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Забудьте о селфи: лучшие фото, снятые на iPhone

(обновлено: 10:01 21.07.2018)
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Работа фотографа Jashim Salam Displaced, получившая Гран-при и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Alexandre Weber Baiana in yellow and blue, завоевавшая первое место и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Huapeng Zhao, завоевавшая второе место и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Zarni Мио Win, третье место и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Glenn Homann из Австралии Corrugations, занявшая первое место в категории Абстракция в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Robin Robertis из Соединенных штатов Django Old man baby dog, занявшая первое место в категории Животные в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Massimo Graziani из Италии Rampage, занявшая первое место в категории Архитектура в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Melisa Barrilli из Каанды Spray Fury, занявшая первое место в категории Дети в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Alison Helena Campbell из США Light, занявшая первое место в категории Цветы в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Charles Thomas из США Human vs. Nature, занявшая первое место в категории Пейзаж в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Natalia-Garcés из Испании Mrs. Sancheski, занявшая первое место в категории Стиль жизни в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Sukru Mehmet Omur из Франции Morning Fog, занявшая первое место в категории Природа в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа из России Антона Круглова The Sand-snow river, занявший второе место в номинации Природа в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Mohammed Badra из Сирии Iftar Amongst the Ruins, занявшая первое место в категории Новости и события в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Amy Nelson из США Sky Portal, занявшая первое место в категории Другое в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Mateusz Piesiak из Польши Icebergs, занявшая первое место в категории Панорама в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Jonas Wyssen из Швейцарии Posers, занявшая первое место в категории Люди в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Scott Woodward из Сингапура Salamah, занявшая первое место в категории Портрет в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Cocu Liu из Соединенных штатов Urban Impressionism, занявшая первое место в категории Серии в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Fiona Bailey из Великобритании Diner, занявшая первое место в категории Натюрморт в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Sara Ronkainen из Финляндии Dandelion sunset, занявшая первое место в категории Закат в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Anna Aiko Silk Road, занявшая первое место в категории Путешествия в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
Работа фотографа Lidia Muntean из Румынии Road of Tusca, занявшая первое место в категории Деревья в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Jashim SalamГран-при конкурса iPhone Photography Awards присудили фотографу-документалисту из Яшиму Саламу за снимок детей рохинджа в лагере беженцев.Работа фотографа Jashim Salam Displaced, получившая Гран-при и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Jashim Salam
Гран-при конкурса iPhone Photography Awards присудили фотографу-документалисту из Яшиму Саламу за снимок детей рохинджа в лагере беженцев.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Alexandre WeberПервое место жюри отдало швейцарцу Александру Веберу за кадр бразильянки в традиционном одеянии.Работа фотографа Alexandre Weber Baiana in yellow and blue, завоевавшая первое место и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Alexandre Weber
Первое место жюри отдало швейцарцу Александру Веберу за кадр бразильянки в традиционном одеянии.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Huapeng ZhaoВторое место досталось Хуапенгу Чжао из Китая за фото под названием "С глазу на глаз".Работа фотографа Huapeng Zhao, завоевавшая второе место и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Huapeng Zhao
Второе место досталось Хуапенгу Чжао из Китая за фото под названием "С глазу на глаз".
© Фото : iPhone Photography Awards 2018/Zarni Мио WinТретье место завоевал Зарни Мио Мин из Мьянмы. Жюри наградило его фотографию "Я хочу играть".Работа фотографа Zarni Мио Win, третье место и звание Фотограф года в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : iPhone Photography Awards 2018/Zarni Мио Win
Третье место завоевал Зарни Мио Мин из Мьянмы. Жюри наградило его фотографию "Я хочу играть".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Glenn HomannЛучшей работой в категории "Абстракция" признан кадр австралийского фотографа Гленна Хоманна.Работа фотографа Glenn Homann из Австралии Corrugations, занявшая первое место в категории Абстракция в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Glenn Homann
Лучшей работой в категории "Абстракция" признан кадр австралийского фотографа Гленна Хоманна.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Robin RobertisЗа лучший снимок в категории "Животные" наградили Робин Робертис из США.Работа фотографа Robin Robertis из Соединенных штатов Django Old man baby dog, занявшая первое место в категории Животные в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Robin Robertis
За лучший снимок в категории "Животные" наградили Робин Робертис из США.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Massimo GrazianiПервое место в категории "Архитектура" присудили итальянцу Массимо Грациани.Работа фотографа Massimo Graziani из Италии Rampage, занявшая первое место в категории Архитектура в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Massimo Graziani
Первое место в категории "Архитектура" присудили итальянцу Массимо Грациани.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Melisa BarrilliЛучшим кадром в категории "Дети" признали работу Мелиссы Барилли из Канады.Работа фотографа Melisa Barrilli из Каанды Spray Fury, занявшая первое место в категории Дети в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Melisa Barrilli
Лучшим кадром в категории "Дети" признали работу Мелиссы Барилли из Канады.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Alison Helena CampbellВ категории "Цветы" победил снимок под названием "Свет" американки Элисон Хелены Кэмпбел.Работа фотографа Alison Helena Campbell из США Light, занявшая первое место в категории Цветы в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Alison Helena Campbell
В категории "Цветы" победил снимок под названием "Свет" американки Элисон Хелены Кэмпбел.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Charles Thomas Лучшим пейзажем названа работа "Человек vs. Природа" Чарльза Томаса из США.Работа фотографа Charles Thomas из США Human vs. Nature, занявшая первое место в категории Пейзаж в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Charles Thomas
Лучшим пейзажем названа работа "Человек vs. Природа" Чарльза Томаса из США.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Natalia-GarcésВ номинации "Стиль жизни" победу праздновала Наталия Гарсез из Испании.Работа фотографа Natalia-Garcés из Испании Mrs. Sancheski, занявшая первое место в категории Стиль жизни в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Natalia-Garcés
В номинации "Стиль жизни" победу праздновала Наталия Гарсез из Испании.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Sukru Mehmet OmurПобедителем в категории "Природа" стал Сукру Мехмет Омур из Франции. Эксперты отметили его фотографию "Утренний туман".Работа фотографа Sukru Mehmet Omur из Франции Morning Fog, занявшая первое место в категории Природа в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Sukru Mehmet Omur
Победителем в категории "Природа" стал Сукру Мехмет Омур из Франции. Эксперты отметили его фотографию "Утренний туман".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Антон КругловКадр россиянина Антона Круглова занял второе место в номинации "Природа". Снимок сделан на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" в тот момент, когда снег приобрел необычный желтый оттенок из-за атмосферного фронта с частичками пыли из Африки.Работа фотографа из России Антона Круглова The Sand-snow river, занявший второе место в номинации Природа в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Антон Круглов
Кадр россиянина Антона Круглова занял второе место в номинации "Природа". Снимок сделан на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" в тот момент, когда снег приобрел необычный желтый оттенок из-за атмосферного фронта с частичками пыли из Африки.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Mohammed BadraПервое место в категории "Новости и события" завоевал фотограф из Сирии Мохаммед Бадра.Работа фотографа Mohammed Badra из Сирии Iftar Amongst the Ruins, занявшая первое место в категории Новости и события в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Mohammed Badra
Первое место в категории "Новости и события" завоевал фотограф из Сирии Мохаммед Бадра.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Amy Nelson"Портал в небо" американки Эми Нельсон победил в категории "Другое".Работа фотографа Amy Nelson из США Sky Portal, занявшая первое место в категории Другое в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Amy Nelson
"Портал в небо" американки Эми Нельсон победил в категории "Другое".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Mateusz PiesiakПервое место в категории "Панорама" - у "Айсбергов" Матеуша Пьесяка из Польши.Работа фотографа Mateusz Piesiak из Польши Icebergs, занявшая первое место в категории Панорама в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Mateusz Piesiak
Первое место в категории "Панорама" - у "Айсбергов" Матеуша Пьесяка из Польши.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Jonas WyssenВ категории "Люди" победил Йонас Виссен из Швейцарии.Работа фотографа Jonas Wyssen из Швейцарии Posers, занявшая первое место в категории Люди в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Jonas Wyssen
В категории "Люди" победил Йонас Виссен из Швейцарии.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Scott WoodwardРабота фотографа Скотт Вудворд из Сингапура завоевала первое место в категории "Портрет".Работа фотографа Scott Woodward из Сингапура Salamah, занявшая первое место в категории Портрет в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Scott Woodward
Работа фотографа Скотт Вудворд из Сингапура завоевала первое место в категории "Портрет".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Cocu Liu"Городской импрессионизм" Коку Лью признан победителем в номинации "Серии".Работа фотографа Cocu Liu из Соединенных штатов Urban Impressionism, занявшая первое место в категории Серии в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Cocu Liu
"Городской импрессионизм" Коку Лью признан победителем в номинации "Серии".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Fiona BaileyСамый интересный наюрморт, по мнению жюри, создала Фиона Бейли из Великобритании.Работа фотографа Fiona Bailey из Великобритании Diner, занявшая первое место в категории Натюрморт в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Fiona Bailey
Самый интересный наюрморт, по мнению жюри, создала Фиона Бейли из Великобритании.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Sara RonkainenЛучший закат получился у Сары Ронкайнен из Финляндии.Работа фотографа Sara Ronkainen из Финляндии Dandelion sunset, занявшая первое место в категории Закат в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Sara Ronkainen
Лучший закат получился у Сары Ронкайнен из Финляндии.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Anna AikoВ номинации "Путешествия" победа досталась француженке Анне Айко.Работа фотографа Anna Aiko Silk Road, занявшая первое место в категории Путешествия в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Anna Aiko
В номинации "Путешествия" победа досталась француженке Анне Айко.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Lidia MunteaРаботу Лидии Мунтян из Румынии отметили как лучшую в категории "Деревья".Работа фотографа Lidia Muntean из Румынии Road of Tusca, занявшая первое место в категории Деревья в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Lidia Muntea
Работу Лидии Мунтян из Румынии отметили как лучшую в категории "Деревья".
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Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшие фотографии 2018 года, сделанные при помощи "яблочного" смартфона. Победители – в фотоленте Ria.ru.

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