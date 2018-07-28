Самое продолжительное лунное затмение века — в фотоленте Ria.ru.
Небесный спектакль: жители Земли увидели полное лунное затмение
14:0028.07.2018
(обновлено: 14:01 28.07.2018)
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© AP Photo / Slamet RiyadiВ пятницу жители Земли могли наблюдать самое продолжительное лунное затмение XXI века.
© AP Photo / Slamet Riyadi
В пятницу жители Земли могли наблюдать самое продолжительное лунное затмение XXI века.
© AFP 2018 / Mads Claus RasmussenПо данным Роскосмоса, затмение началось в 21.24 мск и закончилось в 1.19 мск в субботу. При этом его полная фаза продлилась почти два часа — с 22.30 до 00.13.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
По данным Роскосмоса, затмение началось в 21.24 мск и закончилось в 1.19 мск в субботу. При этом его полная фаза продлилась почти два часа — с 22.30 до 00.13.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
© AFP 2018 / William WestЗатмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск казался таким маленьким — диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
Затмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск казался таким маленьким — диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСамые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России были на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.
Самые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России были на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЛуна во время затмения на фоне здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Луна во время затмения на фоне здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
© AFP 2018 / Aris MessinisЛуна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция.
Луна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisЛюди наблюдают за восходом полной луны за храмом Посейдона перед лунным затмением недалеко от Афин.
Люди наблюдают за восходом полной луны за храмом Посейдона перед лунным затмением недалеко от Афин.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкДевушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета.
Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета.
© AFP 2018 / Desiree MartinКомбинация из 14 фотографий показывает Луну во время полного лунного затмения недалеко от города Ла-Пуэнте на острова Тенерифе.
Комбинация из 14 фотографий показывает Луну во время полного лунного затмения недалеко от города Ла-Пуэнте на острова Тенерифе.
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