Опубликован шорт-лист международного астрономического фотоконкурса Insight Astronomy Photographer of the Year 2018. Самые захватывающие снимки — в фотоленте Ria.ru.
Это космос: лучшие снимки звездного неба
18:0523.07.2018
(обновлено: 18:12 23.07.2018)
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© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jez HughesБританец Джез Хьюз сфотографировал Млечный Путь над одним из самых старых в мире деревьев. Снимок сделан в калифорнийском Национальном заповеднике Иньо.
Британец Джез Хьюз сфотографировал Млечный Путь над одним из самых старых в мире деревьев. Снимок сделан в калифорнийском Национальном заповеднике Иньо.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Dani CaxeteИспанец Дани Каксете запечатлел Международную космическую станцию между двумя солнечными пятнами.
Испанец Дани Каксете запечатлел Международную космическую станцию между двумя солнечными пятнами.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mark Hanson, Warren Keller, Steve Mazlin, Rex Parker, Tommy Tse, David Plesko, Pete ProulxТуманность созвездия Южная Корона. Авторы - Марк Хэнсон, Уоррен Келлер, Стив Мазлин, Рекс Паркер, Томми Тсе, Дэвид Плеско, Пит Пру из США.
Туманность созвездия Южная Корона. Авторы - Марк Хэнсон, Уоррен Келлер, Стив Мазлин, Рекс Паркер, Томми Тсе, Дэвид Плеско, Пит Пру из США.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/ Michael Zav'yalovВ числе лучших - кадр северного сияния над Баренцевым морем в районе села Териберка, сделанный нашим соотечественником Михаилом Завьяловым.
В числе лучших - кадр северного сияния над Баренцевым морем в районе села Териберка, сделанный нашим соотечественником Михаилом Завьяловым.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Nicolas LefaudeuxФранцузу Николя Лефодо удалось передать на фото поразительные цвета и детали поверхности Луны.
Французу Николя Лефодо удалось передать на фото поразительные цвета и детали поверхности Луны.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jingpeng LiuАмериканец Цзинпень Лю создал панораму из шести снимков, раскрывающую красоту нашей Галактики.
Американец Цзинпень Лю создал панораму из шести снимков, раскрывающую красоту нашей Галактики.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Peter WardПолное солнечное затмение. Фото Питера Уорда из Австралии.
Полное солнечное затмение. Фото Питера Уорда из Австралии.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mario CogoИтальянский фотограф Марио Кого удостоился номинации за снимок звезды Ригель и туманности Голова Ведьмы.
Итальянский фотограф Марио Кого удостоился номинации за снимок звезды Ригель и туманности Голова Ведьмы.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Łukasz SujkaПятна на солнце. Автор - Лукаш Суйка из Польши.
Пятна на солнце. Автор - Лукаш Суйка из Польши.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Carlos F. TurienzoЗа снимок Млечного Пути над горным массивом Тре-Чиме-ди-Лаваредо отметили испанского фотографа Карлоса Ф. Туриенцо.
За снимок Млечного Пути над горным массивом Тре-Чиме-ди-Лаваредо отметили испанского фотографа Карлоса Ф. Туриенцо.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Jake MosherЗвездный тайм-лапс с Полярной звездой в центре. Джейку Мошеру из США пришлось постараться, чтобы получить это изображение.
Звездный тайм-лапс с Полярной звездой в центре. Джейку Мошеру из США пришлось постараться, чтобы получить это изображение.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Miguel Angel García Borrella and Lluis Romero VenturaМигель Энджел Гарсия Борелла и Луис Ромеро Вентура из Испании запечатлели светящуюся туманность Ориона.
Мигель Энджел Гарсия Борелла и Луис Ромеро Вентура из Испании запечатлели светящуюся туманность Ориона.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Tom O'Donoghue, Olly Penrice"Скрытая галактика" - так назвали свое фото Том О'Донохью и Олли Пенрис из Австралии.
"Скрытая галактика" - так назвали свое фото Том О'Донохью и Олли Пенрис из Австралии.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Mikkel BeiterУсловия для этого снимка не были идеальными: в небе ярко сияла Луна. Однако датчанин Миккель Бейтер сумел сделать выразительный кадр северного сияния.
Условия для этого снимка не были идеальными: в небе ярко сияла Луна. Однако датчанин Миккель Бейтер сумел сделать выразительный кадр северного сияния.
© Фото : Insight Astronomy Photographer of the Year 2018/Tianyuan XiaoАвтор снимка под названием "Млечный путь и гроза" Тяньюань Сяо из Австралии сумел передать контраст между неподвижными светилами и движущимися объектами в небе.
Автор снимка под названием "Млечный путь и гроза" Тяньюань Сяо из Австралии сумел передать контраст между неподвижными светилами и движущимися объектами в небе.
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