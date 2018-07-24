Неподалеку от Афин бушуют сильные природные пожары, которые привели к гибели людей. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
Лесные пожары в Греции
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11:0824.07.2018
(обновлено: 12:32 24.07.2018)
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© AFP 2018 / Valerie GacheОгонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.
Огонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.
© AP Photo / Theodora TongasНекоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.
© AP Photo / Theodora Tongas
Некоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisГреческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.
Греческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.
© AFP 2018 / Valerie GacheС огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.
С огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.
© AFP 2018 / Valerie GacheЭкстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.
Экстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.
© AP Photo / Thanassis StavrakisДля эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisИспания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.
Испания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.
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