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Самые богатые российские знаменитости

(обновлено: 17:24 26.07.2018)
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Александр Овечкин с кубком Стэнли
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Певец Филипп Киркоров
Певец Григорий Лепс
Телеведущий Иван Ургант
Телеведущая, певица Ольга Бузова
Певец Дима Билан
Игрок сборной России Евгений Малкин
Певец Стас Михайлов
Телеведущая Ксения Собчак
© AP Photo / John LocherЛидерство второй год подряд удерживает хоккеист Александр Овечкин. Годовой доход обладателя Кубка Стэнли - 14,5 миллиона долларов.Александр Овечкин с кубком Стэнли
© AP Photo / John Locher
Лидерство второй год подряд удерживает хоккеист Александр Овечкин. Годовой доход обладателя Кубка Стэнли - 14,5 миллиона долларов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа втором месте расположился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, он заработал 13,9 миллиона долларов.Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На втором месте расположился лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, он заработал 13,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТретье место - у Филиппа Киркорова, чей доход составил 8,9 миллиона долларов.Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Третье место - у Филиппа Киркорова, чей доход составил 8,9 миллиона долларов.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЧетвертое место в десятке отдано певцу Григорию Лепсу, заработавшему 8,2 миллиона долларов.Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Четвертое место в десятке отдано певцу Григорию Лепсу, заработавшему 8,2 миллиона долларов.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант остановился на пятой строчке. Хоть он и заработал больше, чем Лепс (8,5 миллиона долларов), но уступил по числу запросов в интернете.Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
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Телеведущий Иван Ургант остановился на пятой строчке. Хоть он и заработал больше, чем Лепс (8,5 миллиона долларов), но уступил по числу запросов в интернете.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ольга Бузова заняла шестое место. По доходам она пока отстает от других звезд (3,9 миллиона долларов), но обошла их по количеству запросов в Яндексе.Телеведущая, певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Телеведущая Ольга Бузова заняла шестое место. По доходам она пока отстает от других звезд (3,9 миллиона долларов), но обошла их по количеству запросов в Яндексе.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСедьмой в десятке самых богатых и знаменитых - Дима Билан, его доход составил 7,7 миллиона долларов.Певец Дима Билан
© РИА Новости / Нина Зотина
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Седьмой в десятке самых богатых и знаменитых - Дима Билан, его доход составил 7,7 миллиона долларов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкХоккеист Евгений Малкин, который заработал 9,5 миллиона долларов, - восьмой в звездном рейтинге.Игрок сборной России Евгений Малкин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Хоккеист Евгений Малкин, который заработал 9,5 миллиона долларов, - восьмой в звездном рейтинге.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевец Стас Михайлов с 7,4 миллиона долларов - на девятом месте.Певец Стас Михайлов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Стас Михайлов с 7,4 миллиона долларов - на девятом месте.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗамыкает десятку Ксения Собчак. Доход телеведущей - 1,4 миллиона долларов.Телеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Замыкает десятку Ксения Собчак. Доход телеведущей - 1,4 миллиона долларов.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Учитывались доходы знаменитости за год, упоминаемость в СМИ и интерес интернет-пользователей. Победители — в фотоленте Ria.ru.

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