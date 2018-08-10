Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: аномальная жара и огненный торнадо
09:0010.08.2018
(обновлено: 09:48 10.08.2018)
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© REUTERS / Leicestershire Fire and Rescue ServiceВихрь огненного торнадо в британском графстве Дербишир.
Вихрь огненного торнадо в британском графстве Дербишир.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Владимир Путин во Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСу-34 выступает на празднике "Где мы – там победа!" в Новосибирской области.
Су-34 выступает на празднике "Где мы – там победа!" в Новосибирской области.
© REUTERS / @trufflejournal/Melissa DelportЭвакуация людей с индонезийского острова после землетрясения.
Эвакуация людей с индонезийского острова после землетрясения.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкМужчина фотографируется у электронного табло с показателем температуры в испанской Севилье.
Мужчина фотографируется у электронного табло с показателем температуры в испанской Севилье.
© REUTERS / Francis MascarenhasДевушка на митинге в Индии, посвященном 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.
Девушка на митинге в Индии, посвященном 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.
© REUTERS / Arnd WiegmannДевушка прыгает в воду из старого бункера во время аномальной жары в Швейцарии.
Девушка прыгает в воду из старого бункера во время аномальной жары в Швейцарии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастницы матча чемпионата Европы по пляжному регби между сборными Италии и Латвии.
Участницы матча чемпионата Европы по пляжному регби между сборными Италии и Латвии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМужчина управляет повозкой в лагере для беженцев "Заатари" на севере Иордании.
Мужчина управляет повозкой в лагере для беженцев "Заатари" на севере Иордании.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКоманда Ирана во время международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
Команда Ирана во время международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкКорова и собака на берегу Острова Путятина в районе Владивостока.
Корова и собака на берегу Острова Путятина в районе Владивостока.
© REUTERS / Stefan WermuthУчастница сборной Израиля во время выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.
Участница сборной Израиля во время выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКруизный суперлайнер MSC Splendida в порту Владивостока.
Круизный суперлайнер MSC Splendida в порту Владивостока.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники завода в Ульяновске красят самолет Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании "Аэрофлот".
Сотрудники завода в Ульяновске красят самолет Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании "Аэрофлот".
© AFP 2018 / Ilyas Akengin Турецкие военные перемещают старинную баню Artuklu Hamam из Хасанкейфа из-за угрозы паводка.
Турецкие военные перемещают старинную баню Artuklu Hamam из Хасанкейфа из-за угрозы паводка.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастницы забега на сто метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
Участницы забега на сто метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил Зимбабве на конкурсе "Отличники войсковой разведки 2018" в Новосибирской области.
Военнослужащий Вооруженных сил Зимбабве на конкурсе "Отличники войсковой разведки 2018" в Новосибирской области.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница группы The Hatters выступает на закрытии фестиваля "Нашествие" в Тверской области.
Участница группы The Hatters выступает на закрытии фестиваля "Нашествие" в Тверской области.
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