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Лучшие фото недели: аномальная жара и огненный торнадо

(обновлено: 09:48 10.08.2018)
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Старые автолюбители Volkswagen на пляже в южном ливанском городе Накура. 5 августа 2018 года
Огненное торнадо в Британии. 7 августа 2018 года
Участники ночного велопарада в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Владимирского кафедрального собора на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический
Самолет Су-34 выступает на авиационном празднике Где мы – там победа! на аэродроме Мочище в Новосибирской области
Девушка с зонтом во время приближения тайфуна Шаньшань в Токио. 8 августа 2018 года
Эвакуация людей с острова Индонезии после землетрясения. 6 августа 2018 года
Мужчина фотографируется у электронного табло, которое показывает температуру +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании
Индийская девушка на мирном митинге, посвященном 73-й годовщине первой в мире атомной бомбардировки японского города Хиросимы во время Второй мировой войны. 6 августа 2018 года
Девушка прыгает в воду в жаркий летний день из старого бункера в районе Нойхаузен-ам-Райнфалль, Швейцария. 6 августа 2018 года
Игрок сборной Италии и игрок сборной Латвии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Италии и Латвии
Провал грунта на улице в Харбине, Китай
Мужчина управляет повозкой в крупнейшем на севере Иордании лагере для беженцев Заатари
Акция простеста в Сринагаре, Индия
Танк команды армии Ирана в первом полуфинале международных соревнований Танковый биатлон-2018 в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино
Корова и собака на берегу острова Путятина
Участница сборной Израиля во время выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго
Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на предприятии по разведению сомов
Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
Сгоревшие в результате пожара в Калифорнии автомобили
Фестиваль викингов в городе Катойра, Испания
Покраска самолета Sukhoi Superjet 100 в ливрею авиакомпании Аэрофлот
Рыбак с уловом на побережье Беренгова моря
Перемещение старинной бани Artuklu Hamam
Дина Эйшер-Смит (Великобритания) и Гина Люкенкемпер (Германия) на дистанции забега среди женщин на 100 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине
Военнослужащий Вооруженных сил Зимбабве на конкурсе Отличники войсковой разведки 2018 в рамках Международных армейских игр
Экран с анимацией на улице Токио, Япония
Участница группы The Hatters выступает на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Люди охлаждаются в бассейне в городе Янчжоу, Китай
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat Автолюбители старинных Volkswagen на пляже в ливанском Накура.Старые автолюбители Volkswagen на пляже в южном ливанском городе Накура. 5 августа 2018 года
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
Автолюбители старинных Volkswagen на пляже в ливанском Накура.
© REUTERS / Leicestershire Fire and Rescue ServiceВихрь огненного торнадо в британском графстве Дербишир.Огненное торнадо в Британии. 7 августа 2018 года
© REUTERS / Leicestershire Fire and Rescue Service
Вихрь огненного торнадо в британском графстве Дербишир.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники ночного велопарада в Москве.Участники ночного велопарада в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участники ночного велопарада в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".Президент РФ Владимир Путин во время посещения Владимирского кафедрального собора на территории Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСу-34 выступает на празднике "Где мы – там победа!" в Новосибирской области.Самолет Су-34 выступает на авиационном празднике Где мы – там победа! на аэродроме Мочище в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Су-34 выступает на празднике "Где мы – там победа!" в Новосибирской области.
© REUTERS / Toru HanaiЖительница Токио с зонтом во время приближения тайфуна Шаньшань.Девушка с зонтом во время приближения тайфуна Шаньшань в Токио. 8 августа 2018 года
© REUTERS / Toru Hanai
Жительница Токио с зонтом во время приближения тайфуна Шаньшань.
© REUTERS / @trufflejournal/Melissa DelportЭвакуация людей с индонезийского острова после землетрясения.Эвакуация людей с острова Индонезии после землетрясения. 6 августа 2018 года
© REUTERS / @trufflejournal/Melissa Delport
Эвакуация людей с индонезийского острова после землетрясения.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкМужчина фотографируется у электронного табло с показателем температуры в испанской Севилье.Мужчина фотографируется у электронного табло, которое показывает температуру +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Мужчина фотографируется у электронного табло с показателем температуры в испанской Севилье.
© REUTERS / Francis MascarenhasДевушка на митинге в Индии, посвященном 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.Индийская девушка на мирном митинге, посвященном 73-й годовщине первой в мире атомной бомбардировки японского города Хиросимы во время Второй мировой войны. 6 августа 2018 года
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Девушка на митинге в Индии, посвященном 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.
© REUTERS / Arnd WiegmannДевушка прыгает в воду из старого бункера во время аномальной жары в Швейцарии.Девушка прыгает в воду в жаркий летний день из старого бункера в районе Нойхаузен-ам-Райнфалль, Швейцария. 6 августа 2018 года
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Девушка прыгает в воду из старого бункера во время аномальной жары в Швейцарии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастницы матча чемпионата Европы по пляжному регби между сборными Италии и Латвии.Игрок сборной Италии и игрок сборной Латвии в матче чемпионата Европы по пляжному регби между женскими сборными Италии и Латвии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участницы матча чемпионата Европы по пляжному регби между сборными Италии и Латвии.
© REUTERS / StringerПровал грунта на улице в китайской Харбине.Провал грунта на улице в Харбине, Китай
© REUTERS / Stringer
Провал грунта на улице в китайской Харбине.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМужчина управляет повозкой в лагере для беженцев "Заатари" на севере Иордании.Мужчина управляет повозкой в крупнейшем на севере Иордании лагере для беженцев Заатари
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мужчина управляет повозкой в лагере для беженцев "Заатари" на севере Иордании.
© AFP 2018 / Tauseef MustafaАкция простеста в индийской Сринагаре.Акция простеста в Сринагаре, Индия
© AFP 2018 / Tauseef Mustafa
Акция простеста в индийской Сринагаре.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоманда Ирана во время международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".Танк команды армии Ирана в первом полуфинале международных соревнований Танковый биатлон-2018 в рамках Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Команда Ирана во время международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкКорова и собака на берегу Острова Путятина в районе Владивостока.Корова и собака на берегу острова Путятина
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Корова и собака на берегу Острова Путятина в районе Владивостока.
© REUTERS / Stefan WermuthУчастница сборной Израиля во время выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.Участница сборной Израиля во время выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго
© REUTERS / Stefan Wermuth
Участница сборной Израиля во время выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКруизный суперлайнер MSC Splendida в порту Владивостока.Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Круизный суперлайнер MSC Splendida в порту Владивостока.
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын на предприятии по разведению сомов.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на предприятии по разведению сомов
© REUTERS / KCNA
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на предприятии по разведению сомов.
© AFP 2018 / Noah BergerСпасатели на самолете тушат лесные пожары в Калифорнии.Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
© AFP 2018 / Noah Berger
Спасатели на самолете тушат лесные пожары в Калифорнии.
© AFP 2018 / Josh EdelsonПоследствия лесных пожаров в Калифорнии.Сгоревшие в результате пожара в Калифорнии автомобили
© AFP 2018 / Josh Edelson
Последствия лесных пожаров в Калифорнии.
© REUTERS / Miguel VidalУчастники фестиваля викингов в Испанском Катойра.Фестиваль викингов в городе Катойра, Испания
© REUTERS / Miguel Vidal
Участники фестиваля викингов в Испанском Катойра.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники завода в Ульяновске красят самолет Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании "Аэрофлот".Покраска самолета Sukhoi Superjet 100 в ливрею авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники завода в Ульяновске красят самолет Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании "Аэрофлот".
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкРыбак с уловом на побережье Беренгова моря.Рыбак с уловом на побережье Беренгова моря
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Рыбак с уловом на побережье Беренгова моря.
© AFP 2018 / Ilyas Akengin Турецкие военные перемещают старинную баню Artuklu Hamam из Хасанкейфа из-за угрозы паводка.Перемещение старинной бани Artuklu Hamam
© AFP 2018 / Ilyas Akengin
Турецкие военные перемещают старинную баню Artuklu Hamam из Хасанкейфа из-за угрозы паводка.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы забега на сто метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.Дина Эйшер-Смит (Великобритания) и Гина Люкенкемпер (Германия) на дистанции забега среди женщин на 100 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участницы забега на сто метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил Зимбабве на конкурсе "Отличники войсковой разведки 2018" в Новосибирской области.Военнослужащий Вооруженных сил Зимбабве на конкурсе Отличники войсковой разведки 2018 в рамках Международных армейских игр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Вооруженных сил Зимбабве на конкурсе "Отличники войсковой разведки 2018" в Новосибирской области.
© REUTERS / Toru HanaiМужчина разглядывает анимацию на экране, установленном на оной из улиц Токио.Экран с анимацией на улице Токио, Япония
© REUTERS / Toru Hanai
Мужчина разглядывает анимацию на экране, установленном на оной из улиц Токио.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница группы The Hatters выступает на закрытии фестиваля "Нашествие" в Тверской области.Участница группы The Hatters выступает на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участница группы The Hatters выступает на закрытии фестиваля "Нашествие" в Тверской области.
© AFP 2018Жители китайского Янчжоу спасаются от жары в бассейне.Люди охлаждаются в бассейне в городе Янчжоу, Китай
© AFP 2018
Жители китайского Янчжоу спасаются от жары в бассейне.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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