Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия июля.
Космические новости в фотографиях, июль 2018 года
11:3031.07.2018
(обновлено: 11:32 31.07.2018)
012500
© NASA / ESA, Amy Simon and the OPAL Team, and J. DePasquale (STScI)Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал кольца Сатурна в период максимального приближения планеты к Земле.
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал кольца Сатурна в период максимального приближения планеты к Земле.
© ESO/K. MuzicОчень большой телескоп в Чили передал подробное изображение звездного скопления RCW 38, расположенного в нескольких тысячах световых лет от нас.
Очень большой телескоп в Чили передал подробное изображение звездного скопления RCW 38, расположенного в нескольких тысячах световых лет от нас.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСамое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке, можно было наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.
Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые произойдут в XXI веке, можно было наблюдать в ночь с 27 на 28 июля.
© NASA / Ricky ArnoldЛандшафт в центре Мадагаскара, снятый с борта МКС астронавтом NASA Ричардом Арнольдом.
Ландшафт в центре Мадагаскара, снятый с борта МКС астронавтом NASA Ричардом Арнольдом.
© Фото : ESO/P. Weilbacher (AIP)Обсерватория VLT получила сверхчеткие снимки Нептуна, используя искусственные "лазерные" звезды.
© Фото : ESO/P. Weilbacher (AIP)
Обсерватория VLT получила сверхчеткие снимки Нептуна, используя искусственные "лазерные" звезды.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Jason MajorNASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков на Юпитере. Кадр сделан с помощью космического корабля Juno.
NASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков на Юпитере. Кадр сделан с помощью космического корабля Juno.
© NASA / ESA и STScIТелескоп "Хаббл" запечатлел Марс во время великого противостояния. Красная планета 27 июля максимально сблизилась с Землей. Такое происходит в среднем раз в 15 лет.
Телескоп "Хаббл" запечатлел Марс во время великого противостояния. Красная планета 27 июля максимально сблизилась с Землей. Такое происходит в среднем раз в 15 лет.
© ESA/NASA/JPL/ASI/Univ. Rome; R. Orosei et al 2018Ученые с помощью радара Marsis нашли на Марсе озеро с жидкой водой. Оно расположено у южного полюса Красной планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.
Ученые с помощью радара Marsis нашли на Марсе озеро с жидкой водой. Оно расположено у южного полюса Красной планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.
© Фото : РоскосмосРоссия установила новый космический рекорд: грузовой корабль "Прогресс МС-09" достиг Международной космической станции вдвое быстрее обычного.
Россия установила новый космический рекорд: грузовой корабль "Прогресс МС-09" достиг Международной космической станции вдвое быстрее обычного.
© Schenk et al./Icarus 2018Участники миссии New Horizons подготовили первые полностью трехмерные карты Плутона и его спутника Харона, на которых можно увидеть реалистичные изображения гор и впадин.
© Schenk et al./Icarus 2018
Участники миссии New Horizons подготовили первые полностью трехмерные карты Плутона и его спутника Харона, на которых можно увидеть реалистичные изображения гор и впадин.
© NASA, ESA, R. O'Connell (University of Virginia), F. Paresce (National Institute for Astrophysics, Bologna, Italy), E. Young (Universities Space Research Association/Ames Research Center), the WFC3 Science Oversight Committee, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)Россыпь молодых звезд, снятая телескопом "Хаббл", напоминает салют. Это скопление NGC 3603, оно находится в 20 тысячах световых лет от Солнца, а его центр содержит светила, более массивные, чем Солнце.
Россыпь молодых звезд, снятая телескопом "Хаббл", напоминает салют. Это скопление NGC 3603, оно находится в 20 тысячах световых лет от Солнца, а его центр содержит светила, более массивные, чем Солнце.
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AISTЗонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду Рюгю на расстояние в шесть километров и сделал первые сверхчеткие фотографии, на которых можно в деталях рассмотреть рельеф небесного тела.
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
Зонд "Хаябуса-2" приблизился к астероиду Рюгю на расстояние в шесть километров и сделал первые сверхчеткие фотографии, на которых можно в деталях рассмотреть рельеф небесного тела.
© РоскосмосРоссийские ученые получили изображение в радиодиапазоне галактики BL Lacertae (BL Ящерицы), расстояние до которой составляет 900 миллионов световых лет. Регистрируя сейчас ее излучение, исследователи видят то, что происходило с ней примерно 900 миллионов лет назад.
Российские ученые получили изображение в радиодиапазоне галактики BL Lacertae (BL Ящерицы), расстояние до которой составляет 900 миллионов световых лет. Регистрируя сейчас ее излучение, исследователи видят то, что происходило с ней примерно 900 миллионов лет назад.
© NASANASA показало фото необычного явления на поверхности Марса, напоминающего пауков. Такие образования появляются из-за того, что углекислый газ "прорывает" слой льда, а вокруг отверстий оседает темная пыль.
NASA показало фото необычного явления на поверхности Марса, напоминающего пауков. Такие образования появляются из-за того, что углекислый газ "прорывает" слой льда, а вокруг отверстий оседает темная пыль.
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt"Хаббл" сделал снимки галактики NGC 6744 в созвездии Павлина - своеобразной увеличенной копии Млечного Пути, где недавно взорвалась редкая сверхновая.
"Хаббл" сделал снимки галактики NGC 6744 в созвездии Павлина - своеобразной увеличенной копии Млечного Пути, где недавно взорвалась редкая сверхновая.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+