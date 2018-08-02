"Войска дяди Васи": как десантники отметили свой праздник

После войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ. В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.



На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.