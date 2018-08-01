Судно на подводных крыльях "Комета 120М" отправилось в первый регулярный рейс с пассажирами из Севастополя в Ялту. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
На "Комете" с ветерком. Из Севастополя в Ялту — морским путем
12:5001.08.2018
(обновлено: 12:51 01.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРегулярное движение скоростного пассажирского судна между Севастополем и Ялтой открыл премьер-министр Дмитрий Медведев.
Регулярное движение скоростного пассажирского судна между Севастополем и Ялтой открыл премьер-министр Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСудно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран". Вместимость новой "Кометы" – 120 пассажиров.
Судно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран". Вместимость новой "Кометы" – 120 пассажиров.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЭкипаж составляет пять человек. Максимальная скорость теплохода на подводных крыльях - 35 узлов (около 65 километров в час).
Экипаж составляет пять человек. Максимальная скорость теплохода на подводных крыльях - 35 узлов (около 65 километров в час).
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Комету" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.
"Комету" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПо словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, возобновление Россией выпуска судов на подводных крыльях является серьезным шагом для повышения туристической привлекательности Крыма.
По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, возобновление Россией выпуска судов на подводных крыльях является серьезным шагом для повышения туристической привлекательности Крыма.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКапитан скоростного "Кометы 120М" перед отправлением в первый рейс.
Капитан скоростного "Кометы 120М" перед отправлением в первый рейс.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПланируется, что "Комета" будет совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа.
Планируется, что "Комета" будет совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтоимость билетов составит для взрослых – 500 рублей, в салоне "Комфорт" — 800 рублей. Детям до от 2 до 7 лет – 200 рублей, младше 2 лет – бесплатно.
Стоимость билетов составит для взрослых – 500 рублей, в салоне "Комфорт" — 800 рублей. Детям до от 2 до 7 лет – 200 рублей, младше 2 лет – бесплатно.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПассажиры на борту скоростного морского судна на подводных крыльях "Комета 120М".
Пассажиры на борту скоростного морского судна на подводных крыльях "Комета 120М".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ следующем году запланировано производство ещё двух подобных "Комет", их собираются оснастить системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия качки.
В следующем году запланировано производство ещё двух подобных "Комет", их собираются оснастить системой стабилизации, чтобы еще больше купировать последствия качки.
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