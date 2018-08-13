В Коктебеле состоялся третий Международный фестиваль огненных театров "Крым Fire Fest". Мастера приручать огонь – в фотоленте Ria.ru.
Танцы с огнем: фестиваль "Крым Fire Fest"
19:5513.08.2018
(обновлено: 20:07 13.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкФестиваль стартовал 4-5 августа и финишировал 11-12.
Фестиваль стартовал 4-5 августа и финишировал 11-12.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервое подобное шоу под названием "Вселенский карнавал огня" показали в Коктебеле и Севастополе три года назад, но тогда в нем участвовали только московские команды.
Первое подобное шоу под названием "Вселенский карнавал огня" показали в Коктебеле и Севастополе три года назад, но тогда в нем участвовали только московские команды.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУже в 2016 году организаторы решили, что выступать должны мастера из разных регионов. Так родился "Крым Fire Fest".
Уже в 2016 году организаторы решили, что выступать должны мастера из разных регионов. Так родился "Крым Fire Fest".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМестом проведения выбрали Коктебель, более 100 лет вдохновлявший художников и поэтов.
Местом проведения выбрали Коктебель, более 100 лет вдохновлявший художников и поэтов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году на "Крым Fire Fest" приехали исполнители из России и зарубежья.
В этом году на "Крым Fire Fest" приехали исполнители из России и зарубежья.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчаствуют только лучшие из лучших - 10 коллективов и солистов, отобранных из 150 претендентов.
Участвуют только лучшие из лучших - 10 коллективов и солистов, отобранных из 150 претендентов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКаждое выступление на "Крым Fire Fest" - это маленький спектакль.
Каждое выступление на "Крым Fire Fest" - это маленький спектакль.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКроме огненных шоу, на фестивале проводят мастер-классы, где можно научиться некоторым трюкам и пообщаться с мастерами фаер-шоу, художниками и музыкантами.
Кроме огненных шоу, на фестивале проводят мастер-классы, где можно научиться некоторым трюкам и пообщаться с мастерами фаер-шоу, художниками и музыкантами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПо словам директора "Крым Fire Fest", обстановка здесь особенная. Участники не столько соревнуются между собой, сколько делятся опытом.
По словам директора "Крым Fire Fest", обстановка здесь особенная. Участники не столько соревнуются между собой, сколько делятся опытом.
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