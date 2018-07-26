Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Учитывались доходы знаменитости за год, упоминаемость в СМИ и интерес интернет-пользователей. Победители — в фотоленте Ria.ru.
Самые богатые российские знаменитости
17:2026.07.2018
(обновлено: 17:24 26.07.2018)
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© AP Photo / John LocherЛидерство второй год подряд удерживает хоккеист Александр Овечкин. Годовой доход обладателя Кубка Стэнли - 14,5 миллиона долларов.
© AP Photo / John Locher
Лидерство второй год подряд удерживает хоккеист Александр Овечкин. Годовой доход обладателя Кубка Стэнли - 14,5 миллиона долларов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа втором месте расположился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, он заработал 13,9 миллиона долларов.
На втором месте расположился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, он заработал 13,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТретье место - у Филиппа Киркорова, чей доход составил 8,9 миллиона долларов.
Третье место - у Филиппа Киркорова, чей доход составил 8,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЧетвертое место в десятке отдано певцу Григорию Лепсу, заработавшему 8,2 миллиона долларов.
Четвертое место в десятке отдано певцу Григорию Лепсу, заработавшему 8,2 миллиона долларов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант остановился на пятой строчке. Хоть он и заработал больше, чем Лепс (8,5 миллиона долларов), но уступил по числу запросов в интернете.
Телеведущий Иван Ургант остановился на пятой строчке. Хоть он и заработал больше, чем Лепс (8,5 миллиона долларов), но уступил по числу запросов в интернете.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ольга Бузова заняла шестое место. По доходам она пока отстает от других звезд (3,9 миллиона долларов), но обошла их по количеству запросов в Яндексе.
Телеведущая Ольга Бузова заняла шестое место. По доходам она пока отстает от других звезд (3,9 миллиона долларов), но обошла их по количеству запросов в Яндексе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСедьмой в десятке самых богатых и знаменитых - Дима Билан, его доход составил 7,7 миллиона долларов.
Седьмой в десятке самых богатых и знаменитых - Дима Билан, его доход составил 7,7 миллиона долларов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкХоккеист Евгений Малкин, который заработал 9,5 миллиона долларов, - восьмой в звездном рейтинге.
Хоккеист Евгений Малкин, который заработал 9,5 миллиона долларов, - восьмой в звездном рейтинге.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевец Стас Михайлов с 7,4 миллиона долларов - на девятом месте.
Певец Стас Михайлов с 7,4 миллиона долларов - на девятом месте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗамыкает десятку Ксения Собчак. Доход телеведущей - 1,4 миллиона долларов.
Замыкает десятку Ксения Собчак. Доход телеведущей - 1,4 миллиона долларов.
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