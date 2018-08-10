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Новинка от Samsung: каким стал Galaxy Note 9

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Генеральный директор Samsung Донг Джинг Ко на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Журналисты смотрят новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Генеральный директор Samsung Донг Джинг Ко на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Новинки от Samsung на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Люди на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Презентация Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
Посетитель фотографирует на iPhone часы Samsung Galaxy Watch на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryПрезентация нового устройства прошла в Нью-Йорке.Генеральный директор Samsung Донг Джинг Ко на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Презентация нового устройства прошла в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryОфициальные продажи в России начнутся 31 августа, хотя покупатели могут оформить предзаказ.Журналисты смотрят новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Официальные продажи в России начнутся 31 августа, хотя покупатели могут оформить предзаказ.
© REUTERS / Lucas JacksonДиагональ экрана смартфона составляет 6,4 дюйма.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Диагональ экрана смартфона составляет 6,4 дюйма.
© REUTERS / Lucas JacksonУстройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy, которого хватит на "целые сутки постоянного использования".Генеральный директор Samsung Донг Джинг Ко на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Устройство получило самый мощный аккумулятор в линейке Galaxy, которого хватит на "целые сутки постоянного использования".
© REUTERS / Lucas JacksonНовый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy.Новинки от Samsung на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Новый стилус S Pen компания оснастила поддержкой Bluetooth Low-Energy.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryBluetooth Low-Energy позволяет сделать с помощью стилуса фотографию, перелистнуть слайд в режиме презентации.Люди на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Bluetooth Low-Energy позволяет сделать с помощью стилуса фотографию, перелистнуть слайд в режиме презентации.
© AP Photo / Richard DrewТелефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до одного терабайта.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Телефон также поддерживает карты microSD, что позволит расширить память устройства до одного терабайта.
© REUTERS / Lucas JacksonНовый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.Презентация Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Новый смартфон будет доступен в трех цветах: черный, индиго, медь, все в комплекте со стилусом S Pen.
© AP Photo / Richard DrewОсновная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
Основная камера флагмана получила 12 Мп, фронтальная — 8,5 Мп.
© REUTERS / Lucas JacksonВ гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.Новый телефон Galaxy Note 9 на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
В гаджет встроены технологии искусственного интеллекта для распознавания элементов фото.
© REUTERS / Lucas JacksonРекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей.Посетитель фотографирует на iPhone часы Samsung Galaxy Watch на презентации Galaxy Unpacked в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
Рекомендованная розничная цена смартфона за версию 128 Гб составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей.
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Как прошла презентация нового смартфона и чем удивит Samsung — в фотленте Ria.ru.

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