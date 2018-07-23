В центре Москвы состоялись соревнования ретроавтомобилей ГУМ-Авторалли. Участники пробега — в фотоленте Ria.ru.
Заводи мотор: раритетные участники ГУМ-Авторалли
14:4023.07.2018
(обновлено: 14:43 23.07.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ этом году в заезде принимали участие более 130 машин 1930-1970 годов выпуска.
В этом году в заезде принимали участие более 130 машин 1930-1970 годов выпуска.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПоездка открыла участникам соревнований знакомые каждому по фильмам столичные достопримечательности.
Поездка открыла участникам соревнований знакомые каждому по фильмам столичные достопримечательности.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи РАФ-977 в гонке ГУМ-авторалли.
Автомобиль скорой помощи РАФ-977 в гонке ГУМ-авторалли.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМаршрут ралли не повторяется, каждый год его прокладывают по-новому.
Маршрут ралли не повторяется, каждый год его прокладывают по-новому.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ соревнованиях участвовали такие машины, как "Москвич", "Волга", "Чайка", "Победа", а также Ferrari, Jaguar и Alfa Romeo.
В соревнованиях участвовали такие машины, как "Москвич", "Волга", "Чайка", "Победа", а также Ferrari, Jaguar и Alfa Romeo.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВсе автомобили-участники выглядели как новенькие, у каждого – уникальная история.
Все автомобили-участники выглядели как новенькие, у каждого – уникальная история.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНа ралли были замечены звездные гости: Сергей Шакуров, Эвелина Хромченко, Екатерина Мцитуридзе, Алексей Немов с семьей, Александр Олешко.
На ралли были замечены звездные гости: Сергей Шакуров, Эвелина Хромченко, Екатерина Мцитуридзе, Алексей Немов с семьей, Александр Олешко.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПробег завершился красочным представлением с награждением победителей и призеров.
Пробег завершился красочным представлением с награждением победителей и призеров.
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