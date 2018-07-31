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Лучшие фото РИА Новости, июль 2018 года

(обновлено: 09:03 31.07.2018)
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Болельщица сборной России перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии
Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
Автомобиль «Чайка» ГАЗ-13 в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
Болельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии
Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Болельщики сборной России перед началом матча 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии
Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму
Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
Александр Усик (Украина) и Мурат Гассиев (Россия) на официальной процедуре взвешивания перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе
Жительницы села Шоруньжа в национальных костюмах на празднике Сярем
Пожилые люди танцуют в парке Березовая роща в Новосибирске
Отдыхающие после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
Участники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве
Порнперун Чалачай (Таиланд), Елена Устич (Россия), Супатра Каливат (Таиланд) в матче предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин - 2018 в Казани между сборными России и Таиланда
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Военнослужащие Черноморского флота во время гонки на шлюпке Ял-6 в ходе подготовки ко Дню Военно-морского флота Российской Федерации в Севастополе
Участник мастерит сувенир на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускницы учебных заведений МЧС России на торжественной церемонии, посвященной выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС России, на Красной площади в Москве
Президент РФ Владимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Выступление танцевального коллектива перед началом выставочного матча легенд ФИФА на Красной площади в Москве
Девочка играет у фонтана на площади Пять углов в городе Мурманске
Танк команды армии Лаоса в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот Анастасия Белоусова, Никита Дука и старший бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Мария Трофимова (слева направо) в терминале аэропорта Шереметьево
Девушки прыгают через костер во время праздника Ивана Купалы в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе в Крыму
Летний медосбор в ущелье реки Бзыбь в Абхазии
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на стадионе Лужники, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Франции Эммануэль Макрон
Праздничный салют по случаю праздновании Дня Военно-Морского Флота в Севастополе
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.Болельщица сборной России перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорабли ВМФ на главном военно-морском параде в Кронштадте.Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабли ВМФ на главном военно-морском параде в Кронштадте.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.Президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвтомобиль "Чайка" ГАЗ-13 участвует в гонке ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018.Автомобиль «Чайка» ГАЗ-13 в гонке ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль "Чайка" ГАЗ-13 участвует в гонке ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие в Судаке.Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие в Судаке.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБолельщицы перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.Болельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Болельщицы перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Российский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка манула с котенком в Новосибирском зоопарке.Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самка манула с котенком в Новосибирском зоопарке.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщики перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.Болельщики сборной России перед началом матча 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Хорватии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Болельщики перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЛунное затмение над горой Ай-Петри в Крыму.Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Лунное затмение над горой Ай-Петри в Крыму.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТокаревский маяк во Владивостоке.Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Токаревский маяк во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПраздник Ивана Купалы под Бахчисараем.Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Праздник Ивана Купалы под Бахчисараем.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУкраинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.Александр Усик (Украина) и Мурат Гассиев (Россия) на официальной процедуре взвешивания перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖительницы села Шоруньжа в национальных костюмах на празднике Сярем.Жительницы села Шоруньжа в национальных костюмах на празднике Сярем
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительницы села Шоруньжа в национальных костюмах на празднике Сярем.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожилые люди танцуют в парке "Березовая роща" в Новосибирске.Пожилые люди танцуют в парке Березовая роща в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожилые люди танцуют в парке "Березовая роща" в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции по противодействию торговле людьми в Киеве.Участники социально-информационной акции противодействия торговле людьми в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции по противодействию торговле людьми в Киеве.
© РИА Новости / Максим ТумановПерейти в фотобанкМатч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин в Казани между сборными России и Таиланда.Порнперун Чалачай (Таиланд), Елена Устич (Россия), Супатра Каливат (Таиланд) в матче предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин - 2018 в Казани между сборными России и Таиланда
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
Матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин в Казани между сборными России и Таиланда.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота готовятся ко Дню Военно-морского флота в Севастополе.Военнослужащие Черноморского флота во время гонки на шлюпке Ял-6 в ходе подготовки ко Дню Военно-морского флота Российской Федерации в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Черноморского флота готовятся ко Дню Военно-морского флота в Севастополе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМастер изготавливает сувенир на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве. Павильон - визитная карточка Катара, который примет у себя следующий чемпионат мира по футболу.Участник мастерит сувенир на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мастер изготавливает сувенир на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве. Павильон - визитная карточка Катара, который примет у себя следующий чемпионат мира по футболу.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыпускницы вузов МЧС на Красной площади.Выпускницы учебных заведений МЧС России на торжественной церемонии, посвященной выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС России, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выпускницы вузов МЧС на Красной площади.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.Президент РФ Владимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступление танцевального коллектива перед началом выставочного матча легенд ФИФА на Красной площади в Москве.Выступление танцевального коллектива перед началом выставочного матча легенд ФИФА на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выступление танцевального коллектива перед началом выставочного матча легенд ФИФА на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкДевочка играет у фонтана в Мурманске, где 18 июля температура поднялась выше 44 градусов.Девочка играет у фонтана на площади Пять углов в городе Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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Девочка играет у фонтана в Мурманске, где 18 июля температура поднялась выше 44 градусов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТанк команды армии Лаоса в индивидуальной гонке международных соревнований "Танковый биатлон-2018".Танк команды армии Лаоса в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк команды армии Лаоса в индивидуальной гонке международных соревнований "Танковый биатлон-2018".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот Анастасия Белоусова, Никита Дука и старший бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Мария Трофимова (слева направо) в терминале аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДевушки прыгают через костер во время праздника Ивана Купалы в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".Девушки прыгают через костер во время праздника Ивана Купалы в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Девушки прыгают через костер во время праздника Ивана Купалы в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае.Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.
© SputnikПерейти в фотобанкЛетний медосбор в ущелье реки Бзыбь в Абхазии.Летний медосбор в ущелье реки Бзыбь в Абхазии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Летний медосбор в ущелье реки Бзыбь в Абхазии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году" в Калужской области.Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году" в Калужской области.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники".Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на стадионе Лужники, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Церемония награждения победителей чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничный салют по случаю праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе.Праздничный салют по случаю праздновании Дня Военно-Морского Флота в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Праздничный салют по случаю праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе.
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