РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: салют для чемпионов, фестиваль грязи и перепись лебедей

019241
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 между сборными командами Франции и Хорватии на стадионе Лужники
Модель на показе в рамках Недели пляжной моды в Майами
Палестинцы в морге оплакивают подростков, погибших в результате авиаудара Израильской армии
Спасатели работают на месте обрушения здания в деревне Шахебери к востоку от Нью-Дели, Индия
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе в Крыму
Кокер-спаниель воспитывает котенка леопарда во Владивостоке
Заготовка сенажа на полях ЗАО Крутишинское в Новосибирской области
Президент РФ Владимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор
Салют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Люди рассматривают автомобили на выставке ретротехники, приуроченной к празднованию Дня московского транспорта, на ВДНХ в Москве
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает заупокойную литию у Алапаевской шахты в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи
Верующие перед началом крестного хода у стен в храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи
Во время гонки крейсерских яхт во Владивостоке
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака. 15 июля 2018 года
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области
Модель на Всемирном фестивале боди-арта в Австрии
Тропический шторм Сон-Тин на Филиппинах. 17 июля 2018 года
Ежегодная перепись лебедей на реке Темза, Великобритания. 16 июля 2018 года
Китайский турист фотографирует лавандовое поле в Валансоле, Франция
Жители села Шоруньжа во время молитвы очищения на празднике Сярем
Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А
Туристы делают селфи во время 21-го Поренского фестиваля грязи на пляже Тэчхон, Южная Корея
Дети прыгают на батуте в Карачи, Пакистан
Элко Смитс в сцене из спектакля De Dingen Die Voorrbijgaan во время 72-го международного театрального фестиваля в Авиньоне
Болельщица сборной Хорватии перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорвати
Балаклавское месторождение Крыма
Модель во время Fashion Palette Miami Australian Swim Show на Неделе пляжной моды в Майами, США
Моряки на рубке дизель-электрической подводной лодки Владикавказ проекта 877 на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
Мальчики прыгают в озеро Бурже в Трессерве, Франция
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкФранцузский президент Эммануэль Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 между командами Франции и Хорватии.Во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 между сборными командами Франции и Хорватии на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Французский президент Эммануэль Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 между командами Франции и Хорватии.
© AP Photo / Lynne SladkyНеделя пляжной моды в Майами.Модель на показе в рамках Недели пляжной моды в Майами
© AP Photo / Lynne Sladky
Неделя пляжной моды в Майами.
© AFP 2018 / Anas BabaПалестинцы оплакивают подростков, погибших в результате авиаудара израильской армии.Палестинцы в морге оплакивают подростков, погибших в результате авиаудара Израильской армии
© AFP 2018 / Anas Baba
Палестинцы оплакивают подростков, погибших в результате авиаудара израильской армии.
© AP Photo / Altaf QadriОбрушение здания в деревне Шахебери к востоку от Нью-Дели.Спасатели работают на месте обрушения здания в деревне Шахебери к востоку от Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
Обрушение здания в деревне Шахебери к востоку от Нью-Дели.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Бакальской косе в Крыму.Участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Бакальской косе в Крыму.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКокер-спаниель Шери и детеныш леопарда Стеффани, которого собака взяла на воспитание.Кокер-спаниель воспитывает котенка леопарда во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кокер-спаниель Шери и детеныш леопарда Стеффани, которого собака взяла на воспитание.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗаготовка сена в Новосибирской области.Заготовка сенажа на полях ЗАО Крутишинское в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Заготовка сена в Новосибирской области.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу.Президент РФ Владимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и ирландский боец без правил Конор Макгрегор в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСалют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу в Москве.Салют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Салют на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка ретротехники, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта.Люди рассматривают автомобили на выставке ретротехники, приуроченной к празднованию Дня московского транспорта, на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выставка ретротехники, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает заупокойную литию в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает заупокойную литию у Алапаевской шахты в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает заупокойную литию в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие перед началом крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи.Верующие перед началом крестного хода у стен в храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие перед началом крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГонка крейсерских яхт во Владивостоке.Во время гонки крейсерских яхт во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Гонка крейсерских яхт во Владивостоке.
© AP PhotoИракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака.Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака. 15 июля 2018 года
© AP Photo
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году".Участники военно-исторической реконструкции на фестивале Великое стояние на реке Угре в 1480 году в Калужской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участники военно-исторической реконструкции на фестивале "Великое стояние на реке Угре в 1480 году".
© REUTERS / Lisi NiesnerМодель на Всемирном фестивале боди-арта в Австрии.Модель на Всемирном фестивале боди-арта в Австрии
© REUTERS / Lisi Niesner
Модель на Всемирном фестивале боди-арта в Австрии.
© REUTERS / Erik De CastroТропический шторм Сон-Тин на Филиппинах.Тропический шторм Сон-Тин на Филиппинах. 17 июля 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro
Тропический шторм Сон-Тин на Филиппинах.
© REUTERS / Toby MelvilleЕжегодная перепись лебедей в Великобритании.Ежегодная перепись лебедей на реке Темза, Великобритания. 16 июля 2018 года
© REUTERS / Toby Melville
Ежегодная перепись лебедей в Великобритании.
© REUTERS / Eric GaillardЛавандовое поле во Франции.Китайский турист фотографирует лавандовое поле в Валансоле, Франция
© REUTERS / Eric Gaillard
Лавандовое поле во Франции.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖители села Шоруньжа во время молитвы очищения на празднике Сярем.Жители села Шоруньжа во время молитвы очищения на празднике Сярем
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жители села Шоруньжа во время молитвы очищения на празднике Сярем.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорская пехота высаживается на новых БТР-82А с большого десантного корабля во время торжеств по случаю Дня ВМФ во Владивостоке.Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Морская пехота высаживается на новых БТР-82А с большого десантного корабля во время торжеств по случаю Дня ВМФ во Владивостоке.
© AFP 2018 / Jung Yeon-jeФестиваль грязи на пляже Тэчхон в Южной Корее.Туристы делают селфи во время 21-го Поренского фестиваля грязи на пляже Тэчхон, Южная Корея
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Фестиваль грязи на пляже Тэчхон в Южной Корее.
© REUTERS / Akhtar SoomroДети прыгают на батуте в Пакистане.Дети прыгают на батуте в Карачи, Пакистан
© REUTERS / Akhtar Soomro
Дети прыгают на батуте в Пакистане.
© AFP 2018 / Boris HorvatСцена из спектакля De Dingen Die Voorrbijgaan на Международном театральном фестивале в Авиньоне.Элко Смитс в сцене из спектакля De Dingen Die Voorrbijgaan во время 72-го международного театрального фестиваля в Авиньоне
© AFP 2018 / Boris Horvat
Сцена из спектакля De Dingen Die Voorrbijgaan на Международном театральном фестивале в Авиньоне.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица сборной Хорватии перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.Болельщица сборной Хорватии перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорвати
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщица сборной Хорватии перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкБалаклавское месторождение по добыче и переработке известняков.Балаклавское месторождение Крыма
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Балаклавское месторождение по добыче и переработке известняков.
© AP Photo / Lynne SladkyМодель на неделе пляжной моды в Майами.Модель во время Fashion Palette Miami Australian Swim Show на Неделе пляжной моды в Майами, США
© AP Photo / Lynne Sladky
Модель на неделе пляжной моды в Майами.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМоряки на рубке дизель-электрической подводной лодки "Владикавказ" проекта 877 во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.Моряки на рубке дизель-электрической подводной лодки Владикавказ проекта 877 на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Моряки на рубке дизель-электрической подводной лодки "Владикавказ" проекта 877 во время репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.
© REUTERS / Stephane MaheМальчики прыгают в озеро Бурже во Франции.Мальчики прыгают в озеро Бурже в Трессерве, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
Мальчики прыгают в озеро Бурже во Франции.
Модель во время Fashion Palette Miami Australian Swim Show на Неделе пляжной моды в Майами, СШАЛучшие фото недели: салют для чемпионов, фестиваль грязи и перепись лебедей11:3020.07.2018
Участница Московского урбанистического форума в парке Зарядье в МосквеКлюч к развитию городов будущего. Московский урбанистический форум18:4918.07.2018
XXVII Международный фестиваль Славянский базар в ВитебскеДепутаты Парламентского Собрания на "Славянском базаре в Витебске"17:2818.07.2018
Кокер-спаниель воспитывает котенка леопарда во ВладивостокеМама для хищника: собака взяла на воспитание котенка леопарда17:2017.07.2018
Во время гонки крейсерских яхт во ВладивостокеУ самого синего моря. Бухты, мосты и набережные Владивостока14:4017.07.2018
Модель на показе в рамках Недели пляжной моды в МайамиЖара на подиуме: неделя пляжной моды в Майами11:1517.07.2018
Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в ЯкутскеПервые Международные интеллектуальные игры в Якутии18:3116.07.2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018Время поговорить обстоятельно: встреча Путина и Трампа в Хельсинки16:2016.07.2018
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает великое освящение храма Федоровской иконы Божией Матери в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьиПатриарх Кирилл посетил Алапаевск15:5716.07.2018
Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и ХорватииЛучший, летний, твой: прощание с чемпионатом мира по футболу14:4016.07.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена