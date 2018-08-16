Самая богатая женщина-музыкант и самая плохая актриса: Мадонне — 60 лет

Помимо сцены, певица делала карьеру в кино — она снялась в 22 фильмах. Но считается, что в этой сфере она не добилась успехов: в 2000 году ей присудили антипремию "Золотая малина" как худшей актрисе ХХ века. Впрочем, в 1997-м за главную роль в киномюзикле "Эвита" Мадонна получила один из своих двух "Золотых глобусов", обойдя в этой номинации именитых актрис.