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Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на Валааме

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Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"28-29 июля Певческое поле острова принимало участников и гостей IV Международного Свято-Владимирского Валаамского фестиваля православного пения "Просветитель". Открыл фестиваль колокольный перезвон мастерской "Колокольный Градъ" в исполнении звонаря Алексея Пугачева.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
28-29 июля Певческое поле острова принимало участников и гостей IV Международного Свято-Владимирского Валаамского фестиваля православного пения "Просветитель". Открыл фестиваль колокольный перезвон мастерской "Колокольный Градъ" в исполнении звонаря Алексея Пугачева.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель""Фестиваль 2018 года посвящен 1030-летию Крещения Руси и новомученикам Русской православной церкви - царской семье, расстрелянной 100 лет назад, и тысячам других людей, безвинно убитых и пострадавших за веру", - сообщил на открытии наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
"Фестиваль 2018 года посвящен 1030-летию Крещения Руси и новомученикам Русской православной церкви - царской семье, расстрелянной 100 лет назад, и тысячам других людей, безвинно убитых и пострадавших за веру", - сообщил на открытии наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"В первый день на святой земле, 28 июля – в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, гости посетили литургию, которая прошла в Свято-Владимирском скиту.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
В первый день на святой земле, 28 июля – в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, гости посетили литургию, которая прошла в Свято-Владимирском скиту.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Зрители фестиваля тепло приветствовали гостей из города Бар (Черногория) - хор Antivari musica. Коллектив основан в 2006 году. Художественным руководителем и дирижером с момента основания и до сегодняшнего дня является Миро Крушич.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Зрители фестиваля тепло приветствовали гостей из города Бар (Черногория) - хор Antivari musica. Коллектив основан в 2006 году. Художественным руководителем и дирижером с момента основания и до сегодняшнего дня является Миро Крушич.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"На два дня Певческое поле монастыря превратилось в самую современную концертную площадку с огромным количеством профессиональной свето- и звукотехники. На фестивале работала передвижная ТВ-станция с пятью камерами в разных точках, ведя прямое вещание в интернет.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
На два дня Певческое поле монастыря превратилось в самую современную концертную площадку с огромным количеством профессиональной свето- и звукотехники. На фестивале работала передвижная ТВ-станция с пятью камерами в разных точках, ведя прямое вещание в интернет.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Гости из Финляндии - мужской хор "Выборгские певчие братья". Коллектив основан 120 лет назад и является послом карельской культуры. Одной из композиций выступления прославленного коллектива стала его визитная карточка - "Торжественный марш 29", который специально для них написал известный финский композитор Ян Сибелиус.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Гости из Финляндии - мужской хор "Выборгские певчие братья". Коллектив основан 120 лет назад и является послом карельской культуры. Одной из композиций выступления прославленного коллектива стала его визитная карточка - "Торжественный марш 29", который специально для них написал известный финский композитор Ян Сибелиус.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Остров Валаам является именно таким местом, где побывав однажды, хочется вернутся сюда снова и снова. Он завораживает своей природой и красотой, которые остаются в сердцах надолго.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Остров Валаам является именно таким местом, где побывав однажды, хочется вернутся сюда снова и снова. Он завораживает своей природой и красотой, которые остаются в сердцах надолго.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Специальным гостем фестиваля "Просветитель" стал архимандрит Никодимос Каварнос из Греции. Благодаря удивительным данным и усердию он получил мировое признание в качестве одного из величайших канторов и должность профессора Византийской музыки. Впервые на фестивале, с помощью тайного голосования, зрители смогли выбрать лучшего исполнителя. Согласно воле большинства участников, диплом победителя и памятная статуэтка равноапостольного князя Владимира были вручены архимандриту Никодимосу.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Специальным гостем фестиваля "Просветитель" стал архимандрит Никодимос Каварнос из Греции. Благодаря удивительным данным и усердию он получил мировое признание в качестве одного из величайших канторов и должность профессора Византийской музыки. Впервые на фестивале, с помощью тайного голосования, зрители смогли выбрать лучшего исполнителя. Согласно воле большинства участников, диплом победителя и памятная статуэтка равноапостольного князя Владимира были вручены архимандриту Никодимосу.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Гости из Молдавии – хор Академии искусства имени Гавриила Музическу. Коллектив исполняет как церковную, так и светскую музыку. В его репертуаре музыка раннего ренессанса, барокко, классического периода и эпохи романтизма. Свое выступление на фестивале "Просветитель" коллектив начал с произведения Михаила Вербицкого "Ангел вопияше Благодатней".Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Гости из Молдавии – хор Академии искусства имени Гавриила Музическу. Коллектив исполняет как церковную, так и светскую музыку. В его репертуаре музыка раннего ренессанса, барокко, классического периода и эпохи романтизма. Свое выступление на фестивале "Просветитель" коллектив начал с произведения Михаила Вербицкого "Ангел вопияше Благодатней".
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Белоруссию на фестивале "Просветитель" представлял Хор Salutaris. Коллектив ведет активную концертную деятельность и с момента своего образования в 2007 году побывал в 19 странах. Зрители отметили уникальную атмосферу его выступления, благодаря чистому звучанию и кропотливо подобранному репертуару. На фестивале были исполнены ряд произведений, среди которых "Отче наш" и "Песнь Богородицы".Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Белоруссию на фестивале "Просветитель" представлял Хор Salutaris. Коллектив ведет активную концертную деятельность и с момента своего образования в 2007 году побывал в 19 странах. Зрители отметили уникальную атмосферу его выступления, благодаря чистому звучанию и кропотливо подобранному репертуару. На фестивале были исполнены ряд произведений, среди которых "Отче наш" и "Песнь Богородицы".
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель""Подобных фестивалей в нашей стране совсем немного, и очень важно, чтобы у православных коллективов была возможность приехать и показать людям своё искусство, имеющее большое значение для развития церковной и православной культуры", - сказал игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
"Подобных фестивалей в нашей стране совсем немного, и очень важно, чтобы у православных коллективов была возможность приехать и показать людям своё искусство, имеющее большое значение для развития церковной и православной культуры", - сказал игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"Завершился IV Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" общим фото участников, организаторов и гостей фестиваля.Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"
Завершился IV Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" общим фото участников, организаторов и гостей фестиваля.
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Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" прошел в конце июля уже в четвертый раз на Валааме. На остров съехались более 200 исполнителей православных песнопений и хоровые коллективы из России и зарубежья. Подробнее о фестивале — в фотоленте Ria.ru.

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