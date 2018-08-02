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"Войска дяди Васи": как десантники отметили свой праздник

(обновлено: 16:08 02.08.2018)
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Празднование Дня ВДВ в Москве
Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве
Десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе
Служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе
Военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
На праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
Женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
Военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
Десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже в честь Дня Воздушно-десантных войск
Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге
Служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДень Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента как памятный день.

На фото: курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади.Празднование Дня ВДВ в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента как памятный день.

На фото: курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу.

На фото: военнослужащие на Красной площади в Москве.Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу.

На фото: военнослужащие на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

На фото: военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве.Военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

На фото: военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.

На фото: десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.Десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.

На фото: десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНачало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.Служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ. В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.Служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
После войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ. В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПо своей специализации части ВДВ с 2005 года подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности. В настоящее время в состав ВДВ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

На фото: военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.Военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
По своей специализации части ВДВ с 2005 года подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности. В настоящее время в состав ВДВ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

На фото: военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИстория ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".

На фото: на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.На праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".

На фото: на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ День Воздушно-десантных войск, проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.

На фото: женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.Женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В День Воздушно-десантных войск, проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.

На фото: женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОдной из главных неформальных традиций Дня ВДВ является купание в фонтанах. Не обошлось без "водных процедур" и в этом году.

На фото: военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.Военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Одной из главных неформальных традиций Дня ВДВ является купание в фонтанах. Не обошлось без "водных процедур" и в этом году.

На фото: военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВ Парке Горького, который традиционно становится центром праздника, первыми в фонтан полезли дети, которые сразу заявили - вода хорошая.

На фото: десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже.Десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже в честь Дня Воздушно-десантных войск
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
В Парке Горького, который традиционно становится центром праздника, первыми в фонтан полезли дети, которые сразу заявили - вода хорошая.

На фото: десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкБлиже к полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30°С, к ним присоединились и сами десантники.

На фото: торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Ближе к полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30°С, к ним присоединились и сами десантники.

На фото: торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкТоржественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНакануне праздника Минобороны опубликовало рассекреченные документы о создании и становлении этого рода войск.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.Служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Накануне праздника Минобороны опубликовало рассекреченные документы о создании и становлении этого рода войск.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТакже в преддверии Дня ВДВ министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге.Служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Также в преддверии Дня ВДВ министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве.

На фото: служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКомандующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении личному составу и ветеранам "крылатой гвардии" с праздником отметил, что именно этот вид войск всегда решал самые сложные и ответственные задачи в России и за ее пределами.

На фото: служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении личному составу и ветеранам "крылатой гвардии" с праздником отметил, что именно этот вид войск всегда решал самые сложные и ответственные задачи в России и за ее пределами.

На фото: служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
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День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа. Как провели свой праздник "Войска дяди Васи" — в фотоленте РИА Новости.

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