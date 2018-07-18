В "Зарядье" проходит Московский урбанистический форум — ежегодная международная конференция, посвященная градостроительству. Каким специалисты видят будущее мегаполисов – в фотоленте Ria.ru.
Ключ к развитию городов будущего. Московский урбанистический форум
18:4918.07.2018
(обновлено: 19:32 18.07.2018)
04500
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкМосковский урбанистический форум проводится при поддержке столичного правительства.
Московский урбанистический форум проводится при поддержке столичного правительства.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГлавная тема в этом году - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".
Главная тема в этом году - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлава государства рассказал о новой программе пространственного развития России, которая позволит преобразовать большие и малые города.
Глава государства рассказал о новой программе пространственного развития России, которая позволит преобразовать большие и малые города.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Убежден, ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом", — подчеркнул Путин.
"Убежден, ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом", — подчеркнул Путин.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал успехом залога всей страны взаимодействие регионов.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал успехом залога всей страны взаимодействие регионов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭксперты оценили градостроительный потенциал российских агломераций почти в миллиард квадратных метров.
Эксперты оценили градостроительный потенциал российских агломераций почти в миллиард квадратных метров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ первый день участники говорили о том, как изменился облик мегаполисов за последние десять лет и какие задачи предстоит решать большим городам в ближайшие годы.
В первый день участники говорили о том, как изменился облик мегаполисов за последние десять лет и какие задачи предстоит решать большим городам в ближайшие годы.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВо второй день в центре внимания оказалось развитие социальной инфраструктуры мегаполисов мира.
Во второй день в центре внимания оказалось развитие социальной инфраструктуры мегаполисов мира.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПеред началом форума был сдан в эксплуатацию уникальный концертный зал "Зарядье", пространство которого за короткое время можно трансформировать из амфитеатра в танцпол.
Перед началом форума был сдан в эксплуатацию уникальный концертный зал "Зарядье", пространство которого за короткое время можно трансформировать из амфитеатра в танцпол.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ форуме участвуют урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели и городские активисты.
В форуме участвуют урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели и городские активисты.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа два дня деловой программы на конференции выступили более 300 спикеров.
За два дня деловой программы на конференции выступили более 300 спикеров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМосковский урбанистический форум проводят с 2011 года.
Московский урбанистический форум проводят с 2011 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году его впервые организовали в "Зарядье".
В этом году его впервые организовали в "Зарядье".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на урбанистическом форуме.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на урбанистическом форуме.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредставитель программы ООН по развитию городов ООН-Хабитат отметил высокий уровень проведения московского форума.
Представитель программы ООН по развитию городов ООН-Хабитат отметил высокий уровень проведения московского форума.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЕсть мнение, что российская столица способна стать организатором Мирового урбанистического форума в 2022 году.
Есть мнение, что российская столица способна стать организатором Мирового урбанистического форума в 2022 году.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+