В Подмосковье проходят состязания по танковому биатлону. Участники и победители индивидуальных заездов – в фотоленте Ria.ru.
Стена огня и море грязи: соревнования по танковому биатлону в Подмосковье
13:0030.07.2018
(обновлено: 13:08 30.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.
По итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.
На втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.
По условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.
Участникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.
Сборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне – более 70 километров в час.
Россияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне – более 70 километров в час.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРезультат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.
Результат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРекорд трассы – 19 минут 20 секунд – установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.
Рекорд трассы – 19 минут 20 секунд – установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсе участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.
Все участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКитайские танкисты состязаются на своих Тип 96. Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
Китайские танкисты состязаются на своих Тип 96. Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.
Всего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.
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