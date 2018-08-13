В поселке Большое Козино под Нижним Новгородом состоялся фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2018. Его участники и гости – в фотоленте Ria.ru.
Музыка и технологии на фестивале Alfa Future People
16:3013.08.2018
(обновлено: 16:40 13.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкAlfa Future People - самое масштабное событие современной электронной музыки и технологий в России.
Alfa Future People - самое масштабное событие современной электронной музыки и технологий в России.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа юбилейный Alfa Future People съехались более 100 диджеев со всего мира.
На юбилейный Alfa Future People съехались более 100 диджеев со всего мира.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкХэдлайнерами мероприятия стали российский музыкант Дельфин и британский диджей Aphrodite.
На фото: музыкант и поэт Дельфин.
На фото: музыкант и поэт Дельфин.
Хэдлайнерами мероприятия стали российский музыкант Дельфин и британский диджей Aphrodite.
На фото: музыкант и поэт Дельфин.
На фото: музыкант и поэт Дельфин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкTiesto, SteveAoki, Alesso, Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, GarethEmery, GoingDeeper, KSHMR, SwankyTunes, ViniVici, YellowClaw, Modestep и многие другие играли на четырех уникальных сценах.
Tiesto, SteveAoki, Alesso, Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, GarethEmery, GoingDeeper, KSHMR, SwankyTunes, ViniVici, YellowClaw, Modestep и многие другие играли на четырех уникальных сценах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГенеральный директор Alfa Future People Виктор Шкипин и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Генеральный директор Alfa Future People Виктор Шкипин и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГлава Нижегородской области Глеб Никитин убежден, что фестиваль открывает регион для всего мира.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин убежден, что фестиваль открывает регион для всего мира.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк"Здорово, что такие масштабные мероприятия проводятся в Нижегородской области. Это развитие нашего туристического потенциала и событийного туризма", — отметил руководитель региона.
"Здорово, что такие масштабные мероприятия проводятся в Нижегородской области. Это развитие нашего туристического потенциала и событийного туризма", — отметил руководитель региона.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПомимо музыкальных площадок, были организованы зоны отдыха, спорта и технологий.
Помимо музыкальных площадок, были организованы зоны отдыха, спорта и технологий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВпервые на фестивале работала площадка, посвященная современному искусству.
Впервые на фестивале работала площадка, посвященная современному искусству.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИ впервые же был создан полноценный парк развлечений, гостям которого предлагалось испытать себя в молоте-силометре, покататься на каруселях и посмотреться в кривое зеркало.
И впервые же был создан полноценный парк развлечений, гостям которого предлагалось испытать себя в молоте-силометре, покататься на каруселях и посмотреться в кривое зеркало.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа спортивной площадке можно было сдать нормы ГТО, поиграть в волейбол и лазертаг, пообщаться с известными спортсменами.
На спортивной площадке можно было сдать нормы ГТО, поиграть в волейбол и лазертаг, пообщаться с известными спортсменами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастники электронного проекта Swanky Tunes на юбилейном фестивале Alfa Future People.
Участники электронного проекта Swanky Tunes на юбилейном фестивале Alfa Future People.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ зоне технологий развернули масштабную выставку гаджетов.
В зоне технологий развернули масштабную выставку гаджетов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдесь были представлены инновационные разработки, дающие представление о медицине и коммуникациях будущего.
Здесь были представлены инновационные разработки, дающие представление о медицине и коммуникациях будущего.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаК примеру, на фестивале можно было увидеть первый в мире магазин, где валютой служат личные данные пользователей.
К примеру, на фестивале можно было увидеть первый в мире магазин, где валютой служат личные данные пользователей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаУчастники российского электронного хип-хоп-дуэта Айгель Гайсина и Илья Барамии на фестивале в Нижегородской области.
Участники российского электронного хип-хоп-дуэта Айгель Гайсина и Илья Барамии на фестивале в Нижегородской области.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкAlfa Future People проводится под Нижним Новгородом с 2014 года.
Alfa Future People проводится под Нижним Новгородом с 2014 года.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году фестиваль побил рекорд посещаемости, он собрал 52 тысячи посетителей.
В этом году фестиваль побил рекорд посещаемости, он собрал 52 тысячи посетителей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкAlfa Future People проходил при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса МИА "Россия сегодня".
Alfa Future People проходил при информационной поддержке РИА Новости – флагманского ресурса МИА "Россия сегодня".
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