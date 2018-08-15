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В синем море, в белой пене: лучшие фото подводного мира

(обновлено: 11:08 15.08.2018)
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Фотограф Rodney Bursiel. Гран при конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Jamie Hall. Первое место в номинации Компактная камера конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Yap Katumbal. Второе место в номинации Компактная камера конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Ferenc Lőrincz. Третье место в номинации Компактная камера конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Alex Dawson. Первое место в номинации Широкий угол конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Karen Smith. Второе место в номинации Широкий угол конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Tom St. George. Третье место в номинации Широкий угол конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Conor Culver. Первое место Концептуальной категории конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Lucie Drlikova. Второе место Концептуальной категории конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Christian Vizl. Третье место Концептуальной категории конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Cai Songda. Первое место в номинации Макро конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Christian Bachmann. Второе место в номинации Макро конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
Фотограф Rafael Fernandez Caballero. Третье место в номинации Макро конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Rodney Bursiel / Scuba Diving MagazineГран-при конкурса завоевал Родни Бурсиэль. Фотограф выбрал необычную перспективу, чтобы казалось, будто снятый им кит находится над водой.Фотограф Rodney Bursiel. Гран при конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Rodney Bursiel / Scuba Diving Magazine
Гран-при конкурса завоевал Родни Бурсиэль. Фотограф выбрал необычную перспективу, чтобы казалось, будто снятый им кит находится над водой.
© Фото : Jamie Hall / Scuba Diving MagazineРаботы рассматривали в четырех категориях: "Широкий угол", "Макро", "Концептуальный снимок" и "Компактная камера". Победу в "Компактной камере" одержал Джейми Холл за впечатляющее фото мурены.Фотограф Jamie Hall. Первое место в номинации Компактная камера конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Jamie Hall / Scuba Diving Magazine
Работы рассматривали в четырех категориях: "Широкий угол", "Макро", "Концептуальный снимок" и "Компактная камера". Победу в "Компактной камере" одержал Джейми Холл за впечатляющее фото мурены.
© Фото : Yap Katumbal / Scuba Diving MagazineВторое место в номинации "Компактная камера" занял Яп Катумбал. Жюри отметило сделанный им кадр осьминога.Фотограф Yap Katumbal. Второе место в номинации Компактная камера конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Yap Katumbal / Scuba Diving Magazine
Второе место в номинации "Компактная камера" занял Яп Катумбал. Жюри отметило сделанный им кадр осьминога.
© Фото : Ferenc Lőrincz / Scuba Diving MagazineТретье место в категории "Компактная камера" - у Ференца Лоринца. Снятый им групер как будто специально ждал фотографа.Фотограф Ferenc Lőrincz. Третье место в номинации Компактная камера конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Ferenc Lőrincz / Scuba Diving Magazine
Третье место в категории "Компактная камера" - у Ференца Лоринца. Снятый им групер как будто специально ждал фотографа.
© Фото : Alex Dawson / Scuba Diving MagazineПервое место в категории "Широкий угол" жюри отдало Алексу Доусону за кадр затопленной в 1999 году самоходной зенитной установки M42 Duster. Сегодня это одно из самых привлекательных мест для дайвинга.Фотограф Alex Dawson. Первое место в номинации Широкий угол конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Alex Dawson / Scuba Diving Magazine
Первое место в категории "Широкий угол" жюри отдало Алексу Доусону за кадр затопленной в 1999 году самоходной зенитной установки M42 Duster. Сегодня это одно из самых привлекательных мест для дайвинга.
© Фото : Karen Smith / Scuba Diving MagazineВторой в номинации "Широкий угол" стала Карен Смит, запечатлевшая фридайверов в глубокой пещере.Фотограф Karen Smith. Второе место в номинации Широкий угол конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Karen Smith / Scuba Diving Magazine
Второй в номинации "Широкий угол" стала Карен Смит, запечатлевшая фридайверов в глубокой пещере.
© Фото : Tom St. George / Scuba Diving MagazineЯркий снимок подводной пещеры принес фотографу Тому Ст. Джорджу третье место в номинации "Широкий угол".Фотограф Tom St. George. Третье место в номинации Широкий угол конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Tom St. George / Scuba Diving Magazine
Яркий снимок подводной пещеры принес фотографу Тому Ст. Джорджу третье место в номинации "Широкий угол".
© Фото : Conor Culver / Scuba Diving MagazineПервое место в "Концептуальной" категории жюри отдало Конару Калверу и его красному осьминогу.Фотограф Conor Culver. Первое место Концептуальной категории конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Conor Culver / Scuba Diving Magazine
Первое место в "Концептуальной" категории жюри отдало Конару Калверу и его красному осьминогу.
© Фото : Lucie Drlikova / Scuba Diving MagazineВторое место "Концептуальной" номинации досталось Люси Дрливокой за "Женщину в бассейне".Фотограф Lucie Drlikova. Второе место Концептуальной категории конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Lucie Drlikova / Scuba Diving Magazine
Второе место "Концептуальной" номинации досталось Люси Дрливокой за "Женщину в бассейне".
© Фото : Christian Vizl / Scuba Diving MagazineТретье место в "Концептуальной" категории - у Кристиана Визла за фото чемпионки по фридайвингу из Чили.Фотограф Christian Vizl. Третье место Концептуальной категории конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Christian Vizl / Scuba Diving Magazine
Третье место в "Концептуальной" категории - у Кристиана Визла за фото чемпионки по фридайвингу из Чили.
© Фото : Cai Songda / Scuba Diving MagazineВ номинации "Макро" победил Цай Сонгда. Этот снимок, по словам автора, напоминает ему о том, как скучное, на первый взгляд, погружение может стать одним из самых запоминающихся.Фотограф Cai Songda. Первое место в номинации Макро конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Cai Songda / Scuba Diving Magazine
В номинации "Макро" победил Цай Сонгда. Этот снимок, по словам автора, напоминает ему о том, как скучное, на первый взгляд, погружение может стать одним из самых запоминающихся.
© Фото : Christian Bachmann / Scuba Diving MagazineВторое место в номинации "Макро" завоевал Кристиан Бахманн, который запечатлел рыбу-клоуна в движении, напоминающем полет.Фотограф Christian Bachmann. Второе место в номинации Макро конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Christian Bachmann / Scuba Diving Magazine
Второе место в номинации "Макро" завоевал Кристиан Бахманн, который запечатлел рыбу-клоуна в движении, напоминающем полет.
© Фото : Rafael Fernandez Caballero / Scuba Diving MagazineТретье место в номинации "Макро" жюри присудило Рафаэлю Фернандесу Кабальеро за фото рыбы-прилипалы с икринками.Фотограф Rafael Fernandez Caballero. Третье место в номинации Макро конкурса Scuba Diving Magazine's 2018 Underwater Photo Contest
© Фото : Rafael Fernandez Caballero / Scuba Diving Magazine
Третье место в номинации "Макро" жюри присудило Рафаэлю Фернандесу Кабальеро за фото рыбы-прилипалы с икринками.
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