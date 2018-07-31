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Лучшие фото РИА Новости, июль 2018 года
09:0031.07.2018
(обновлено: 09:03 31.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Болельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорабли ВМФ на главном военно-морском параде в Кронштадте.
Корабли ВМФ на главном военно-морском параде в Кронштадте.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Президент Владимир Путин на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвтомобиль "Чайка" ГАЗ-13 участвует в гонке ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018.
Автомобиль "Чайка" ГАЗ-13 участвует в гонке ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБолельщицы перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.
Болельщицы перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.
Российский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщики перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Болельщики перед началом матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.
Президент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУкраинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.
Украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖительницы села Шоруньжа в национальных костюмах на празднике Сярем.
Жительницы села Шоруньжа в национальных костюмах на празднике Сярем.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожилые люди танцуют в парке "Березовая роща" в Новосибирске.
Пожилые люди танцуют в парке "Березовая роща" в Новосибирске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции по противодействию торговле людьми в Киеве.
Участники акции по противодействию торговле людьми в Киеве.
© РИА Новости / Максим ТумановПерейти в фотобанкМатч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин в Казани между сборными России и Таиланда.
Матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин в Казани между сборными России и Таиланда.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота готовятся ко Дню Военно-морского флота в Севастополе.
Военнослужащие Черноморского флота готовятся ко Дню Военно-морского флота в Севастополе.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМастер изготавливает сувенир на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве. Павильон - визитная карточка Катара, который примет у себя следующий чемпионат мира по футболу.
Мастер изготавливает сувенир на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве. Павильон - визитная карточка Катара, который примет у себя следующий чемпионат мира по футболу.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.
Владимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыступление танцевального коллектива перед началом выставочного матча легенд ФИФА на Красной площади в Москве.
Выступление танцевального коллектива перед началом выставочного матча легенд ФИФА на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкДевочка играет у фонтана в Мурманске, где 18 июля температура поднялась выше 44 градусов.
Девочка играет у фонтана в Мурманске, где 18 июля температура поднялась выше 44 градусов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТанк команды армии Лаоса в индивидуальной гонке международных соревнований "Танковый биатлон-2018".
Танк команды армии Лаоса в индивидуальной гонке международных соревнований "Танковый биатлон-2018".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДевушки прыгают через костер во время праздника Ивана Купалы в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".
Девушки прыгают через костер во время праздника Ивана Купалы в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае.
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году" в Калужской области.
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году" в Калужской области.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония награждения победителей чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники".
Церемония награждения победителей чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничный салют по случаю праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе.
Праздничный салют по случаю праздновании Дня Военно-Морского флота в Севастополе.
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