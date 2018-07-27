Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: звездные тропы, живые статуи и конгресс Санта-Клаусов
11:1027.07.2018
(обновлено: 11:18 27.07.2018)
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© REUTERS / Danish Ismail Женщины в Индии помогают ребенку перебраться в соседний дом после внезапного наводнения.
Женщины в Индии помогают ребенку перебраться в соседний дом после внезапного наводнения.
© РИА Новости / Максим ТумановПерейти в фотобанкМатч предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин между сборными России и Таиланда.
Матч предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин между сборными России и Таиланда.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС.
Президент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТоржественная церемония на Красной площади, посвященная выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС.
Торжественная церемония на Красной площади, посвященная выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС.
© REUTERS / Stephane MaheПолицейский применяет слезоточивый газ для разгона протестующих во время велогонки "Тур де Франс".
Полицейский применяет слезоточивый газ для разгона протестующих во время велогонки "Тур де Франс".
© AP Photo / Visar KryeziuСпортсмен на соревнованиях по хай-дайвингу в Косово.
© AP Photo / Visar Kryeziu
Спортсмен на соревнованиях по хай-дайвингу в Косово.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкипаж команды армии Азербайджана готовится к соревнованиям по танковому биатлону в подмосковной Кубинке.
Экипаж команды армии Азербайджана готовится к соревнованиям по танковому биатлону в подмосковной Кубинке.
© REUTERS / Ritzau Scanpix / Mads Claus RasmussenУчастники Всемирного конгресса Санта-Клаусов на пляже Бельвю в Дании.
Участники Всемирного конгресса Санта-Клаусов на пляже Бельвю в Дании.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссиянин Федор Чудинов и француз Наджиб Мохаммеди в поединке за титул WBA Interim в андеркарде финального боя Всемирной боксерской суперсерии.
Россиянин Федор Чудинов и француз Наджиб Мохаммеди в поединке за титул WBA Interim в андеркарде финального боя Всемирной боксерской суперсерии.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской областиКарстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на поле в Нижегородской области.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на поле в Нижегородской области.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПеред стартом гонки ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве.
Перед стартом гонки ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве.
© REUTERS / Athit PerawongmethaСторонники лидера пакистанской партии "Движение за справедливость" Имрана Хана слушают его речь на предвыборном митинге в Исламабаде.
Сторонники лидера пакистанской партии "Движение за справедливость" Имрана Хана слушают его речь на предвыборном митинге в Исламабаде.
© AP Photo / Aaron FavilaЖенщина спасает поросят во время наводнения на Филиппинах.
© AP Photo / Aaron Favila
Женщина спасает поросят во время наводнения на Филиппинах.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервая сводная репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
Первая сводная репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПервая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР российских офицеров.
Первая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР российских офицеров.
© AFP 2018 / William WestПосетители выставки Sugar Republic в Австралии делают селфи в бассейне из шаров, напоминающих леденцы.
Посетители выставки Sugar Republic в Австралии делают селфи в бассейне из шаров, напоминающих леденцы.
© AP Photo / Manu FernandezЗабастовка таксистов в Барселоне.
© AP Photo / Manu Fernandez
Забастовка таксистов в Барселоне.
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