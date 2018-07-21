Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшие фотографии 2018 года, сделанные при помощи "яблочного" смартфона. Победители – в фотоленте Ria.ru.
Забудьте о селфи: лучшие фото, снятые на iPhone
10:0021.07.2018
(обновлено: 10:01 21.07.2018)
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© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Jashim SalamГран-при конкурса iPhone Photography Awards присудили фотографу-документалисту из Яшиму Саламу за снимок детей рохинджа в лагере беженцев.
Гран-при конкурса iPhone Photography Awards присудили фотографу-документалисту из Яшиму Саламу за снимок детей рохинджа в лагере беженцев.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Alexandre WeberПервое место жюри отдало швейцарцу Александру Веберу за кадр бразильянки в традиционном одеянии.
Первое место жюри отдало швейцарцу Александру Веберу за кадр бразильянки в традиционном одеянии.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Huapeng ZhaoВторое место досталось Хуапенгу Чжао из Китая за фото под названием "С глазу на глаз".
Второе место досталось Хуапенгу Чжао из Китая за фото под названием "С глазу на глаз".
© Фото : iPhone Photography Awards 2018/Zarni Мио WinТретье место завоевал Зарни Мио Мин из Мьянмы. Жюри наградило его фотографию "Я хочу играть".
Третье место завоевал Зарни Мио Мин из Мьянмы. Жюри наградило его фотографию "Я хочу играть".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Glenn HomannЛучшей работой в категории "Абстракция" признан кадр австралийского фотографа Гленна Хоманна.
Лучшей работой в категории "Абстракция" признан кадр австралийского фотографа Гленна Хоманна.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Robin RobertisЗа лучший снимок в категории "Животные" наградили Робин Робертис из США.
За лучший снимок в категории "Животные" наградили Робин Робертис из США.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Massimo GrazianiПервое место в категории "Архитектура" присудили итальянцу Массимо Грациани.
Первое место в категории "Архитектура" присудили итальянцу Массимо Грациани.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Melisa BarrilliЛучшим кадром в категории "Дети" признали работу Мелиссы Барилли из Канады.
Лучшим кадром в категории "Дети" признали работу Мелиссы Барилли из Канады.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Alison Helena CampbellВ категории "Цветы" победил снимок под названием "Свет" американки Элисон Хелены Кэмпбел.
В категории "Цветы" победил снимок под названием "Свет" американки Элисон Хелены Кэмпбел.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Charles Thomas Лучшим пейзажем названа работа "Человек vs. Природа" Чарльза Томаса из США.
Лучшим пейзажем названа работа "Человек vs. Природа" Чарльза Томаса из США.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Natalia-GarcésВ номинации "Стиль жизни" победу праздновала Наталия Гарсез из Испании.
В номинации "Стиль жизни" победу праздновала Наталия Гарсез из Испании.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Sukru Mehmet OmurПобедителем в категории "Природа" стал Сукру Мехмет Омур из Франции. Эксперты отметили его фотографию "Утренний туман".
Победителем в категории "Природа" стал Сукру Мехмет Омур из Франции. Эксперты отметили его фотографию "Утренний туман".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Антон КругловКадр россиянина Антона Круглова занял второе место в номинации "Природа". Снимок сделан на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" в тот момент, когда снег приобрел необычный желтый оттенок из-за атмосферного фронта с частичками пыли из Африки.
Кадр россиянина Антона Круглова занял второе место в номинации "Природа". Снимок сделан на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" в тот момент, когда снег приобрел необычный желтый оттенок из-за атмосферного фронта с частичками пыли из Африки.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Mohammed BadraПервое место в категории "Новости и события" завоевал фотограф из Сирии Мохаммед Бадра.
Первое место в категории "Новости и события" завоевал фотограф из Сирии Мохаммед Бадра.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Amy Nelson"Портал в небо" американки Эми Нельсон победил в категории "Другое".
"Портал в небо" американки Эми Нельсон победил в категории "Другое".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Mateusz PiesiakПервое место в категории "Панорама" - у "Айсбергов" Матеуша Пьесяка из Польши.
Первое место в категории "Панорама" - у "Айсбергов" Матеуша Пьесяка из Польши.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Jonas WyssenВ категории "Люди" победил Йонас Виссен из Швейцарии.
В категории "Люди" победил Йонас Виссен из Швейцарии.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Scott WoodwardРабота фотографа Скотт Вудворд из Сингапура завоевала первое место в категории "Портрет".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Scott Woodward
Работа фотографа Скотт Вудворд из Сингапура завоевала первое место в категории "Портрет".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Cocu Liu"Городской импрессионизм" Коку Лью признан победителем в номинации "Серии".
"Городской импрессионизм" Коку Лью признан победителем в номинации "Серии".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Fiona BaileyСамый интересный наюрморт, по мнению жюри, создала Фиона Бейли из Великобритании.
Самый интересный наюрморт, по мнению жюри, создала Фиона Бейли из Великобритании.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Sara RonkainenЛучший закат получился у Сары Ронкайнен из Финляндии.
Лучший закат получился у Сары Ронкайнен из Финляндии.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Anna AikoВ номинации "Путешествия" победа досталась француженке Анне Айко.
В номинации "Путешествия" победа досталась француженке Анне Айко.
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Lidia MunteaРаботу Лидии Мунтян из Румынии отметили как лучшую в категории "Деревья".
© Фото : 2018 iPhone Photography Awards/Lidia Muntea
Работу Лидии Мунтян из Румынии отметили как лучшую в категории "Деревья".
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