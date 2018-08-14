В Генуе обрушился автомобильный мост, есть погибшие и пострадавшие. Фото с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
Обрушение моста в Генуе
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18:4014.08.2018
(обновлено: 18:49 14.08.2018)
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© REUTERS / Stefano RellandiniОбломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.
Обломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.
© AFP 2018 / Andrea LeoniЖертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.
Жертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПрезидент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.
Президент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.
© REUTERS / Stefano RellandiniЗавалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.
Завалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.
© REUTERS / Stefano RellandiniПричиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.
Причиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.
© AFP 2018 / Andrea LeoniВ Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.
В Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.
© REUTERS / Stefano RellandiniПользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.
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