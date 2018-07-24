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Лесные пожары в Греции

Сюжет:
Лесные пожары в Греции
(обновлено: 12:32 24.07.2018)
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Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года
Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
Автомобили на закрытой Национальной дороге во время пожара недалеко от Афин. 23 июля 2018
Эвакуация жителей из деревни Мати во время лесного пожара вблизи Афин, Греция. 23 июля 2018 года
Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. 23 июля 2018 года
Люди закрывают лица от дыма во время лесного пожара возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
Пожарный автомобиль возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года
Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года
Последствия пожара в деревне Мати в Греции. 24 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie GacheОгонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Огонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.
© REUTERS / Costas BaltasВскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Вскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.
© AP Photo / Theodora TongasНекоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Theodora Tongas
Некоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.
© REUTERS / Costas BaltasСитуация вышла из-под контроля.Пожарные во время борьбы с огнем в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018
© REUTERS / Costas Baltas
Ситуация вышла из-под контроля.
© AFP 2018 / Valerie GacheЖертвами трагедии стали 50 человек.Автомобили на закрытой Национальной дороге во время пожара недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Жертвами трагедии стали 50 человек.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПострадали более 150 человек, в том числе дети.Эвакуация жителей из деревни Мати во время лесного пожара вблизи Афин, Греция. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Пострадали более 150 человек, в том числе дети.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Пожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.Люди закрывают лица от дыма во время лесного пожара возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisГреческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.Пожарный автомобиль возле Кинеты, к западу от Афин. 23 июля 2018 года
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Греческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.
© AFP 2018 / Valerie GacheС огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.Пожар в городе Кинета, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Valerie Gache
С огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.
© AFP 2018 / Valerie GacheЭкстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.Пожар недалеко от Афин. 23 июля 2018
© AFP 2018 / Valerie Gache
Экстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.
© AP Photo / Thanassis StavrakisДля эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisТушить пожары помогают другие страны.Люди наблюдают за лесным пожаром в городе Рафина, недалеко от Афин. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Тушить пожары помогают другие страны.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisИспания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Испания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПо данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.Последствия пожара в деревне Мати в Греции. 24 июля 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
По данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.
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Неподалеку от Афин бушуют сильные природные пожары, которые привели к гибели людей. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

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