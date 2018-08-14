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Обрушение моста в Генуе

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Обрушение моста в Генуе
(обновлено: 18:49 14.08.2018)
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Обрушившийся мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / StringerВ момент ЧП по мосту ехали автомобили.Обрушившийся мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stringer
В момент ЧП по мосту ехали автомобили.
© REUTERS / Stefano RellandiniОбломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stefano Rellandini
Обломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.
© AFP 2018 / Andrea LeoniЖертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
Жертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПрезидент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
Президент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.
© REUTERS / Stefano RellandiniЗавалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Завалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.
© REUTERS / Stefano RellandiniПричиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Причиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.
© AFP 2018 / Andrea LeoniВ Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
В Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.
© REUTERS / Local Team via Reuters TVРухнувший мост построили в 1960-х годах.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Local Team via Reuters TV
Рухнувший мост построили в 1960-х годах.
© REUTERS / Stefano RellandiniПользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПо сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция была в 2016 году.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция была в 2016 году.
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В Генуе обрушился автомобильный мост, есть погибшие и пострадавшие. Фото с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

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