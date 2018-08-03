Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: "Золотой мост", сбор цветов лотоса и день ВДВ
09:0003.08.2018
(обновлено: 15:18 03.08.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники празднования дня ВДВ на Крымском мосту в Москве.
Участники празднования дня ВДВ на Крымском мосту в Москве.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Максим ТумановПерейти в фотобанкФинал чемпионата мира по пляжному гандболу среди женщин между сборными Греции и Норвегии в Казани.
Финал чемпионата мира по пляжному гандболу среди женщин между сборными Греции и Норвегии в Казани.
© REUTERS / Andrew KellyЖенщина и полицейский на митинге протеста против запрета на ношение паранджи в Дании.
Женщина и полицейский на митинге протеста против запрета на ношение паранджи в Дании.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанки команд Сирии и Таджикистана на соревнованиях "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
Танки команд Сирии и Таджикистана на соревнованиях "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
© AP Photo / Michael ProbstЛошадь с жеребенком на лугу в Германии.
© AP Photo / Michael Probst
Лошадь с жеребенком на лугу в Германии.
© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiСторонники оппозиции после выборов в Зимбабве.
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Сторонники оппозиции после выборов в Зимбабве.
© AP Photo / Fernando AntonioБеспорядки из-за повышения цен на топливо и проезд в общественном транспорте в столице Гондураса Тегусигальпе.
© AP Photo / Fernando Antonio
Беспорядки из-за повышения цен на топливо и проезд в общественном транспорте в столице Гондураса Тегусигальпе.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области.
Посетители международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области.
© AP Photo / Noah BergerЛесные пожары в Калифорнии.
© AP Photo / Noah Berger
Лесные пожары в Калифорнии.
© AFP 2018 / Mark RalstonПосетительница примеряет маску на фестивале Midsummer Scream Horror Convention в Калифорнии.
Посетительница примеряет маску на фестивале Midsummer Scream Horror Convention в Калифорнии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные с государственным флагом на границе с Иорданией на юго-западе провинции Дераа.
Сирийские военные с государственным флагом на границе с Иорданией на юго-западе провинции Дераа.
© AFP 2018 / Luis RobayoКоманда Колумбии по синхронному плаванию на Центральноамериканских и карибских играх 2018.
Команда Колумбии по синхронному плаванию на Центральноамериканских и карибских играх 2018.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве.
Участники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСкоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" в первом рейсе между Севастополем и Ялтой.
Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" в первом рейсе между Севастополем и Ялтой.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВладимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБМП-2 на марше во время учений на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
БМП-2 на марше во время учений на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© AP Photo / Emilio Espejel Балерины танцуют во время красного сигнала светофора в Мехико.
© AP Photo / Emilio Espejel
Балерины танцуют во время красного сигнала светофора в Мехико.
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