была шестым ребенком в семье. Ее отец, Силвио Энтони, — итало-американец, мать, полная тезка певицы, — франко-канадка.
© AFP 2018 / Robyn BeckПомимо сцены, певица делала карьеру в кино — она снялась в 22 фильмах. Но считается, что в этой сфере она не добилась успехов: в 2000 году ей присудили антипремию "Золотая малина" как худшей актрисе ХХ века. Впрочем, в 1997-м за главную роль в киномюзикле "Эвита" Мадонна получила один из своих двух "Золотых глобусов", обойдя в этой номинации именитых актрис.
Помимо сцены, певица делала карьеру в кино — она снялась в 22 фильмах. Но считается, что в этой сфере она не добилась успехов: в 2000 году ей присудили антипремию "Золотая малина" как худшей актрисе ХХ века. Впрочем, в 1997-м за главную роль в киномюзикле "Эвита" Мадонна получила один из своих двух "Золотых глобусов", обойдя в этой номинации именитых актрис.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ школьные года Мадонна была членом команды чирлидерш. У нее есть хореографическое образование. Когда она переехала в Нью-Йорк, мечтая покорить город и стать танцовщицей, то работала в том числе в известной сети кафе Dunkin' Donuts. Говорят, ее уволили после того, как строптивая сотрудница вылила варенье на клиента.
В школьные года Мадонна была членом команды чирлидерш. У нее есть хореографическое образование. Когда она переехала в Нью-Йорк, мечтая покорить город и стать танцовщицей, то работала в том числе в известной сети кафе Dunkin' Donuts. Говорят, ее уволили после того, как строптивая сотрудница вылила варенье на клиента.
© AP Photo / Barry SweetБунтарство — это слово лучше всего определяет то, как вела себя молодая певица в 1980-е. Она убежала из дома с 32 долларами в кармане и направилась в Нью-Йорк. Там она воевала с продюсерами, дралась в клубах и участвовала в сомнительных проектах. А заодно носила рваные джинсы и кожаные куртки. Именно Мадонна ввела моду на эпатаж.
© AP Photo / Barry Sweet
Бунтарство — это слово лучше всего определяет то, как вела себя молодая певица в 1980-е. Она убежала из дома с 32 долларами в кармане и направилась в Нью-Йорк. Там она воевала с продюсерами, дралась в клубах и участвовала в сомнительных проектах. А заодно носила рваные джинсы и кожаные куртки. Именно Мадонна ввела моду на эпатаж.
© AP Photo / Reed SaxonВ 1986 вышел альбом "The Blue", который считается одним из самых продаваемых альбомов в истории. Певица посвятила его своему мужу Шону Пенну — "самому клевому парню во Вселенной".
© AP Photo / Reed Saxon
В 1986 вышел альбом "The Blue", который считается одним из самых продаваемых альбомов в истории. Певица посвятила его своему мужу Шону Пенну — "самому клевому парню во Вселенной".
Во многом Мадонна была первой. Можно сказать, именно она открыла широкой публике танцевальный стиль вог, который популярен сегодня. Готовясь к съемкам, она выбирала лучших танцовщиков в полулегальных ночных клубах. И вместе с ними сняла изысканный, выдержанный в черно-белых тонах клип на песню Vogue.
Во многом Мадонна была первой. Можно сказать, именно она открыла широкой публике танцевальный стиль вог, который популярен сегодня. Готовясь к съемкам, она выбирала лучших танцовщиков в полулегальных ночных клубах. И вместе с ними сняла изысканный, выдержанный в черно-белых тонах клип на песню Vogue.
© AP Photo / Sean Kardon, fileВ 1990-м певица шокировала публику, появившись во время тура Blonde Ambition в откровенном костюме, созданном для нее Жан-Полем Готье. Знаменитый конический бюстгальтер вошел в историю моды, а сам модельер в 2006 году вновь сшил костюмы для певицы — на сей раз для грандиозного тура Confessions.
© AP Photo / Sean Kardon, file
В 1990-м певица шокировала публику, появившись во время тура Blonde Ambition в откровенном костюме, созданном для нее Жан-Полем Готье. Знаменитый конический бюстгальтер вошел в историю моды, а сам модельер в 2006 году вновь сшил костюмы для певицы — на сей раз для грандиозного тура Confessions.
© AP Photo / Julie Jacobson, FileМногие поступки и идеи певицы оказывались провокационными и шокировали общество. Так, в 1992 году была опубликована ее книга "Секс", выход которой сопровождали многочисленные скандалы. В Японии и Индии продажи книги были запрещены, а во Франции иск к автору подала прокатолическая организация.
© AP Photo / Julie Jacobson, File
Многие поступки и идеи певицы оказывались провокационными и шокировали общество. Так, в 1992 году была опубликована ее книга "Секс", выход которой сопровождали многочисленные скандалы. В Японии и Индии продажи книги были запрещены, а во Франции иск к автору подала прокатолическая организация.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ России Мадонна выступала трижды: в 2006 году в Москве, в "Лужниках", в 2009-м — на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, а в 2012-м — в обеих столицах.
В России Мадонна выступала трижды: в 2006 году в Москве, в "Лужниках", в 2009-м — на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, а в 2012-м — в обеих столицах.
© AFP 2018 / ANP/Ferdy DammanКонцерты певицы — настоящее театрализованное выступление, где каждый постановочный номер раскрывает смысл песен. Известно, что Мадонна всегда поет живьем, а сложная хореография оказывается под силу не каждому танцовщику. Из-за большой нагрузки во время концерта певица зачастую не успевает восстановить дыхание, что сказывается на качестве вокала.
Концерты певицы — настоящее театрализованное выступление, где каждый постановочный номер раскрывает смысл песен. Известно, что Мадонна всегда поет живьем, а сложная хореография оказывается под силу не каждому танцовщику. Из-за большой нагрузки во время концерта певица зачастую не успевает восстановить дыхание, что сказывается на качестве вокала.
© AP Photo / Invsion/Frank MicelottaУже будучи известной исполнительницей, Мадонна написала книгу для детей "Английские розы" — о четырех юных подругах, жительницах Лондона. Главная тема произведения, опубликованного в 2003-м, — зависть и ревность, которые «приносят столько ненужных переживаний в нашу жизнь». Издание возглавило список бестселлеров The New York Times, а сейчас серия насчитывает уже 14 частей.
© AP Photo / Invsion/Frank Micelotta
Уже будучи известной исполнительницей, Мадонна написала книгу для детей "Английские розы" — о четырех юных подругах, жительницах Лондона. Главная тема произведения, опубликованного в 2003-м, — зависть и ревность, которые «приносят столько ненужных переживаний в нашу жизнь». Издание возглавило список бестселлеров The New York Times, а сейчас серия насчитывает уже 14 частей.
© AP Photo / Karel PrinslooУ Мадонны двое биологических детей и четверо усыновленных. Старшая дочь Лурдес родилась в 1996 году, ее отец — кубинский спортсмен Карлос Леон. В браке с режиссером Гаем Ричи в 2000-м на свет появился Рокко. Через шесть лет супруги усыновили 13-месячного Дэвида из приюта в Малави. В 2009 году Мадонна, уже расставшись со вторым супругом, из того же приюта забрала девочку Мерси. Близняшек Стеллу и Эстер певица удочерила в феврале 2017-го.
© AP Photo / Karel Prinsloo
У Мадонны двое биологических детей и четверо усыновленных. Старшая дочь Лурдес родилась в 1996 году, ее отец — кубинский спортсмен Карлос Леон. В браке с режиссером Гаем Ричи в 2000-м на свет появился Рокко. Через шесть лет супруги усыновили 13-месячного Дэвида из приюта в Малави. В 2009 году Мадонна, уже расставшись со вторым супругом, из того же приюта забрала девочку Мерси. Близняшек Стеллу и Эстер певица удочерила в феврале 2017-го.
© AFP 2018 / Bertrand Guay Глянцевые издания часто называют Мадонну "трендсеттером" — человеком, который задает моду. Так, в начале 1990-х, когда провокация и эпатаж уступали место поиску новых смыслов, она увлеклась индийскими религиозными учениями, йогой и кабаллой.
Глянцевые издания часто называют Мадонну "трендсеттером" — человеком, который задает моду. Так, в начале 1990-х, когда провокация и эпатаж уступали место поиску новых смыслов, она увлеклась индийскими религиозными учениями, йогой и кабаллой.
© AP Photo / Evan AgostiniВ прессе Мадонну прозвали "идеальным лицом". Нью-йоркские хирурги утверждают, что большинство женщин, которые приходят делать операцию, хотят иметь такую же внешность, как у певицы.
© AP Photo / Evan Agostini
В прессе Мадонну прозвали "идеальным лицом". Нью-йоркские хирурги утверждают, что большинство женщин, которые приходят делать операцию, хотят иметь такую же внешность, как у певицы.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+