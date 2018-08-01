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Между небом и землей: "Золотой мост" во Вьетнаме

(обновлено: 14:16 01.08.2018)
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Золотой мост во Вьетнаме
Туристы фотографируются на Золотом мосту во Вьетнаме
Золотой мост во Вьетнаме
Молодожены на Золотом мосту во Вьетнаме
Золотой мост во Вьетнаме
Золотой мост во Вьетнаме
Золотой мост во Вьетнаме
Туристы на Золотом мосту во Вьетнаме
Невеста на Золотом мосту во Вьетнаме
Золотой мост во Вьетнаме
© REUTERS / KhamУдивительный новый мост открылся в начале июня среди гор Ва Ва на высоте 1400 метров над уровнем моря.Золотой мост во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
Удивительный новый мост открылся в начале июня среди гор Ва Ва на высоте 1400 метров над уровнем моря.
© REUTERS / KhamОн находится за городом Да Нанг, который расположен на восточном побережье Вьетнама.Туристы фотографируются на Золотом мосту во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
Он находится за городом Да Нанг, который расположен на восточном побережье Вьетнама.
© AFP 2018 / Linh PhamМост длиной в 150 метров спроектировала компания TA Landscape Architecture.Золотой мост во Вьетнаме
© AFP 2018 / Linh Pham
Мост длиной в 150 метров спроектировала компания TA Landscape Architecture.
© REUTERS / KhamУ посетителей создается впечатление, будто мост поддерживается гигантским каменным существом.Молодожены на Золотом мосту во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
У посетителей создается впечатление, будто мост поддерживается гигантским каменным существом.
© AFP 2018 / Linh PhamСам же мост, по задумке создателей, должен напоминать золотую шелковую ленту.Золотой мост во Вьетнаме
© AFP 2018 / Linh Pham
Сам же мост, по задумке создателей, должен напоминать золотую шелковую ленту.
© REUTERS / KhamМост является частью проекта по привлечению туристов во Вьетнам.Золотой мост во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
Мост является частью проекта по привлечению туристов во Вьетнам.
© AFP 2018 / Linh PhamВьетнам стал популярным туристическим направлением с 1990-х годов, чему способствовали значительные инвестиции, особенно в прибрежных районах.Золотой мост во Вьетнаме
© AFP 2018 / Linh Pham
Вьетнам стал популярным туристическим направлением с 1990-х годов, чему способствовали значительные инвестиции, особенно в прибрежных районах.
© REUTERS / KhamВ настоящее время ежегодно страну посещают около трех-четырех миллионов туристов со всего мира.Туристы на Золотом мосту во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
В настоящее время ежегодно страну посещают около трех-четырех миллионов туристов со всего мира.
© REUTERS / KhamМост является популярной достопримечательностью и среди местного населения. Возможно, молодожены превратят его в традиционное место для свадебных фотосессий.Невеста на Золотом мосту во Вьетнаме
© REUTERS / Kham
Мост является популярной достопримечательностью и среди местного населения. Возможно, молодожены превратят его в традиционное место для свадебных фотосессий.
© AFP 2018 / Linh PhamС "Золотого моста" открывается фантастический вид на окружающие курорт леса и на город Дананг.Золотой мост во Вьетнаме
© AFP 2018 / Linh Pham
С "Золотого моста" открывается фантастический вид на окружающие курорт леса и на город Дананг.
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