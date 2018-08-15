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Фестиваль индийской культуры в Сокольниках

(обновлено: 11:41 15.08.2018)
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Фестиваль индийской культуры в Москве
Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Индийский базар на фестивале индийской культуры, посвященном Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Участницы фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Участницы фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Артисты выступают на фестивале индийской культуры, посвященном Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Фестиваль индийской культуры, посвященный Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
Президент Индийского национального культурного центра Сита, руководитель ассоциации Индийский бизнес-альянс Сэмми Котвани (слева) и заместитель Главы Миссии Посольства Индии в России Гангадхаран Баласубраманиан
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастников и гостей Фестиваль индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке "Сокольники" встречает макет знаменитого Тадж-Махала.Фестиваль индийской культуры в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Участников и гостей Фестиваль индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке "Сокольники" встречает макет знаменитого Тадж-Махала.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГруппа танцовщиц исполняет народные танцы Индии.Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Группа танцовщиц исполняет народные танцы Индии.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПосетители мероприятия в Сокольниках познакомились с одним из главных фестивалей хинду Ратха Ятра - Фестивалем колесниц.Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетители мероприятия в Сокольниках познакомились с одним из главных фестивалей хинду Ратха Ятра - Фестивалем колесниц.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУ женщин большим спросом пользовалась бижутерия в национальном стиле.Индийский базар на фестивале индийской культуры, посвященном Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
У женщин большим спросом пользовалась бижутерия в национальном стиле.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГости смогли посмотреть церемонию индийской свадьбы.Участники фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Гости смогли посмотреть церемонию индийской свадьбы.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПобедительница первого международного конкурса Miss BRICS International Елена Вервекина приняла участие в показе мод платьев Сари для невест.Участницы фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Победительница первого международного конкурса Miss BRICS International Елена Вервекина приняла участие в показе мод платьев Сари для невест.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНи с чем несравнимое индийское сари. На празднике в нем можно было не только покрасоваться, но и приобрести.Участницы фестиваля индийской культуры, посвященного Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Ни с чем несравнимое индийское сари. На празднике в нем можно было не только покрасоваться, но и приобрести.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПрофессиональные танцовщицы выступают на фестивале индийской культуры.Артисты выступают на фестивале индийской культуры, посвященном Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Профессиональные танцовщицы выступают на фестивале индийской культуры.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТрадиционная роспись хной на теле Мехенди. Все желающие могли стать обладателем узора, который в отличие от татуировки, является временным и легко смывается водой.Фестиваль индийской культуры, посвященный Дню независимости Индии, в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Традиционная роспись хной на теле Мехенди. Все желающие могли стать обладателем узора, который в отличие от татуировки, является временным и легко смывается водой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПрезидент Индийского национального культурного центра "Сита", руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани (слева) и заместитель главы миссии посольства Индии в России Гангадхаран Баласубраманиан на фестивале индийской культуры, посвященном Дню независимости Индии, в парке "Сокольники" в Москве.Президент Индийского национального культурного центра Сита, руководитель ассоциации Индийский бизнес-альянс Сэмми Котвани (слева) и заместитель Главы Миссии Посольства Индии в России Гангадхаран Баласубраманиан
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Президент Индийского национального культурного центра "Сита", руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани (слева) и заместитель главы миссии посольства Индии в России Гангадхаран Баласубраманиан на фестивале индийской культуры, посвященном Дню независимости Индии, в парке "Сокольники" в Москве.
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В московском парке Сокольники с 10 по 12 августа прошел масштабный красочный Фестиваль индийской культуры, посвященный Дню независимости Индии. Для гостей развернулся настоящий восточный базар с декорациями, тканями и национальными костюмами, выставкой специй, приправ и чая, сувенирами и натуральной косметикой.

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