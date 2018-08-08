Подиумный показ "Путешествие по России"

5 августа на Площади Революции в Москве завершила свою работу V Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля Минпромторга России. Фотографии о ярком событии Ярмарки — Подиумном показе "Путешествие по России" смотрите на РИА Новости.