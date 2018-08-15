На 81-м году ушел из жизни писатель Эдуард Успенский, придумавший Чебурашку и Крокодила Гену, дядю Федора, Шарика и кота Матроскина. Автор и любимые с детства персонажи – в фотоленте Ria.ru.
Эдуард Успенский – писатель с сердцем ребенка
13:4515.08.2018
(обновлено: 14:24 15.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоПерейти в фотобанкЭдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года.
Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПисать стихи и рассказы он начал еще в школьные годы.
Писать стихи и рассказы он начал еще в школьные годы.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкОднако свою судьбу решил связать с технической специальностью и поступил в Московский авиационный институт.
Однако свою судьбу решил связать с технической специальностью и поступил в Московский авиационный институт.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ своем решении Успенский не сомневался, даже став известным автором, и совмещал точные науки с писательством.
В своем решении Успенский не сомневался, даже став известным автором, и совмещал точные науки с писательством.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПеремены в его жизни произошли, когда 29-летний инженер сочинил историю про Чебурашку.
Перемены в его жизни произошли, когда 29-летний инженер сочинил историю про Чебурашку.
© Союзмультфильм, 1969Всесоюзную популярность герой обрел, когда на экраны вышел кукольный мультфильм по мотивам повести "Крокодил Гена и его друзья".
© Союзмультфильм, 1969
Всесоюзную популярность герой обрел, когда на экраны вышел кукольный мультфильм по мотивам повести "Крокодил Гена и его друзья".
© Фото : СоюзмультфильмДругим культовым изобретением писателя стал цикл книг о приключениях дяди Федора, говорящего кота Матроскина и пса Шарика в деревне Простоквашино.
© Фото : Союзмультфильм
Другим культовым изобретением писателя стал цикл книг о приключениях дяди Федора, говорящего кота Матроскина и пса Шарика в деревне Простоквашино.
© Творческое объединение "Экран", 1981"Мои произведения – это проповеди. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть, — говорил Успенский. — Крокодил Гена — это проповедь о том, что есть животные и они полноправные члены сообщества на Земле. Дядя Федор — проповедь "Давайте детям больше свободы". Все проповеди очень простые: всегда должно быть уважение к матери, к родине (необязательно к государству), к учителю, ко всему живому".
© Творческое объединение "Экран", 1981
"Мои произведения – это проповеди. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть, — говорил Успенский. — Крокодил Гена — это проповедь о том, что есть животные и они полноправные члены сообщества на Земле. Дядя Федор — проповедь "Давайте детям больше свободы". Все проповеди очень простые: всегда должно быть уважение к матери, к родине (необязательно к государству), к учителю, ко всему живому".
© Творческое объединение "Экран", 1986Произведения автора издавались на 25 языках и популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США.
© Творческое объединение "Экран", 1986
Произведения автора издавались на 25 языках и популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США.
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