В Калифорнии прошел ежегодный международный фестиваль Comic-Con, где собираются поклонники комиксов, аниме, видеоигр и фэнтези. Любители популярного искусства — в фотоленте Ria.ru.
Маска, я тебя знаю: фестиваль Comic-Con в Сан-Диего
10:0022.07.2018
(обновлено: 10:04 22.07.2018)
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© AP Photo / Richard VogelЭти молодые люди из Атланты примерили на себя образы персонажей из вселенной комиксов Марвел.
© AP Photo / Richard Vogel
Эти молодые люди из Атланты примерили на себя образы персонажей из вселенной комиксов Марвел.
© REUTERS / Mike BlakeКому-то, чтобы войти в образ, мало надеть супергеройский костюм, и тогда в ход идет оригинальный грим.
Кому-то, чтобы войти в образ, мало надеть супергеройский костюм, и тогда в ход идет оригинальный грим.
© AP Photo / Gregory BullДругим достаточно минимума супергеройских аксессуаров.
© AP Photo / Gregory Bull
Другим достаточно минимума супергеройских аксессуаров.
© REUTERS / Mike BlakeСуперзлодей из вселенной DC Comics Убийца Крок наводит ужас на посетителей фестиваля.
Суперзлодей из вселенной DC Comics Убийца Крок наводит ужас на посетителей фестиваля.
© AP Photo / Richard VogelПо улицам Сан-Диего в эти дни прогуливаются порой весьма экзотические персонажи.
© AP Photo / Richard Vogel
По улицам Сан-Диего в эти дни прогуливаются порой весьма экзотические персонажи.
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionНа Comic-Con можно воплотить любую идею.
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
На Comic-Con можно воплотить любую идею.
© REUTERS / Mike BlakeЭта участница, которая примерила на себя образ Крысавчика из компьютерной игры "Дозор", похоже, еще не решила, злодейка она или нет.
Эта участница, которая примерила на себя образ Крысавчика из компьютерной игры "Дозор", похоже, еще не решила, злодейка она или нет.
© REUTERS / Mike BlakeСнеговик Олаф из анимационного фильма "Холодное сердце" не боится растаять под калифорнийским солнцем.
Снеговик Олаф из анимационного фильма "Холодное сердце" не боится растаять под калифорнийским солнцем.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloСуперзлодейка Ядовитый Плющ помешана на растениях.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Суперзлодейка Ядовитый Плющ помешана на растениях.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloКакой же Comic-Con без Бэтмена и Чудо-женщины.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Какой же Comic-Con без Бэтмена и Чудо-женщины.
© AP Photo / Richard VogelЭти братья вдохновились компьютерной игрой Splatoon, участники которой управляют существами, способными превращаться из людей в кальмаров.
© AP Photo / Richard Vogel
Эти братья вдохновились компьютерной игрой Splatoon, участники которой управляют существами, способными превращаться из людей в кальмаров.
© AFP 2018 / Chris DelmasФестиваль задумывался как выставка комиксов, но позже вобрал в себя и другие элементы поп-культуры.
Фестиваль задумывался как выставка комиксов, но позже вобрал в себя и другие элементы поп-культуры.
© REUTERS / Mike BlakeКаждое лето в Сан-Диего приезжают десятки тысяч человек, чтобы на четыре дня превратиться в любимых персонажей.
Каждое лето в Сан-Диего приезжают десятки тысяч человек, чтобы на четыре дня превратиться в любимых персонажей.
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