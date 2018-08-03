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Лучшие фото недели: "Золотой мост", сбор цветов лотоса и день ВДВ

(обновлено: 15:18 03.08.2018)
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Золотой мост во Вьетнаме на фоне радуги.
Танцоры на ежегодном фестивале La Guelaguetza в штате Оахака в Мексике.
Участники празднования дня ВДВ на Крымском мосту в Москве.
Президент России Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Спортсменка сборной Норвегии Мариель Мартинсен и спортсменка сборной Греции Анна Калоиди в финальном матче чемпионата мира по пляжному гандболу между женскими сборными Греции и Норвегии в Казани.
Женщина обнимает полицейского во время демонстрации против запрета на ношение паранджи в Дании. 1 августа 2018 года.
Люди на пляже в городе Бенидорм, Испания.
Участники фестиваля в Сан-Сальвадоре.
Танки команд Сирии и Таджикистана в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино.
Лошадь и ее жеребенок на лугу неподалеку от Франкфурта в Германии.
Сторонник оппозиционной партии после выборов на улице в Хараре, Зимбабве.
Местный житель осматривает разрушенный землетрясением дом на острове Ломбок в Индонезии.
Акция протеста против повышения цен на топливо и проезд в общественном транспорте в Тегусигальпе в Гондурасе. 30 июля 2018.
Люди собирают цветы лотоса в провинции Шаньдун в Китае.
Посетители международного фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в Калужской области.
Лесные пожары в Калифорнии.
Участник родео в Санто-Доминго-де-Гузман, Манагуа.
Авиашоу в Торре-дель-Мар в Испании.
Ежегодный фестиваль Midsummer Scream Horror Convention в Лонг-Бич, штат Калифорния, США
Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точке территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией
Выступление команды Колумбии по синхронному плаванию на Центральноамериканских и карибских играх 2018.
Участники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве.
Танцоры выступают на параде в годовщину независимости Перу.
Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях Комета 120М выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве.
БМП-2 совершают марш перед преодолением водной преграды по понтонному мосту во время показных учений в Приморском крае.
Девушка на улице города Баго во время наводнения в Мьянме.
Участники ночного забега в центре Москвы.
Кот наблюдает за рыбками в пластиковой бутылке в Стамбуле.
Балерины танцуют во время красного сигнала светофора в Мехико.
© REUTERS / KhamРадуга над "Золотым мостом" во вьетнамском городе Дананг.Золотой мост во Вьетнаме на фоне радуги.
© REUTERS / Kham
Радуга над "Золотым мостом" во вьетнамском городе Дананг.
© AFP 2018 / Patricia CastellanosУчастники фестиваля La Guelaguetza в мексиканском штате Оахака.Танцоры на ежегодном фестивале La Guelaguetza в штате Оахака в Мексике.
© AFP 2018 / Patricia Castellanos
Участники фестиваля La Guelaguetza в мексиканском штате Оахака.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники празднования дня ВДВ на Крымском мосту в Москве.Участники празднования дня ВДВ на Крымском мосту в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники празднования дня ВДВ на Крымском мосту в Москве.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.Президент России Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Максим ТумановПерейти в фотобанкФинал чемпионата мира по пляжному гандболу среди женщин между сборными Греции и Норвегии в Казани.Спортсменка сборной Норвегии Мариель Мартинсен и спортсменка сборной Греции Анна Калоиди в финальном матче чемпионата мира по пляжному гандболу между женскими сборными Греции и Норвегии в Казани.
© РИА Новости / Максим Туманов
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Финал чемпионата мира по пляжному гандболу среди женщин между сборными Греции и Норвегии в Казани.
© REUTERS / Andrew KellyЖенщина и полицейский на митинге протеста против запрета на ношение паранджи в Дании.Женщина обнимает полицейского во время демонстрации против запрета на ношение паранджи в Дании. 1 августа 2018 года.
© REUTERS / Andrew Kelly
Женщина и полицейский на митинге протеста против запрета на ношение паранджи в Дании.
© REUTERS / Heino KalisПляж в городе Бенидорм в Испании.Люди на пляже в городе Бенидорм, Испания.
© REUTERS / Heino Kalis
Пляж в городе Бенидорм в Испании.
© AFP 2018 / Oscar RiveraУчастники традиционного фестиваля в Сан-Сальвадоре.Участники фестиваля в Сан-Сальвадоре.
© AFP 2018 / Oscar Rivera
Участники традиционного фестиваля в Сан-Сальвадоре.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанки команд Сирии и Таджикистана на соревнованиях "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".Танки команд Сирии и Таджикистана в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танки команд Сирии и Таджикистана на соревнованиях "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
© AP Photo / Michael ProbstЛошадь с жеребенком на лугу в Германии.Лошадь и ее жеребенок на лугу неподалеку от Франкфурта в Германии.
© AP Photo / Michael Probst
Лошадь с жеребенком на лугу в Германии.
© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiСторонники оппозиции после выборов в Зимбабве.Сторонник оппозиционной партии после выборов на улице в Хараре, Зимбабве.
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Сторонники оппозиции после выборов в Зимбабве.
© AFP 2018 / Aulia AhmadПоследствия землетрясения на острове Ломбок в Индонезии.Местный житель осматривает разрушенный землетрясением дом на острове Ломбок в Индонезии.
© AFP 2018 / Aulia Ahmad
Последствия землетрясения на острове Ломбок в Индонезии.
© AP Photo / Fernando AntonioБеспорядки из-за повышения цен на топливо и проезд в общественном транспорте в столице Гондураса Тегусигальпе.Акция протеста против повышения цен на топливо и проезд в общественном транспорте в Тегусигальпе в Гондурасе. 30 июля 2018.
© AP Photo / Fernando Antonio
Беспорядки из-за повышения цен на топливо и проезд в общественном транспорте в столице Гондураса Тегусигальпе.
© AFP 2018Сбор цветов лотоса в провинции Шаньдун в Китае.Люди собирают цветы лотоса в провинции Шаньдун в Китае.
© AFP 2018
Сбор цветов лотоса в провинции Шаньдун в Китае.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области.Посетители международного фестиваля ландшафтных объектов Архстояние в Калужской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители международного фестиваля ландшафтных объектов "Архстояние" в Калужской области.
© AP Photo / Noah BergerЛесные пожары в Калифорнии.Лесные пожары в Калифорнии.
© AP Photo / Noah Berger
Лесные пожары в Калифорнии.
© REUTERS / Oswaldo RivasРодео в Санто-Доминго-де-Гузман, Манагуа.Участник родео в Санто-Доминго-де-Гузман, Манагуа.
© REUTERS / Oswaldo Rivas
Родео в Санто-Доминго-де-Гузман, Манагуа.
© AFP 2018 / Jorge GuerreroЗрители авиашоу в Торре-дель-Мар в Испании.Авиашоу в Торре-дель-Мар в Испании.
© AFP 2018 / Jorge Guerrero
Зрители авиашоу в Торре-дель-Мар в Испании.
© AFP 2018 / Mark RalstonПосетительница примеряет маску на фестивале Midsummer Scream Horror Convention в Калифорнии.Ежегодный фестиваль Midsummer Scream Horror Convention в Лонг-Бич, штат Калифорния, США
© AFP 2018 / Mark Ralston
Посетительница примеряет маску на фестивале Midsummer Scream Horror Convention в Калифорнии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные с государственным флагом на границе с Иорданией на юго-западе провинции Дераа.Сирийские военные водрузили государственный флаг на крайней точке территории страны на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские военные с государственным флагом на границе с Иорданией на юго-западе провинции Дераа.
© AFP 2018 / Luis RobayoКоманда Колумбии по синхронному плаванию на Центральноамериканских и карибских играх 2018.Выступление команды Колумбии по синхронному плаванию на Центральноамериканских и карибских играх 2018.
© AFP 2018 / Luis Robayo
Команда Колумбии по синхронному плаванию на Центральноамериканских и карибских играх 2018.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве.Участники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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Участники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве.
© AFP 2018 / Teo BizcaТанцоры выступают на параде в годовщину независимости Перу.Танцоры выступают на параде в годовщину независимости Перу.
© AFP 2018 / Teo Bizca
Танцоры выступают на параде в годовщину независимости Перу.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСкоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" в первом рейсе между Севастополем и Ялтой.Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях Комета 120М выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" в первом рейсе между Севастополем и Ялтой.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВладимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБМП-2 на марше во время учений на Сергеевском полигоне в Приморском крае.БМП-2 совершают марш перед преодолением водной преграды по понтонному мосту во время показных учений в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
БМП-2 на марше во время учений на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
© AFP 2018 / Ye Aung Thu Девушка на улице города Баго во время наводнения в Мьянме.Девушка на улице города Баго во время наводнения в Мьянме.
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Девушка на улице города Баго во время наводнения в Мьянме.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники ночного забега в центре Москвы.Участники ночного забега в центре Москвы.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Участники ночного забега в центре Москвы.
© AFP 2018 / Ozan Kose Кот наблюдает за рыбками в пластиковой бутылке в Стамбуле.Кот наблюдает за рыбками в пластиковой бутылке в Стамбуле.
© AFP 2018 / Ozan Kose
Кот наблюдает за рыбками в пластиковой бутылке в Стамбуле.
© AP Photo / Emilio Espejel Балерины танцуют во время красного сигнала светофора в Мехико.Балерины танцуют во время красного сигнала светофора в Мехико.
© AP Photo / Emilio Espejel
Балерины танцуют во время красного сигнала светофора в Мехико.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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