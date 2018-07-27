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Лучшие фото недели: звездные тропы, живые статуи и конгресс Санта-Клаусов

(обновлено: 11:18 27.07.2018)
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Модели во время показа коллекции испанского бренда Custo Barcelona в рамках Недели моды Колумбии в Медельине. 23 июля 2018 года
Пожарные и волонтеры пытаются потушить лесной пожар в деревне Кинета, недалеко от Афин. 24 июля 2018 года
Женщины помогают ребенку перебраться в другой дом по деревянной доске после внезапного наводнения на окраине Сринагара, Индия. 24 июля 2018 года
Порнперун Чалачай (Таиланд), Елена Устич (Россия), Супатра Каливат (Таиланд) в матче предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин - 2018 в Казани между сборными России и Таиланда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. 26 июля 2018
Выпускники учебных заведений МЧС России на торжественной церемонии, посвященной выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС России, на Красной площади в Москве
Полицейский применяет слезоточивый газ для разгона протестующих во время велогонки Тур де Франс. 24 июля 2018 года
Взрыв в городе Эль-Кунейтра, Сирия. 22 июля 2018 года
Спортсмен во время 68-го традиционного ежегодного соревнования по хай-дайвингу в Косово. 22 июля 2018 года
Член экипажа команды армии Азербайджана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2018 в подмосковной Кубинке
Участники Всемирного конгресса Санта-Клаусов на пляже Бельвю в Дании
Федор Чудинов (Россия) и Наджиб Мохаммеди (Франция) в поединке за титул WBA Interim в андеркарде финального боя WBSS в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком
Человек везет тележку с фруктами перед магазином в Гаване
Люди ищут свои имена в списке избирателей в Бамако
Огромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области
Девушка у автомобиля Москвич-403 перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
Сторонники Имрана Хана слушают его речь во время предвыборного митинга в Исламабаде
Женщина спасает поросят во время наводнения в Кесон-Сити, Филиппины
Участник фестиваля живых статуй в Марш-ан-Фамене, Бельгия
Пчеловоды на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018
Активисты сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте
Звездные тропы в горах Тянь-Шаня
Первая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России
Посетители выставки Sugar Republic делают селфи в бассейне из шаров, напоминающих леденцы. Мельбурн, Австралия
Протестующий сжигает файеры во время забастовки таксистов в Барселоне
Бегемот ест замороженный арбуз в Биопарке в Риме
Люди пьют пиво из аквариумов на фестивале пива в Ханчжоу, Китай
Модель демонстрирует коллекцию бренда Maaji на Неделе моды в Колумбии в Медельине
Небоскребы делового центра Москва-Сити
© AFP 2018 / Joaquin SarmientoПоказ коллекции Custo Barcelona на Колумбийской неделе моды.Модели во время показа коллекции испанского бренда Custo Barcelona в рамках Недели моды Колумбии в Медельине. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Показ коллекции Custo Barcelona на Колумбийской неделе моды.
© AFP 2018 / Valerie GacheБорьба с лесными пожарами в Греции.Пожарные и волонтеры пытаются потушить лесной пожар в деревне Кинета, недалеко от Афин. 24 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
Борьба с лесными пожарами в Греции.
© REUTERS / Danish Ismail Женщины в Индии помогают ребенку перебраться в соседний дом после внезапного наводнения.Женщины помогают ребенку перебраться в другой дом по деревянной доске после внезапного наводнения на окраине Сринагара, Индия. 24 июля 2018 года
© REUTERS / Danish Ismail
Женщины в Индии помогают ребенку перебраться в соседний дом после внезапного наводнения.
© РИА Новости / Максим ТумановПерейти в фотобанкМатч предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин между сборными России и Таиланда.Порнперун Чалачай (Таиланд), Елена Устич (Россия), Супатра Каливат (Таиланд) в матче предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин - 2018 в Казани между сборными России и Таиланда
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
Матч предварительного раунда VIII чемпионата мира по гандболу среди женщин между сборными России и Таиланда.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС.Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС. 26 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТоржественная церемония на Красной площади, посвященная выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС.Выпускники учебных заведений МЧС России на торжественной церемонии, посвященной выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС России, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония на Красной площади, посвященная выпуску курсантов и кадетов вузов МЧС.
© REUTERS / Stephane MaheПолицейский применяет слезоточивый газ для разгона протестующих во время велогонки "Тур де Франс".Полицейский применяет слезоточивый газ для разгона протестующих во время велогонки Тур де Франс. 24 июля 2018 года
© REUTERS / Stephane Mahe
Полицейский применяет слезоточивый газ для разгона протестующих во время велогонки "Тур де Франс".
© REUTERS / Ronen ZvulunВзрыв в сирийском городе Эль-Кунейтра.Взрыв в городе Эль-Кунейтра, Сирия. 22 июля 2018 года
© REUTERS / Ronen Zvulun
Взрыв в сирийском городе Эль-Кунейтра.
© AP Photo / Visar KryeziuСпортсмен на соревнованиях по хай-дайвингу в Косово.Спортсмен во время 68-го традиционного ежегодного соревнования по хай-дайвингу в Косово. 22 июля 2018 года
© AP Photo / Visar Kryeziu
Спортсмен на соревнованиях по хай-дайвингу в Косово.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкипаж команды армии Азербайджана готовится к соревнованиям по танковому биатлону в подмосковной Кубинке.Член экипажа команды армии Азербайджана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2018 в подмосковной Кубинке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экипаж команды армии Азербайджана готовится к соревнованиям по танковому биатлону в подмосковной Кубинке.
© REUTERS / Ritzau Scanpix / Mads Claus RasmussenУчастники Всемирного конгресса Санта-Клаусов на пляже Бельвю в Дании.Участники Всемирного конгресса Санта-Клаусов на пляже Бельвю в Дании
© REUTERS / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen
Участники Всемирного конгресса Санта-Клаусов на пляже Бельвю в Дании.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоссиянин Федор Чудинов и француз Наджиб Мохаммеди в поединке за титул WBA Interim в андеркарде финального боя Всемирной боксерской суперсерии.Федор Чудинов (Россия) и Наджиб Мохаммеди (Франция) в поединке за титул WBA Interim в андеркарде финального боя WBSS в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россиянин Федор Чудинов и француз Наджиб Мохаммеди в поединке за титул WBA Interim в андеркарде финального боя Всемирной боксерской суперсерии.
© REUTERS / StringerЧеловек везет тележку с фруктами перед магазином в Гаване.Человек везет тележку с фруктами перед магазином в Гаване
© REUTERS / Stringer
Человек везет тележку с фруктами перед магазином в Гаване.
© REUTERS / Luc GnagoЛюди ищут свои имена в списке избирателей в Бамако.Люди ищут свои имена в списке избирателей в Бамако
© REUTERS / Luc Gnago
Люди ищут свои имена в списке избирателей в Бамако.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской областиКарстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на поле в Нижегородской области.Огромный карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Карстовый провал диаметром 32 метра и глубиной 50 метров на поле в Нижегородской области.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПеред стартом гонки ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве.Девушка у автомобиля Москвич-403 перед стартом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 у ГУМа в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Перед стартом гонки ГУМ-Авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве.
© REUTERS / Athit PerawongmethaСторонники лидера пакистанской партии "Движение за справедливость" Имрана Хана слушают его речь на предвыборном митинге в Исламабаде.Сторонники Имрана Хана слушают его речь во время предвыборного митинга в Исламабаде
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Сторонники лидера пакистанской партии "Движение за справедливость" Имрана Хана слушают его речь на предвыборном митинге в Исламабаде.
© AP Photo / Aaron FavilaЖенщина спасает поросят во время наводнения на Филиппинах.Женщина спасает поросят во время наводнения в Кесон-Сити, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Женщина спасает поросят во время наводнения на Филиппинах.
© REUTERS / Yves HermanФестиваль живых статуй в Бельгии.Участник фестиваля живых статуй в Марш-ан-Фамене, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Фестиваль живых статуй в Бельгии.
© Sputnik / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкПчеловоды на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии.Пчеловоды на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пчеловоды на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервая сводная репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Первая сводная репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
© REUTERS / Erik De CastroАктивисты сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте.Активисты сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте
© REUTERS / Erik De Castro
Активисты сжигают портрет президента Филиппин Родриго Дутерте.
© REUTERS / Shamil ZhumatovЗвездные тропы в горах Тянь-Шаня.Звездные тропы в горах Тянь-Шаня
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Звездные тропы в горах Тянь-Шаня.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПервая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР российских офицеров.Первая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР офицеров России
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Первая леди Сирии Асма Асад во время встречи с семьями погибших в САР российских офицеров.
© AFP 2018 / William WestПосетители выставки Sugar Republic в Австралии делают селфи в бассейне из шаров, напоминающих леденцы.Посетители выставки Sugar Republic делают селфи в бассейне из шаров, напоминающих леденцы. Мельбурн, Австралия
© AFP 2018 / William West
Посетители выставки Sugar Republic в Австралии делают селфи в бассейне из шаров, напоминающих леденцы.
© AP Photo / Manu FernandezЗабастовка таксистов в Барселоне.Протестующий сжигает файеры во время забастовки таксистов в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Забастовка таксистов в Барселоне.
© AFP 2018 / Tiziana FabiБегемот ест замороженный арбуз в биопарке Рима.Бегемот ест замороженный арбуз в Биопарке в Риме
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Бегемот ест замороженный арбуз в биопарке Рима.
© REUTERS / StringerФестиваль пива в Китае.Люди пьют пиво из аквариумов на фестивале пива в Ханчжоу, Китай
© REUTERS / Stringer
Фестиваль пива в Китае.
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento Неделя моды в Колумбии.Модель демонстрирует коллекцию бренда Maaji на Неделе моды в Колумбии в Медельине
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Неделя моды в Колумбии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-Сити".Небоскребы делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-Сити".
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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