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Звездный день левши

(обновлено: 15:31 13.08.2018)
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Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американская певица Пинк во время выступления на Грэмми
Британский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления в СК Олимпийский в рамках мирового турне 57th & 9th
Теннисистка Мария Шарапова
Лионель Месси (Аргентина) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины
Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
Актер Хью Джекман на красной дорожке премьеры фильма Джеймса Мэнголда Логан в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2017
Актриса Анжелина Джоли позирует на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма The Tree Of Life в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
Актер Том Круз прибыл на мировую премьеру фильма Миссия невыполнима: Последствия в Париже. 12 июля 2018 года
Скарлетт Йоханссон прибывает на мировую премьеру фильма Мстители: Бесконечная война в Лос-Анджелесе. 23 апреля 2018 года
Певец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года
Американская актриса Джессика Альба прибывает на вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз, Калифорния. 26 февраля 2017 года
Американский актер Киану Ривз
Британский музыкант Пол Маккартни
Актриса Сара Джессика Паркер
Американский актер Брюс Уиллис
Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии Мосфильм
Актриса Дженнифер Лоуренс
Народный артист России Виктор Сухоруков, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль второго плана
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛевша от рождения Николь Кидман научилась писать правой рукой, когда готовилась сыграть Вирджинию Вулф в фильме "Часы". За эту роль актриса получила "Оскар".Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Левша от рождения Николь Кидман научилась писать правой рукой, когда готовилась сыграть Вирджинию Вулф в фильме "Часы". За эту роль актриса получила "Оскар".
© AFP 2018 / Robyn BeckАмериканская певица Пинк - одна из знаменитых левшей.Американская певица Пинк во время выступления на Грэмми
© AFP 2018 / Robyn Beck
Американская певица Пинк - одна из знаменитых левшей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевец и композитор Стинг - левша, но гитару держит как праворукий.Британский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления в СК Олимпийский в рамках мирового турне 57th & 9th
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певец и композитор Стинг - левша, но гитару держит как праворукий.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМария Шарапова – амбидекстер. У таких людей одинаково хорошо развиты левое и правое полушария мозга, поэтому они прекрасно владеют обеими руками.Теннисистка Мария Шарапова
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Мария Шарапова – амбидекстер. У таких людей одинаково хорошо развиты левое и правое полушария мозга, поэтому они прекрасно владеют обеими руками.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЛионеля Месси коллеги называют левшой мирового футбола. Он способен в одиночку обойти любую защиту соперника, большинство его голов забито левой ногой.Лионель Месси (Аргентина) радуется забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Лионеля Месси коллеги называют левшой мирового футбола. Он способен в одиночку обойти любую защиту соперника, большинство его голов забито левой ногой.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryКогда отец Леди Гаги открыл ресторан, певица помогала лишь составлять меню, а вот на кухню ее не пустили. Отец артистки признался, что у него сердце кровью обливается, он когда видит, как его дочь-левша что-то режет ножом.Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Когда отец Леди Гаги открыл ресторан, певица помогала лишь составлять меню, а вот на кухню ее не пустили. Отец артистки признался, что у него сердце кровью обливается, он когда видит, как его дочь-левша что-то режет ножом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛевша от рождения Хью Джекман научился свободно владеть и правой рукой, теперь актеру подвластны любые образы.Актер Хью Джекман на красной дорожке премьеры фильма Джеймса Мэнголда Логан в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Левша от рождения Хью Джекман научился свободно владеть и правой рукой, теперь актеру подвластны любые образы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛевша Анджелина Джоли на съемах в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" должна была в кадре перезаряжать пистолеты. Пришлось искать специальное оружие.Актриса Анжелина Джоли позирует на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма The Tree Of Life в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Левша Анджелина Джоли на съемах в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" должна была в кадре перезаряжать пистолеты. Пришлось искать специальное оружие.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВалерия Меладзе в школе заставляли писать правой рукой, из-за этого он возненавидел чистописание.Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерия Меладзе в школе заставляли писать правой рукой, из-за этого он возненавидел чистописание.
© AP Photo / Thibault CamusТом Круз родился левшой, но с детства стремился быть как все. Сейчас он легко пишет правой рукой.Актер Том Круз прибыл на мировую премьеру фильма Миссия невыполнима: Последствия в Париже. 12 июля 2018 года
© AP Photo / Thibault Camus
Том Круз родился левшой, но с детства стремился быть как все. Сейчас он легко пишет правой рукой.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Скарлетт Йохансон – еще одна голливудская левша.Скарлетт Йоханссон прибывает на мировую премьеру фильма Мстители: Бесконечная война в Лос-Анджелесе. 23 апреля 2018 года
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Актриса Скарлетт Йохансон – еще одна голливудская левша.
© AP Photo / Invision/Amy HarrisКогда певца Эминема спросили, каково быть левшой, он ответил: "Понятия не имею, я с этим родился".Певец Эминем во время выступления на фестивале музыки и искусств в Боннару. 9 июня 2018 года
© AP Photo / Invision/Amy Harris
Когда певца Эминема спросили, каково быть левшой, он ответил: "Понятия не имею, я с этим родился".
© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix Джессика Альба настрадалась в детстве от собственной леворукости. Преподаватели требовали, чтобы она писала правой рукой, и актрисе пришлось переучиваться.Американская актриса Джессика Альба прибывает на вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз, Калифорния. 26 февраля 2017 года
© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix 
Джессика Альба настрадалась в детстве от собственной леворукости. Преподаватели требовали, чтобы она писала правой рукой, и актрисе пришлось переучиваться.
© AFP 2018 / Kazuhiro NogiСамый скромный актер Голливуда Киану Ривз – левша, но на гитаре он научился играть правой рукой.Американский актер Киану Ривз
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
Самый скромный актер Голливуда Киану Ривз – левша, но на гитаре он научился играть правой рукой.
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, FileПол Маккартни – самый известный левша в мире рок-музыки. Струны на его гитаре расположены в обратном порядке.Британский музыкант Пол Маккартни
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, File
Пол Маккартни – самый известный левша в мире рок-музыки. Струны на его гитаре расположены в обратном порядке.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniСара Джессика Паркер свою леворукость не скрывает, но и не афиширует. Лишь въедливые зрители заметили, что ее сериальная героиня Кэрри Брэдшоу пишет левой рукой.Актриса Сара Джессика Паркер
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Сара Джессика Паркер свою леворукость не скрывает, но и не афиширует. Лишь въедливые зрители заметили, что ее сериальная героиня Кэрри Брэдшоу пишет левой рукой.
© AP Photo / Invision/Brent N. ClarkeБрюсу Уиллису пришлось потренироваться, чтобы писать правой рукой в картине "Шестое чувство" и реализовать задумку режиссера.Американский актер Брюс Уиллис
© AP Photo / Invision/Brent N. Clarke
Брюсу Уиллису пришлось потренироваться, чтобы писать правой рукой в картине "Шестое чувство" и реализовать задумку режиссера.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗвезда сериала "Глухарь" Максим Аверин к леворукости относится с юмором. Его беспокоит лишь то, что левой рукой неудобно чистить картошку.Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии Мосфильм
© РИА Новости / Максим Блинов
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Звезда сериала "Глухарь" Максим Аверин к леворукости относится с юмором. Его беспокоит лишь то, что левой рукой неудобно чистить картошку.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктриса Дженнифер Лоуренс - левша, но это не мешает ей учиться всему, что может пригодиться для съемок в кино, например, стрелять из лука или заниматься борьбой и скалолазанием.Актриса Дженнифер Лоуренс
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Актриса Дженнифер Лоуренс - левша, но это не мешает ей учиться всему, что может пригодиться для съемок в кино, например, стрелять из лука или заниматься борьбой и скалолазанием.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер Виктор Сухоруков был единственным левшой в классе. Он вспоминает, как учительница била его линейкой по рукам, чтобы он пользовался ручкой "правильно".Народный артист России Виктор Сухоруков, получивший награду в номинации Лучшая мужская роль второго плана
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Виктор Сухоруков был единственным левшой в классе. Он вспоминает, как учительница била его линейкой по рукам, чтобы он пользовался ручкой "правильно".
Актриса Дженнифер ЛоуренсЗвездный день левши15:2013.08.2018
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Международный день левши отмечают каждый год 13 августа. Таких людей с древних времен окружали мифы: леворукость считали то свидетельством ущербности, то признаком гениальности. Психологи говорят, что мозг левшей работает по-особому, в их действиях нет автоматизма, в этом и кроется секрет творческой активности. Среди левшей немало знаменитостей. О них – фотолента Ria.ru.

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