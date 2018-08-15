Эдуард Успенский – писатель с сердцем ребенка

© Творческое объединение "Экран", 1981

"Мои произведения – это проповеди. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть, — говорил Успенский. — Крокодил Гена — это проповедь о том, что есть животные и они полноправные члены сообщества на Земле. Дядя Федор — проповедь "Давайте детям больше свободы". Все проповеди очень простые: всегда должно быть уважение к матери, к родине (необязательно к государству), к учителю, ко всему живому".