В Москве состоялся фестиваль Park Live, на который приехали, в частности, известный диджей Дэвид Гетта и самая популярная виртуальная группа Gorillaz. Кадры выступлений – в фотоленте Ria.ru.
Диджей номер один и первый концерт Gorillaz в России на фестивале Park Live
16:1430.07.2018
(обновлено: 16:23 30.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этот же день на сцену вышел украинский музыкант Иван Дорн, которй не так давно выпустил первый англоязычный альбом.
В этот же день на сцену вышел украинский музыкант Иван Дорн, которй не так давно выпустил первый англоязычный альбом.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фото: коллектив Sofi Tukker выступает на фестивале Park Live.
На фото: коллектив Sofi Tukker выступает на фестивале Park Live.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕще одним из участников фестиваля стала шведская электронная группа Little Dragon.
Еще одним из участников фестиваля стала шведская электронная группа Little Dragon.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФронтмен группы Kaleo Йокуль Юлиуссон покорил зрителей своим низким голосом.
Фронтмен группы Kaleo Йокуль Юлиуссон покорил зрителей своим низким голосом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкХедлайнером 28 июля была заявлена самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz.
Хедлайнером 28 июля была заявлена самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКоллектив отыграл больше половины шоу, но выступление пришлось прервать из-за грозы.
Коллектив отыграл больше половины шоу, но выступление пришлось прервать из-за грозы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковОрганизаторы попросили зрителей с пониманием отнестись к ситуации и позже сообщили, что ведут переговоры о сольном концерте Gorillaz в Москве.
Организаторы попросили зрителей с пониманием отнестись к ситуации и позже сообщили, что ведут переговоры о сольном концерте Gorillaz в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВместе с Gorillaz на одной сцене выступили Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave.
Вместе с Gorillaz на одной сцене выступили Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ третий день фестиваля на Park Live сыграли Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic.
В третий день фестиваля на Park Live сыграли Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Szjerdene выступает в рамках музыкального проекта Bonobo на Park Live.
Певица Szjerdene выступает в рамках музыкального проекта Bonobo на Park Live.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковХедлайнером последнего дня фестиваля стала бристольская команда Massive Attack.
Хедлайнером последнего дня фестиваля стала бристольская команда Massive Attack.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИменно этот коллектив поднял трип-хоп на недосягаемую высоту, завоевал сердца зрителей и породил десятки последователей.
Именно этот коллектив поднял трип-хоп на недосягаемую высоту, завоевал сердца зрителей и породил десятки последователей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль Park Live проводят в Москве с 2013 года.
Международный музыкальный фестиваль Park Live проводят в Москве с 2013 года.
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