Звездный день левши

Актриса Дженнифер Лоуренс - левша, но это не мешает ей учиться всему, что может пригодиться для съемок в кино, например, стрелять из лука или заниматься борьбой и скалолазанием.

Актриса Дженнифер Лоуренс - левша, но это не мешает ей учиться всему, что может пригодиться для съемок в кино, например, стрелять из лука или заниматься борьбой и скалолазанием.

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