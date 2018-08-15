Журнал Scuba Diving Magazine назвал победителей ежегодного конкурса подводной фотографии. Самые яркие снимки — в фотоленте Ria.ru.
В синем море, в белой пене: лучшие фото подводного мира
11:0515.08.2018
(обновлено: 11:08 15.08.2018)
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© Фото : Rodney Bursiel / Scuba Diving MagazineГран-при конкурса завоевал Родни Бурсиэль. Фотограф выбрал необычную перспективу, чтобы казалось, будто снятый им кит находится над водой.
Гран-при конкурса завоевал Родни Бурсиэль. Фотограф выбрал необычную перспективу, чтобы казалось, будто снятый им кит находится над водой.
© Фото : Jamie Hall / Scuba Diving MagazineРаботы рассматривали в четырех категориях: "Широкий угол", "Макро", "Концептуальный снимок" и "Компактная камера". Победу в "Компактной камере" одержал Джейми Холл за впечатляющее фото мурены.
Работы рассматривали в четырех категориях: "Широкий угол", "Макро", "Концептуальный снимок" и "Компактная камера". Победу в "Компактной камере" одержал Джейми Холл за впечатляющее фото мурены.
© Фото : Yap Katumbal / Scuba Diving MagazineВторое место в номинации "Компактная камера" занял Яп Катумбал. Жюри отметило сделанный им кадр осьминога.
Второе место в номинации "Компактная камера" занял Яп Катумбал. Жюри отметило сделанный им кадр осьминога.
© Фото : Ferenc Lőrincz / Scuba Diving MagazineТретье место в категории "Компактная камера" - у Ференца Лоринца. Снятый им групер как будто специально ждал фотографа.
Третье место в категории "Компактная камера" - у Ференца Лоринца. Снятый им групер как будто специально ждал фотографа.
© Фото : Alex Dawson / Scuba Diving MagazineПервое место в категории "Широкий угол" жюри отдало Алексу Доусону за кадр затопленной в 1999 году самоходной зенитной установки M42 Duster. Сегодня это одно из самых привлекательных мест для дайвинга.
Первое место в категории "Широкий угол" жюри отдало Алексу Доусону за кадр затопленной в 1999 году самоходной зенитной установки M42 Duster. Сегодня это одно из самых привлекательных мест для дайвинга.
© Фото : Karen Smith / Scuba Diving MagazineВторой в номинации "Широкий угол" стала Карен Смит, запечатлевшая фридайверов в глубокой пещере.
Второй в номинации "Широкий угол" стала Карен Смит, запечатлевшая фридайверов в глубокой пещере.
© Фото : Tom St. George / Scuba Diving MagazineЯркий снимок подводной пещеры принес фотографу Тому Ст. Джорджу третье место в номинации "Широкий угол".
Яркий снимок подводной пещеры принес фотографу Тому Ст. Джорджу третье место в номинации "Широкий угол".
© Фото : Conor Culver / Scuba Diving MagazineПервое место в "Концептуальной" категории жюри отдало Конару Калверу и его красному осьминогу.
Первое место в "Концептуальной" категории жюри отдало Конару Калверу и его красному осьминогу.
© Фото : Lucie Drlikova / Scuba Diving MagazineВторое место "Концептуальной" номинации досталось Люси Дрливокой за "Женщину в бассейне".
Второе место "Концептуальной" номинации досталось Люси Дрливокой за "Женщину в бассейне".
© Фото : Christian Vizl / Scuba Diving MagazineТретье место в "Концептуальной" категории - у Кристиана Визла за фото чемпионки по фридайвингу из Чили.
Третье место в "Концептуальной" категории - у Кристиана Визла за фото чемпионки по фридайвингу из Чили.
© Фото : Cai Songda / Scuba Diving MagazineВ номинации "Макро" победил Цай Сонгда. Этот снимок, по словам автора, напоминает ему о том, как скучное, на первый взгляд, погружение может стать одним из самых запоминающихся.
В номинации "Макро" победил Цай Сонгда. Этот снимок, по словам автора, напоминает ему о том, как скучное, на первый взгляд, погружение может стать одним из самых запоминающихся.
© Фото : Christian Bachmann / Scuba Diving MagazineВторое место в номинации "Макро" завоевал Кристиан Бахманн, который запечатлел рыбу-клоуна в движении, напоминающем полет.
Второе место в номинации "Макро" завоевал Кристиан Бахманн, который запечатлел рыбу-клоуна в движении, напоминающем полет.
© Фото : Rafael Fernandez Caballero / Scuba Diving MagazineТретье место в номинации "Макро" жюри присудило Рафаэлю Фернандесу Кабальеро за фото рыбы-прилипалы с икринками.
Третье место в номинации "Макро" жюри присудило Рафаэлю Фернандесу Кабальеро за фото рыбы-прилипалы с икринками.
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