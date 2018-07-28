Небесный спектакль: жители Земли увидели полное лунное затмение

Затмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск казался таким маленьким — диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.



РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html