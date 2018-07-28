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Небесный спектакль: жители Земли увидели полное лунное затмение

(обновлено: 14:01 28.07.2018)
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Лунное затмение над храмом Прамбанана в Индонезии. 27 июля 2018
Вид на лунное затмение около Роскилде в Дании. 27 июля 2018
Люди в ожидании лунного затмения в Мельбурне. 27 июля 2018
Луна во время затмения над Сочи. 27 июля 2018
Лунное затмение в Греции. 27 июля 2018
Индонезийские дети смотрят на небо в ожидании лунного затмения. 27 июля 2018
Невеста во время лунного затмения в Бразилии. 27 июля 2018
Люди в ожидании лунного затмения в Иордании. 27 июля 2018
Луна во время затмения на фоне здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном
Затмение над крышей замка в Шамбор, Франция. 27 июля 2018
Мужчина фотографирует лунное затмение кровавой Луны в Сингапуре. 28 июля 2018
Луна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция. 27 июля 2018
Люди наблюдают за восходом полной луны за храмом Посейдона перед лунным затмением недалеко от Афин, Греция. 27 июля 2018
Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета
Комбинация из 14 фотографий показывает Луну во время полного лунного затмения недалеко от города Ла-Пуэнте на острова Тенерифе. 27 июля 2018
Луна во время лунного затмения над Идлибом, Сирия. 27 июля 2018
© AP Photo / Slamet RiyadiВ пятницу жители Земли могли наблюдать самое продолжительное лунное затмение XXI века.Лунное затмение над храмом Прамбанана в Индонезии. 27 июля 2018
© AP Photo / Slamet Riyadi
В пятницу жители Земли могли наблюдать самое продолжительное лунное затмение XXI века.
© AFP 2018 / Mads Claus RasmussenПо данным Роскосмоса, затмение началось в 21.24 мск и закончилось в 1.19 мск в субботу. При этом его полная фаза продлилась почти два часа — с 22.30 до 00.13.

РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.htmlВид на лунное затмение около Роскилде в Дании. 27 июля 2018
© AFP 2018 / Mads Claus Rasmussen
По данным Роскосмоса, затмение началось в 21.24 мск и закончилось в 1.19 мск в субботу. При этом его полная фаза продлилась почти два часа — с 22.30 до 00.13.

РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
© AFP 2018 / William WestЗатмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск казался таким маленьким — диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.htmlЛюди в ожидании лунного затмения в Мельбурне. 27 июля 2018
© AFP 2018 / William West
Затмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Именно поэтому ее диск казался таким маленьким — диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

РИА Новости https://ria.ru/science/20180727/1525500932.html
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСамые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России были на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.Луна во время затмения над Сочи. 27 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России были на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.
© REUTERS / Costas BaltasЛунное затмение в Греции.Лунное затмение в Греции. 27 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Лунное затмение в Греции.
© REUTERS / Raisan Al FarisiИндонезийские дети смотрят на небо в ожидании лунного затмения.Индонезийские дети смотрят на небо в ожидании лунного затмения. 27 июля 2018
© REUTERS / Raisan Al Farisi
Индонезийские дети смотрят на небо в ожидании лунного затмения.
© REUTERS / Ueslei MarcelinoНевеста во время лунного затмения в Бразилии.Невеста во время лунного затмения в Бразилии. 27 июля 2018
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Невеста во время лунного затмения в Бразилии.
© REUTERS / Muhammad HamedЛюди в ожидании лунного затмения в Иордании.Люди в ожидании лунного затмения в Иордании. 27 июля 2018
© REUTERS / Muhammad Hamed
Люди в ожидании лунного затмения в Иордании.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЛуна во время затмения на фоне здания высотного комплекса "Грозный сити" в ГрозномЛуна во время затмения на фоне здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Луна во время затмения на фоне здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
© AFP 2018 / Guillaume Souvant Затмение над крышей замка в Шамбор во Франции.Затмение над крышей замка в Шамбор, Франция. 27 июля 2018
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Затмение над крышей замка в Шамбор во Франции.
© REUTERS / Edgar SuМужчина фотографирует лунное затмение кровавой Луны в Сингапуре.Мужчина фотографирует лунное затмение кровавой Луны в Сингапуре. 28 июля 2018
© REUTERS / Edgar Su
Мужчина фотографирует лунное затмение кровавой Луны в Сингапуре.
© AFP 2018 / Aris MessinisЛуна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция.Луна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция. 27 июля 2018
© AFP 2018 / Aris Messinis
Луна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisЛюди наблюдают за восходом полной луны за храмом Посейдона перед лунным затмением недалеко от Афин.Люди наблюдают за восходом полной луны за храмом Посейдона перед лунным затмением недалеко от Афин, Греция. 27 июля 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Люди наблюдают за восходом полной луны за храмом Посейдона перед лунным затмением недалеко от Афин.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкДевушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета.Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета.
© AFP 2018 / Desiree MartinКомбинация из 14 фотографий показывает Луну во время полного лунного затмения недалеко от города Ла-Пуэнте на острова Тенерифе.Комбинация из 14 фотографий показывает Луну во время полного лунного затмения недалеко от города Ла-Пуэнте на острова Тенерифе. 27 июля 2018
© AFP 2018 / Desiree Martin
Комбинация из 14 фотографий показывает Луну во время полного лунного затмения недалеко от города Ла-Пуэнте на острова Тенерифе.
© REUTERS / Jamal SaidiЛуна во время лунного затмения над Идлибом, Сирия.Луна во время лунного затмения над Идлибом, Сирия. 27 июля 2018
© REUTERS / Jamal Saidi
Луна во время лунного затмения над Идлибом, Сирия.
Луна во время затмения рядом со статуей древнегреческого Бога Аполлона в центре Афин, Греция. 27 июля 2018Небесный спектакль: жители Земли увидели полное лунное затмение14:0028.07.2018
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Самое продолжительное лунное затмение века — в фотоленте Ria.ru.

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