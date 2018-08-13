Международный день левши отмечают каждый год 13 августа. Таких людей с древних времен окружали мифы: леворукость считали то свидетельством ущербности, то признаком гениальности. Психологи говорят, что мозг левшей работает по-особому, в их действиях нет автоматизма, в этом и кроется секрет творческой активности. Среди левшей немало знаменитостей. О них – фотолента Ria.ru.
Звездный день левши
15:2013.08.2018
(обновлено: 15:31 13.08.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЛевша от рождения Николь Кидман научилась писать правой рукой, когда готовилась сыграть Вирджинию Вулф в фильме "Часы". За эту роль актриса получила "Оскар".
© Sputnik / Асатур Есаянц
Левша от рождения Николь Кидман научилась писать правой рукой, когда готовилась сыграть Вирджинию Вулф в фильме "Часы". За эту роль актриса получила "Оскар".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевец и композитор Стинг - левша, но гитару держит как праворукий.
Певец и композитор Стинг - левша, но гитару держит как праворукий.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussМария Шарапова – амбидекстер. У таких людей одинаково хорошо развиты левое и правое полушария мозга, поэтому они прекрасно владеют обеими руками.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Мария Шарапова – амбидекстер. У таких людей одинаково хорошо развиты левое и правое полушария мозга, поэтому они прекрасно владеют обеими руками.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЛионеля Месси коллеги называют левшой мирового футбола. Он способен в одиночку обойти любую защиту соперника, большинство его голов забито левой ногой.
Лионеля Месси коллеги называют левшой мирового футбола. Он способен в одиночку обойти любую защиту соперника, большинство его голов забито левой ногой.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryКогда отец Леди Гаги открыл ресторан, певица помогала лишь составлять меню, а вот на кухню ее не пустили. Отец артистки признался, что у него сердце кровью обливается, он когда видит, как его дочь-левша что-то режет ножом.
Когда отец Леди Гаги открыл ресторан, певица помогала лишь составлять меню, а вот на кухню ее не пустили. Отец артистки признался, что у него сердце кровью обливается, он когда видит, как его дочь-левша что-то режет ножом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛевша от рождения Хью Джекман научился свободно владеть и правой рукой, теперь актеру подвластны любые образы.
Левша от рождения Хью Джекман научился свободно владеть и правой рукой, теперь актеру подвластны любые образы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЛевша Анджелина Джоли на съемах в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" должна была в кадре перезаряжать пистолеты. Пришлось искать специальное оружие.
Левша Анджелина Джоли на съемах в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" должна была в кадре перезаряжать пистолеты. Пришлось искать специальное оружие.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВалерия Меладзе в школе заставляли писать правой рукой, из-за этого он возненавидел чистописание.
Валерия Меладзе в школе заставляли писать правой рукой, из-за этого он возненавидел чистописание.
© AP Photo / Thibault CamusТом Круз родился левшой, но с детства стремился быть как все. Сейчас он легко пишет правой рукой.
© AP Photo / Thibault Camus
Том Круз родился левшой, но с детства стремился быть как все. Сейчас он легко пишет правой рукой.
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Скарлетт Йохансон – еще одна голливудская левша.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Актриса Скарлетт Йохансон – еще одна голливудская левша.
© AP Photo / Invision/Amy HarrisКогда певца Эминема спросили, каково быть левшой, он ответил: "Понятия не имею, я с этим родился".
© AP Photo / Invision/Amy Harris
Когда певца Эминема спросили, каково быть левшой, он ответил: "Понятия не имею, я с этим родился".
© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix Джессика Альба настрадалась в детстве от собственной леворукости. Преподаватели требовали, чтобы она писала правой рукой, и актрисе пришлось переучиваться.
Джессика Альба настрадалась в детстве от собственной леворукости. Преподаватели требовали, чтобы она писала правой рукой, и актрисе пришлось переучиваться.
© AFP 2018 / Kazuhiro NogiСамый скромный актер Голливуда Киану Ривз – левша, но на гитаре он научился играть правой рукой.
Самый скромный актер Голливуда Киану Ривз – левша, но на гитаре он научился играть правой рукой.
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, FileПол Маккартни – самый известный левша в мире рок-музыки. Струны на его гитаре расположены в обратном порядке.
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski, File
Пол Маккартни – самый известный левша в мире рок-музыки. Струны на его гитаре расположены в обратном порядке.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniСара Джессика Паркер свою леворукость не скрывает, но и не афиширует. Лишь въедливые зрители заметили, что ее сериальная героиня Кэрри Брэдшоу пишет левой рукой.
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Сара Джессика Паркер свою леворукость не скрывает, но и не афиширует. Лишь въедливые зрители заметили, что ее сериальная героиня Кэрри Брэдшоу пишет левой рукой.
© AP Photo / Invision/Brent N. ClarkeБрюсу Уиллису пришлось потренироваться, чтобы писать правой рукой в картине "Шестое чувство" и реализовать задумку режиссера.
© AP Photo / Invision/Brent N. Clarke
Брюсу Уиллису пришлось потренироваться, чтобы писать правой рукой в картине "Шестое чувство" и реализовать задумку режиссера.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗвезда сериала "Глухарь" Максим Аверин к леворукости относится с юмором. Его беспокоит лишь то, что левой рукой неудобно чистить картошку.
Звезда сериала "Глухарь" Максим Аверин к леворукости относится с юмором. Его беспокоит лишь то, что левой рукой неудобно чистить картошку.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктриса Дженнифер Лоуренс - левша, но это не мешает ей учиться всему, что может пригодиться для съемок в кино, например, стрелять из лука или заниматься борьбой и скалолазанием.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Актриса Дженнифер Лоуренс - левша, но это не мешает ей учиться всему, что может пригодиться для съемок в кино, например, стрелять из лука или заниматься борьбой и скалолазанием.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер Виктор Сухоруков был единственным левшой в классе. Он вспоминает, как учительница била его линейкой по рукам, чтобы он пользовался ручкой "правильно".
Актер Виктор Сухоруков был единственным левшой в классе. Он вспоминает, как учительница била его линейкой по рукам, чтобы он пользовался ручкой "правильно".
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