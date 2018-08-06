РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Рок под открытым небом. Каким было "Нашествие-2018"

03090
Зрители на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области. 4 августа 2018
Солистка группы Мельница Наталья О’Шей (Хелависа) во время выступления на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Солист группы Сплин, певец Александр Васильев выступает на открытии музыкального рок-фестиваля Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрительница на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Солист группы Кукрыниксы Алексей Горшенев выступает на открытии музыкального рок-фестиваля Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Авиационная группа высшего пилотажа Русские витязи показывает для гостей фестиваля Нашествие фигуры высшего пилотажа
Зрители на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер группы Калинов мост Дмитрий Ревякин во время выступления на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области. 5 августа 2018
Солист группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зритель на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители фестиваля Нашествие на выставке военной техники в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Солист группы КняZz Андрей Князев на закрытии фестиваля Нашествие. 5 августа 2018
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер группы СерьГа Сергей Галанин на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области. 5 августа 2018
Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров выступает на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Вокалист группы Агата Кристи Вадим Самойлов выступает на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
Зритель на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКрупнейший всероссийский рок-фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. За 19 лет существования его посещаемость выросла в 50 раз.Зрители на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области. 4 августа 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Крупнейший всероссийский рок-фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. За 19 лет существования его посещаемость выросла в 50 раз.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году фестиваль впервые прошел в августе. Перенос был связан с проведением в России чемпионата мира по футболу.
На фото: солистка группы "Мельница" Наталья О’Шей (Хелависа).Солистка группы Мельница Наталья О’Шей (Хелависа) во время выступления на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В этом году фестиваль впервые прошел в августе. Перенос был связан с проведением в России чемпионата мира по футболу.
На фото: солистка группы "Мельница" Наталья О’Шей (Хелависа).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГруппа "Сплин" сыграла программу из лучших песен, а также представила произведения из нового альбома "Встречная Полоса".
На фото: солист группы "Сплин" певец Александр Васильев.Солист группы Сплин, певец Александр Васильев выступает на открытии музыкального рок-фестиваля Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Группа "Сплин" сыграла программу из лучших песен, а также представила произведения из нового альбома "Встречная Полоса".
На фото: солист группы "Сплин" певец Александр Васильев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля на Главной сцене перед зрителями выступили также Noize MC, "Ночные снайперы" и Louana.Зрительница на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В первый день фестиваля на Главной сцене перед зрителями выступили также Noize MC, "Ночные снайперы" и Louana.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГруппа "Кукрыниксы" завершила свою творческую деятельность, выступив в последний раз с программой "20 лет - финал".
На фото: солист группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.Солист группы Кукрыниксы Алексей Горшенев выступает на открытии музыкального рок-фестиваля Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Группа "Кукрыниксы" завершила свою творческую деятельность, выступив в последний раз с программой "20 лет - финал".
На фото: солист группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа "Нашествии" также представили экспозицию Минобороны с новинками вооружения и военной техники, тематическая выставка автомобильной и бронетехники. На фото: авиационная группа "Русские витязи" показала гостям фестиваля фигуры высшего пилотажа.Авиационная группа высшего пилотажа Русские витязи показывает для гостей фестиваля Нашествие фигуры высшего пилотажа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На "Нашествии" также представили экспозицию Минобороны с новинками вооружения и военной техники, тематическая выставка автомобильной и бронетехники. На фото: авиационная группа "Русские витязи" показала гостям фестиваля фигуры высшего пилотажа.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фестивале традиционно установили две основные сцены. На Главной выступали хедлайнеры мероприятия и ведущие отечественные команды. Сцену "Наше 2.0" предоставили молодым коллективам и командам.Зрители на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фестивале традиционно установили две основные сцены. На Главной выступали хедлайнеры мероприятия и ведущие отечественные команды. Сцену "Наше 2.0" предоставили молодым коллективам и командам.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фото: лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин во время выступления на рок-фестивале "Нашествие 2018".Лидер группы Калинов мост Дмитрий Ревякин во время выступления на музыкальном рок-фестивале Нашествие 2018 в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На фото: лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин во время выступления на рок-фестивале "Нашествие 2018".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВпервые на фестивале развернули еще и третью - "Высоцкий", на которой прошел первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест".Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области. 5 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Впервые на фестивале развернули еще и третью - "Высоцкий", на которой прошел первый этап всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей "Высоцкий. Фест".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: солист группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов.Солист группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: солист группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо второй день фестиваля на Главной сцене выступили "НАИВ", "Мельница", "Калинов Мост", "СЛОТ", Animal ДжаZ, "Пикник" и "Алиса".Зритель на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во второй день фестиваля на Главной сцене выступили "НАИВ", "Мельница", "Калинов Мост", "СЛОТ", Animal ДжаZ, "Пикник" и "Алиса".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДля зрителей "Нашествия" выступил в "золотом составе" бит-квартет "Секрет", который в честь 35-летия исполнил свои хиты.Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Для зрителей "Нашествия" выступил в "золотом составе" бит-квартет "Секрет", который в честь 35-летия исполнил свои хиты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители фестиваля "Нашествие" смогли не только ознакомиться с новинками военной техники, но и попробовать сдать нормы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе.Зрители фестиваля Нашествие на выставке военной техники в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетители фестиваля "Нашествие" смогли не только ознакомиться с новинками военной техники, но и попробовать сдать нормы по физподготовке и пройти тестирование на уровень годности к военной службе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ заключительный день фестиваля на Главной сцене выступила "тяжелая артиллерия" отечественного рока: КняZz, "Ундервуд", Uma2RmaN, Вадим Самойлов, "СерьГа", "Ногу Свело!", "Ария".Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В заключительный день фестиваля на Главной сцене выступила "тяжелая артиллерия" отечественного рока: КняZz, "Ундервуд", Uma2RmaN, Вадим Самойлов, "СерьГа", "Ногу Свело!", "Ария".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГруппа КняZz стала постоянным участником главного российского рок-фестиваля, в последние годы без нее не обходилось ни одно "Нашествие".
На фото: Андрей Князев.Солист группы КняZz Андрей Князев на закрытии фестиваля Нашествие. 5 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Группа КняZz стала постоянным участником главного российского рок-фестиваля, в последние годы без нее не обходилось ни одно "Нашествие".
На фото: Андрей Князев.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ перерывах между выступлениями зрители могли сразиться в волейбольных и футбольных турнирах, поучаствовать в боях гитаристов, поиграть в настольные игры и даже попробовать свои силы в скалолазании.Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В перерывах между выступлениями зрители могли сразиться в волейбольных и футбольных турнирах, поучаствовать в боях гитаристов, поиграть в настольные игры и даже попробовать свои силы в скалолазании.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин.Лидер группы СерьГа Сергей Галанин на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году организатор фестиваля радиостанция "Наше радио" отмечает 20-летие, поэтому главный рок-фестиваль страны проходил в особенно торжественной обстановке.Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области. 5 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В этом году организатор фестиваля радиостанция "Наше радио" отмечает 20-летие, поэтому главный рок-фестиваль страны проходил в особенно торжественной обстановке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: участники группы The Hatters.Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: участники группы The Hatters.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершился фестиваль выступлением Сергея Шнурова с группой "Ленинград" и грандиозным салютом.Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров выступает на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Завершился фестиваль выступлением Сергея Шнурова с группой "Ленинград" и грандиозным салютом.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ этом году "Нашествие" собрало огромное количество музыкальных исполнителей на любой вкус.Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В этом году "Нашествие" собрало огромное количество музыкальных исполнителей на любой вкус.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.Вокалист группы Агата Кристи Вадим Самойлов выступает на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: вокалист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ следующем году юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие" пройдет с 5 по 7 июля.Зритель на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В следующем году юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие" пройдет с 5 по 7 июля.
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской областиРок под открытым небом. Каким было "Нашествие-2018"15:5506.08.2018
В последнюю субботу июля музыкальный марафон Программы Военные оркестры в парках принимал парк Красная ПресняВоенные оркестры в парках12:0906.08.2018
Участники фестиваля Многонациональная Россия в МосквеФестиваль "Многонациональная Россия"18:1504.08.2018
Танцоры выступают на параде в годовщину независимости Перу.Лучшие фото недели: "Золотой мост", сбор цветов лотоса и день ВДВ09:0003.08.2018
Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск"Войска дяди Васи": как десантники отметили свой праздник15:1002.08.2018
Золотой мост во ВьетнамеМежду небом и землей: "Золотой мост" во Вьетнаме13:4401.08.2018
Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и ЯлтойНа "Комете" с ветерком. Из Севастополя в Ялту — морским путем12:5001.08.2018
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на ВалаамеМузыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на Валааме19:4331.07.2018
Участница международного фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в Калужской области."Архстояние-2018": трехдневный спектакль под открытым небом14:5531.07.2018
Марс снятый телескопом ХабблЛучшие июльские снимки из космоса11:3031.07.2018
Все фотоленты

В поселке Большое Завидово Тверской области с 3 по 5 августа прошел рок-фестиваль "Нашествие". Самые яркие участники и запоминающиеся моменты — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена