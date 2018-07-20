Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: салют для чемпионов, фестиваль грязи и перепись лебедей
11:3020.07.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкФранцузский президент Эммануэль Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 между командами Франции и Хорватии.
Французский президент Эммануэль Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 между командами Франции и Хорватии.
© AP Photo / Lynne SladkyНеделя пляжной моды в Майами.
© AP Photo / Lynne Sladky
Неделя пляжной моды в Майами.
© AFP 2018 / Anas BabaПалестинцы оплакивают подростков, погибших в результате авиаудара израильской армии.
Палестинцы оплакивают подростков, погибших в результате авиаудара израильской армии.
© AP Photo / Altaf QadriОбрушение здания в деревне Шахебери к востоку от Нью-Дели.
© AP Photo / Altaf Qadri
Обрушение здания в деревне Шахебери к востоку от Нью-Дели.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Бакальской косе в Крыму.
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Бакальской косе в Крыму.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКокер-спаниель Шери и детеныш леопарда Стеффани, которого собака взяла на воспитание.
Кокер-спаниель Шери и детеныш леопарда Стеффани, которого собака взяла на воспитание.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу.
Владимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСалют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу в Москве.
Салют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка ретротехники, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта.
Выставка ретротехники, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает заупокойную литию в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает заупокойную литию в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие перед началом крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи.
Верующие перед началом крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи.
© AP PhotoИракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака.
© AP Photo
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году".
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖители села Шоруньжа во время молитвы очищения на празднике Сярем.
Жители села Шоруньжа во время молитвы очищения на празднике Сярем.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорская пехота высаживается на новых БТР-82А с большого десантного корабля во время торжеств по случаю Дня ВМФ во Владивостоке.
Морская пехота высаживается на новых БТР-82А с большого десантного корабля во время торжеств по случаю Дня ВМФ во Владивостоке.
© AFP 2018 / Boris HorvatСцена из спектакля De Dingen Die Voorrbijgaan на Международном театральном фестивале в Авиньоне.
Сцена из спектакля De Dingen Die Voorrbijgaan на Международном театральном фестивале в Авиньоне.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица сборной Хорватии перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Болельщица сборной Хорватии перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБалаклавское месторождение по добыче и переработке известняков.
Балаклавское месторождение по добыче и переработке известняков.
© AP Photo / Lynne SladkyМодель на неделе пляжной моды в Майами.
© AP Photo / Lynne Sladky
Модель на неделе пляжной моды в Майами.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМоряки на рубке дизель-электрической подводной лодки "Владикавказ" проекта 877 во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
Моряки на рубке дизель-электрической подводной лодки "Владикавказ" проекта 877 во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
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