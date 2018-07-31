Российские ученые получили изображение в радиодиапазоне галактики BL Lacertae (BL Ящерицы), расстояние до которой составляет 900 миллионов световых лет. Регистрируя сейчас ее излучение, исследователи видят то, что происходило с ней примерно 900 миллионов лет назад.