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Диджей номер один и первый концерт Gorillaz в России на фестивале Park Live

(обновлено: 16:23 30.07.2018)
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Диджей Дэвида Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Диджей Дэвид Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрители во время выступления диджея Дэвида Гетты на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Певец, диджей и телеведущий Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Музыкальный коллектив Sofi Tukker выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москв
Участница музыкального коллектива Sofi Tukker Софи Хавлей-Вельд выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Вокалистка группы Little Dragon Юкими Нагано выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Вокалистка группы Little Dragon Юкими Нагано выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фронтмен группы Kaleo Йокуль Юлиуссон выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Исландская группа Kaleo выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Деймон Албарн и британская группа Gorillaz выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Деймон Албарн и британская группа Gorillaz выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Деймон Албарн и британская группа Gorillaz выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрительница музыкального фестиваля Park Live в Москве
В центре - музыкант Bonobo (Саймон Грин) выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Певица Szjerdene выступает в рамках музыкального проекта Bonobo на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выступление британской группы Massive Attack на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Участник британской группы Massive Attack Грант Маршалл выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Зрители на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим БлиновКонцерты играли в Парке Горького с 27 по 29 июля.Диджей Дэвида Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Концерты играли в Парке Горького с 27 по 29 июля.
© РИА Новости / Максим БлиновХедлайнером первого дня стал известный французский диджей Дэвид Гетта.Диджей Дэвид Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Хедлайнером первого дня стал известный французский диджей Дэвид Гетта.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЕго шоу состоялось сразу после заката.Зрители во время выступления диджея Дэвида Гетты на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Его шоу состоялось сразу после заката.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этот же день на сцену вышел украинский музыкант Иван Дорн, которй не так давно выпустил первый англоязычный альбом.Певец, диджей и телеведущий Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В этот же день на сцену вышел украинский музыкант Иван Дорн, которй не так давно выпустил первый англоязычный альбом.
© РИА Новости / Максим БлиновЗрители услышали также дуэт Sofi Tukker.Музыкальный коллектив Sofi Tukker выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москв
© РИА Новости / Максим Блинов
Зрители услышали также дуэт Sofi Tukker.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа фото: коллектив Sofi Tukker выступает на фестивале Park Live.Участница музыкального коллектива Sofi Tukker Софи Хавлей-Вельд выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На фото: коллектив Sofi Tukker выступает на фестивале Park Live.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕще одним из участников фестиваля стала шведская электронная группа Little Dragon.Вокалистка группы Little Dragon Юкими Нагано выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Еще одним из участников фестиваля стала шведская электронная группа Little Dragon.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНа фото: вокалистка группы Little Dragon Юкими Нагано.Вокалистка группы Little Dragon Юкими Нагано выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
На фото: вокалистка группы Little Dragon Юкими Нагано.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗрители музыкального фестиваля Park Live.Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Зрители музыкального фестиваля Park Live.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФронтмен группы Kaleo Йокуль Юлиуссон покорил зрителей своим низким голосом.Фронтмен группы Kaleo Йокуль Юлиуссон выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Фронтмен группы Kaleo Йокуль Юлиуссон покорил зрителей своим низким голосом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа фото: исландская группа Kaleo.Исландская группа Kaleo выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На фото: исландская группа Kaleo.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкХедлайнером 28 июля была заявлена самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz.Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Хедлайнером 28 июля была заявлена самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКоллектив отыграл больше половины шоу, но выступление пришлось прервать из-за грозы.Деймон Албарн и британская группа Gorillaz выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Коллектив отыграл больше половины шоу, но выступление пришлось прервать из-за грозы.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковОрганизаторы попросили зрителей с пониманием отнестись к ситуации и позже сообщили, что ведут переговоры о сольном концерте Gorillaz в Москве.Деймон Албарн и британская группа Gorillaz выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Организаторы попросили зрителей с пониманием отнестись к ситуации и позже сообщили, что ведут переговоры о сольном концерте Gorillaz в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДеймон Албарн и британская группа Gorillaz на фестивале Park Live.Деймон Албарн и британская группа Gorillaz выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Деймон Албарн и британская группа Gorillaz на фестивале Park Live.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВместе с Gorillaz на одной сцене выступили Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave.Зрительница музыкального фестиваля Park Live в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вместе с Gorillaz на одной сцене выступили Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ третий день фестиваля на Park Live сыграли Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic.В центре - музыкант Bonobo (Саймон Грин) выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В третий день фестиваля на Park Live сыграли Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Szjerdene выступает в рамках музыкального проекта Bonobo на Park Live.Певица Szjerdene выступает в рамках музыкального проекта Bonobo на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Szjerdene выступает в рамках музыкального проекта Bonobo на Park Live.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковХедлайнером последнего дня фестиваля стала бристольская команда Massive Attack.Выступление британской группы Massive Attack на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Хедлайнером последнего дня фестиваля стала бристольская команда Massive Attack.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИменно этот коллектив поднял трип-хоп на недосягаемую высоту, завоевал сердца зрителей и породил десятки последователей.Участник британской группы Massive Attack Грант Маршалл выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Именно этот коллектив поднял трип-хоп на недосягаемую высоту, завоевал сердца зрителей и породил десятки последователей.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль Park Live проводят в Москве с 2013 года.Зрители на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Международный музыкальный фестиваль Park Live проводят в Москве с 2013 года.
Зрители музыкального фестиваля Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в МосквеДиджей номер один и первый концерт Gorillaz в России на фестивале Park Live16:1430.07.2018
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В Москве состоялся фестиваль Park Live, на который приехали, в частности, известный диджей Дэвид Гетта и самая популярная виртуальная группа Gorillaz. Кадры выступлений – в фотоленте Ria.ru.

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