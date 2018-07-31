РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Космические новости в фотографиях, июль 2018 года

(обновлено: 11:32 31.07.2018)
01250
Планета Сатурн снятая телескопом Хаббл
Звездное скопление RCW 38 снятое телескопом VLT
Луна во время затмения на фоне здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном
Ландшафт в центре Мадагаскара, снятый с борта МКС астронавтом НАСА Ричардом Арнольдом
Сверхчеткая фотография Урана, полученная телескопом VLT
Снимок атмосферы Северного Умеренного Пояса Юпитера космическим кораблем НАСА Юнона. 15 июля 2018
Марс снятый телескопом Хаббл
Озеро с водой на Марсе обнаружено радаром Marsis
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1А с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-09 к Международной космической станции со стартовой площадки космодрома Байконур
Трехмерная карта Плутона, подготовленная командой New Horizons
Фотография скопления звезд NGC 3603
Фотография поверхности астероида Рюгю с расстояния в 6 километров
Изображение в радиодиапазоне сильнопеременной активной галактики BL Lacertae (BL Ящерицы) сделанное в обсерватории Спектр-Р
Снимок орбитального аппарата NASA с орбиты Марса с изображением Южного полюса Марса
Галактика NGC 6744 в созвездии Павлина
© NASA / ESA, Amy Simon and the OPAL Team, and J. DePasquale (STScI)Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал кольца Сатурна в период максимального приближения планеты к Земле.Планета Сатурн снятая телескопом Хаббл
© NASA / ESA, Amy Simon and the OPAL Team, and J. DePasquale (STScI)
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал кольца Сатурна в период максимального приближения планеты к Земле.
© ESO/K. MuzicОчень большой телескоп в Чили передал подробное изображение звездного скопления RCW 38, расположенного в нескольких тысячах световых лет от нас.Звездное скопление RCW 38 снятое телескопом VLT
© ESO/K. Muzic
Очень большой телескоп в Чили передал подробное изображение звездного скопления RCW 38, расположенного в нескольких тысячах световых лет от нас.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСамое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке, можно было наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.Луна во время затмения на фоне здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке, можно было наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.
© NASA / Ricky ArnoldЛандшафт в центре Мадагаскара, снятый с борта МКС астронавтом NASA Ричардом Арнольдом.Ландшафт в центре Мадагаскара, снятый с борта МКС астронавтом НАСА Ричардом Арнольдом
© NASA / Ricky Arnold
Ландшафт в центре Мадагаскара, снятый с борта МКС астронавтом NASA Ричардом Арнольдом.
© Фото : ESO/P. Weilbacher (AIP)Обсерватория VLT получила сверхчеткие снимки Нептуна, используя искусственные "лазерные" звезды.Сверхчеткая фотография Урана, полученная телескопом VLT
© Фото : ESO/P. Weilbacher (AIP)
Обсерватория VLT получила сверхчеткие снимки Нептуна, используя искусственные "лазерные" звезды.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Jason MajorNASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков на Юпитере. Кадр сделан с помощью космического корабля Juno.Снимок атмосферы Северного Умеренного Пояса Юпитера космическим кораблем НАСА Юнона. 15 июля 2018
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Jason Major
NASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков на Юпитере. Кадр сделан с помощью космического корабля Juno.
© NASA / ESA и STScIТелескоп "Хаббл" запечатлел Марс во время великого противостояния. Красная планета 27 июля максимально сблизилась с Землей. Такое происходит в среднем раз в 15 лет.Марс снятый телескопом Хаббл
© NASA / ESA и STScI
Телескоп "Хаббл" запечатлел Марс во время великого противостояния. Красная планета 27 июля максимально сблизилась с Землей. Такое происходит в среднем раз в 15 лет.
© ESA/NASA/JPL/ASI/Univ. Rome; R. Orosei et al 2018Ученые с помощью радара Marsis нашли на Марсе озеро с жидкой водой. Оно расположено у южного полюса Красной планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.Озеро с водой на Марсе обнаружено радаром Marsis
© ESA/NASA/JPL/ASI/Univ. Rome; R. Orosei et al 2018
Ученые с помощью радара Marsis нашли на Марсе озеро с жидкой водой. Оно расположено у южного полюса Красной планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.
© Фото : РоскосмосРоссия установила новый космический рекорд: грузовой корабль "Прогресс МС-09" достиг Международной космической станции вдвое быстрее обычного.Пуск ракеты-носителя Союз-2.1А с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-09 к Международной космической станции со стартовой площадки космодрома Байконур
© Фото : Роскосмос
Россия установила новый космический рекорд: грузовой корабль "Прогресс МС-09" достиг Международной космической станции вдвое быстрее обычного.
© Schenk et al./Icarus 2018Участники миссии New Horizons подготовили первые полностью трехмерные карты Плутона и его спутника Харона, на которых можно увидеть реалистичные изображения гор и впадин.Трехмерная карта Плутона, подготовленная командой New Horizons
© Schenk et al./Icarus 2018
Участники миссии New Horizons подготовили первые полностью трехмерные карты Плутона и его спутника Харона, на которых можно увидеть реалистичные изображения гор и впадин.
© NASA, ESA, R. O'Connell (University of Virginia), F. Paresce (National Institute for Astrophysics, Bologna, Italy), E. Young (Universities Space Research Association/Ames Research Center), the WFC3 Science Oversight Committee, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)Россыпь молодых звезд, снятая телескопом "Хаббл", напоминает салют. Это скопление NGC 3603, оно находится в 20 тысячах световых лет от Солнца, а его центр содержит светила, более массивные, чем Солнце.Фотография скопления звезд NGC 3603
© NASA, ESA, R. O'Connell (University of Virginia), F. Paresce (National Institute for Astrophysics, Bologna, Italy), E. Young (Universities Space Research Association/Ames Research Center), the WFC3 Science Oversight Committee, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
Россыпь молодых звезд, снятая телескопом "Хаббл", напоминает салют. Это скопление NGC 3603, оно находится в 20 тысячах световых лет от Солнца, а его центр содержит светила, более массивные, чем Солнце.
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AISTЗонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду Рюгю на расстояние в шесть километров и сделал первые сверхчеткие фотографии, на которых можно в деталях рассмотреть рельеф небесного тела.Фотография поверхности астероида Рюгю с расстояния в 6 километров
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
Зонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду Рюгю на расстояние в шесть километров и сделал первые сверхчеткие фотографии, на которых можно в деталях рассмотреть рельеф небесного тела.
© РоскосмосРоссийские ученые получили изображение в радиодиапазоне галактики BL Lacertae (BL Ящерицы), расстояние до которой составляет 900 миллионов световых лет. Регистрируя сейчас ее излучение, исследователи видят то, что происходило с ней примерно 900 миллионов лет назад.Изображение в радиодиапазоне сильнопеременной активной галактики BL Lacertae (BL Ящерицы) сделанное в обсерватории Спектр-Р
© Роскосмос
Российские ученые получили изображение в радиодиапазоне галактики BL Lacertae (BL Ящерицы), расстояние до которой составляет 900 миллионов световых лет. Регистрируя сейчас ее излучение, исследователи видят то, что происходило с ней примерно 900 миллионов лет назад.
© NASANASA показало фото необычного явления на поверхности Марса, напоминающего пауков. Такие образования появляются из-за того, что углекислый газ "прорывает" слой льда, а вокруг отверстий оседает темная пыль.Снимок орбитального аппарата NASA с орбиты Марса с изображением Южного полюса Марса
© NASA
NASA показало фото необычного явления на поверхности Марса, напоминающего пауков. Такие образования появляются из-за того, что углекислый газ "прорывает" слой льда, а вокруг отверстий оседает темная пыль.
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt"Хаббл" сделал снимки галактики NGC 6744 в созвездии Павлина - своеобразной увеличенной копии Млечного Пути, где недавно взорвалась редкая сверхновая.Галактика NGC 6744 в созвездии Павлина
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
"Хаббл" сделал снимки галактики NGC 6744 в созвездии Павлина - своеобразной увеличенной копии Млечного Пути, где недавно взорвалась редкая сверхновая.
Марс снятый телескопом ХабблЛучшие июльские снимки из космоса11:3031.07.2018
Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе в КрымуЛучшие фотографии июля09:0031.07.2018
Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в МосквеДиджей номер один и первый концерт Gorillaz в России на фестивале Park Live16:1430.07.2018
Танк команды армии Мьянмы в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне АлабиноСтена огня и море грязи: соревнования по танковому биатлону в Подмосковье13:0030.07.2018
Библиотека Дизайна"Библиотека дизайна": новации российской мебельной промышленности11:5030.07.2018
Военнослужащие спецподразделения Черноморского флота на показательном выступлении на праздновании Дня Военно-Морского Флота в НовороссийскеПарадным строем. В России отметили День ВМФ18:2029.07.2018
Луна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция. 27 июля 2018Небесный спектакль: жители Земли увидели полное лунное затмение14:0028.07.2018
Модель демонстрирует коллекцию бренда Maaji на Неделе моды в Колумбии в МедельинеЛучшие фото недели: звездные тропы, живые статуи и конгресс Санта-Клаусов11:1027.07.2018
Телеведущая, певица Ольга БузоваСамые богатые российские знаменитости17:2026.07.2018
Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском краеГоловокружительная красота Абрау-Дюрсо12:3526.07.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия июля.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена