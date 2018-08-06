В поселке Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа прошел рок-фестиваль "Нашествие". Самые яркие участники и запоминающиеся моменты — в фотоленте Ria.ru.
Рок под открытым небом. Каким было "Нашествие-2018"
15:5506.08.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКрупнейший всероссийский рок-фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. За 19 лет существования его посещаемость выросла в 50 раз.
Крупнейший всероссийский рок-фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. За 19 лет существования его посещаемость выросла в 50 раз.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году фестиваль впервые прошел в августе. Перенос был связан с проведением в России чемпионата мира по футболу.
На фото: солистка группы "Мельница" Наталья О’Шей (Хелависа).
На фото: солистка группы "Мельница" Наталья О’Шей (Хелависа).
В этом году фестиваль впервые прошел в августе. Перенос был связан с проведением в России чемпионата мира по футболу.
На фото: солистка группы "Мельница" Наталья О’Шей (Хелависа).
На фото: солистка группы "Мельница" Наталья О’Шей (Хелависа).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГруппа "Сплин" сыграла программу из лучших песен, а также представила произведения из нового альбома "Встречная Полоса".
На фото: солист группы "Сплин" певец Александр Васильев.
На фото: солист группы "Сплин" певец Александр Васильев.
Группа "Сплин" сыграла программу из лучших песен, а также представила произведения из нового альбома "Встречная Полоса".
На фото: солист группы "Сплин" певец Александр Васильев.
На фото: солист группы "Сплин" певец Александр Васильев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля на Главной сцене перед зрителями выступили также Noize MC, "Ночные снайперы" и Louana.
В первый день фестиваля на Главной сцене перед зрителями выступили также Noize MC, "Ночные снайперы" и Louana.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГруппа "Кукрыниксы" завершила свою творческую деятельность, выступив в последний раз с программой "20 лет - финал".
На фото: солист группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.
На фото: солист группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.
Группа "Кукрыниксы" завершила свою творческую деятельность, выступив в последний раз с программой "20 лет - финал".
На фото: солист группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.
На фото: солист группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа "Нашествии" также представили экспозицию Минобороны с новинками вооружения и военной техники, тематическая выставка автомобильной и бронетехники. На фото: авиационная группа "Русские витязи" показала гостям фестиваля фигуры высшего пилотажа.
На "Нашествии" также представили экспозицию Минобороны с новинками вооружения и военной техники, тематическая выставка автомобильной и бронетехники. На фото: авиационная группа "Русские витязи" показала гостям фестиваля фигуры высшего пилотажа.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фестивале традиционно установили две основные сцены. На Главной выступали хедлайнеры мероприятия и ведущие отечественные команды. Сцену "Наше 2.0" предоставили молодым коллективам и командам.
На фестивале традиционно установили две основные сцены. На Главной выступали хедлайнеры мероприятия и ведущие отечественные команды. Сцену "Наше 2.0" предоставили молодым коллективам и командам.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фото: лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин во время выступления на рок-фестивале "Нашествие 2018".
На фото: лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин во время выступления на рок-фестивале "Нашествие 2018".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВпервые на фестивале развернули еще и третью - "Высоцкий", на которой прошел первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест".
Впервые на фестивале развернули еще и третью - "Высоцкий", на которой прошел первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: солист группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов.
На фото: солист группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо второй день фестиваля на Главной сцене выступили "НАИВ", "Мельница", "Калинов Мост", "СЛОТ", Animal ДжаZ, "Пикник" и "Алиса".
Во второй день фестиваля на Главной сцене выступили "НАИВ", "Мельница", "Калинов Мост", "СЛОТ", Animal ДжаZ, "Пикник" и "Алиса".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля зрителей "Нашествия" выступил в "золотом составе" бит-квартет "Секрет", который в честь 35-летия исполнил свои хиты.
Для зрителей "Нашествия" выступил в "золотом составе" бит-квартет "Секрет", который в честь 35-летия исполнил свои хиты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители фестиваля "Нашествие" смогли не только ознакомиться с новинками военной техники, но и попробовать сдать нормы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе.
Посетители фестиваля "Нашествие" смогли не только ознакомиться с новинками военной техники, но и попробовать сдать нормы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ заключительный день фестиваля на Главной сцене выступила "тяжелая артиллерия" отечественного рока: КняZz, "Ундервуд", Uma2RmaN, Вадим Самойлов, "СерьГа", "Ногу Свело!", "Ария".
В заключительный день фестиваля на Главной сцене выступила "тяжелая артиллерия" отечественного рока: КняZz, "Ундервуд", Uma2RmaN, Вадим Самойлов, "СерьГа", "Ногу Свело!", "Ария".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГруппа КняZz стала постоянным участником главного российского рок-фестиваля, в последние годы без нее не обходилось ни одно "Нашествие".
На фото: Андрей Князев.
На фото: Андрей Князев.
Группа КняZz стала постоянным участником главного российского рок-фестиваля, в последние годы без нее не обходилось ни одно "Нашествие".
На фото: Андрей Князев.
На фото: Андрей Князев.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ перерывах между выступлениями зрители могли сразиться в волейбольных и футбольных турнирах, поучаствовать в боях гитаристов, поиграть в настольные игры и даже попробовать свои силы в скалолазании.
В перерывах между выступлениями зрители могли сразиться в волейбольных и футбольных турнирах, поучаствовать в боях гитаристов, поиграть в настольные игры и даже попробовать свои силы в скалолазании.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году организатор фестиваля радиостанция "Наше радио" отмечает 20-летие, поэтому главный рок-фестиваль страны проходил в особенно торжественной обстановке.
В этом году организатор фестиваля радиостанция "Наше радио" отмечает 20-летие, поэтому главный рок-фестиваль страны проходил в особенно торжественной обстановке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершился фестиваль выступлением Сергея Шнурова с группой "Ленинград" и грандиозным салютом.
Завершился фестиваль выступлением Сергея Шнурова с группой "Ленинград" и грандиозным салютом.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году "Нашествие" собрало огромное количество музыкальных исполнителей на любой вкус.
В этом году "Нашествие" собрало огромное количество музыкальных исполнителей на любой вкус.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
На фото: вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ следующем году юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие" пройдет с 5 по 7 июля.
В следующем году юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие" пройдет с 5 по 7 июля.
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