Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на Валааме

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"

Белоруссию на фестивале "Просветитель" представлял Хор Salutaris. Коллектив ведет активную концертную деятельность и с момента своего образования в 2007 году побывал в 19 странах. Зрители отметили уникальную атмосферу его выступления, благодаря чистому звучанию и кропотливо подобранному репертуару. На фестивале были исполнены ряд произведений, среди которых "Отче наш" и "Песнь Богородицы".