День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа. Как провели свой праздник "Войска дяди Васи" — в фотоленте РИА Новости.
"Войска дяди Васи": как десантники отметили свой праздник
15:1002.08.2018
(обновлено: 16:08 02.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДень Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента как памятный день.
На фото: курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади.
На фото: курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади.
День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента как памятный день.
На фото: курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади.
На фото: курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова на Красной площади.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу.
На фото: военнослужащие на Красной площади в Москве.
На фото: военнослужащие на Красной площади в Москве.
Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу.
На фото: военнослужащие на Красной площади в Москве.
На фото: военнослужащие на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
На фото: военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве.
На фото: военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве.
Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
На фото: военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве.
На фото: военнослужащие и священнослужители во время крестного хода в день памяти святого пророка Илии на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.
На фото: десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
На фото: десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд.
На фото: десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
На фото: десантники в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНачало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ. В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
После войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ. В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Симферополе.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПо своей специализации части ВДВ с 2005 года подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности. В настоящее время в состав ВДВ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.
На фото: военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
По своей специализации части ВДВ с 2005 года подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности. В настоящее время в состав ВДВ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.
На фото: военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИстория ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".
На фото: на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".
На фото: на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ День Воздушно-десантных войск, проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.
На фото: женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
В День Воздушно-десантных войск, проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.
На фото: женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: женщины-военнослужащие Воздушно-десантных войск на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОдной из главных неформальных традиций Дня ВДВ является купание в фонтанах. Не обошлось без "водных процедур" и в этом году.
На фото: военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
Одной из главных неформальных традиций Дня ВДВ является купание в фонтанах. Не обошлось без "водных процедур" и в этом году.
На фото: военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
На фото: военнослужащие Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВ Парке Горького, который традиционно становится центром праздника, первыми в фонтан полезли дети, которые сразу заявили - вода хорошая.
На фото: десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже.
На фото: десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже.
В Парке Горького, который традиционно становится центром праздника, первыми в фонтан полезли дети, которые сразу заявили - вода хорошая.
На фото: десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже.
На фото: десантник с девушкой несут цветы к мемориалу на площади Победы в Воронеже.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкБлиже к полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30°С, к ним присоединились и сами десантники.
На фото: торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
На фото: торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
Ближе к полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30°С, к ним присоединились и сами десантники.
На фото: торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
На фото: торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкТоржественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
Торжественное мероприятие в воинской части в Иванове, посвященное 88-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНакануне праздника Минобороны опубликовало рассекреченные документы о создании и становлении этого рода войск.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
Накануне праздника Минобороны опубликовало рассекреченные документы о создании и становлении этого рода войск.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск возлагают цветы у Вечного огня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТакже в преддверии Дня ВДВ министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге.
Также в преддверии Дня ВДВ министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге.
На фото: служащие Воздушно-десантных войск во время праздничного шествия по Миллионной улице в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКомандующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении личному составу и ветеранам "крылатой гвардии" с праздником отметил, что именно этот вид войск всегда решал самые сложные и ответственные задачи в России и за ее пределами.
На фото: служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
На фото: служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении личному составу и ветеранам "крылатой гвардии" с праздником отметил, что именно этот вид войск всегда решал самые сложные и ответственные задачи в России и за ее пределами.
На фото: служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
На фото: служащий Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
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