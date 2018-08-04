В Москве прошел фестиваль "Многонациональная Россия". Подробности — в фотоленте Ria.ru.
Фестиваль "Многонациональная Россия"
18:1504.08.2018
(обновлено: 18:35 04.08.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители во время мастер-класса по изготовлению кукол на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители во время мастер-класса по изготовлению кукол на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители во время мастер-класса по кузнечному делу на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители во время мастер-класса по кузнечному делу на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники Московского творческого коллектива танца "Буин хан" во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Участники Московского творческого коллектива танца "Буин хан" во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФиналистка первого сезона шоу "Голос. Дети" во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве
Финалистка первого сезона шоу "Голос. Дети" во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители во время мастер-класса по ткацкому делу на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители во время мастер-класса по ткацкому делу на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители у прилавка с валяной обувью на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители у прилавка с валяной обувью на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители во время мастер-класса на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители во время мастер-класса на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПевица Ксения Георгиади во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Певица Ксения Георгиади во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители во время мастер-класса по изготовлению кукол на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители во время мастер-класса по изготовлению кукол на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосетители во время мастер-класса по гончарному делу на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Посетители во время мастер-класса по гончарному делу на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники Московского творческого коллектива танца "Буин хан" во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Участники Московского творческого коллектива танца "Буин хан" во время концерта на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники фестиваля "Многонациональная Россия" в Москве.
Участники фестиваля "Многонациональная Россия" в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время мастер-класса на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время мастер-класса на фестивале "Многонациональная Россия" в Москве.
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