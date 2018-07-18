РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Ключ к развитию городов будущего. Московский урбанистический форум

(обновлено: 19:32 18.07.2018)
0450
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018
Участница Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов на Московском урбанистическом форуме
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме
Участники Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве. 17 июля 2018
Тележурналист, ведущая телеканала Москва 24 Елена Толстая во время Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве. 17 июля 2018
На Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве. 17 июля 2018
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме
На Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве
Участники Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
Участники Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
Участница Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
На Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
Инновационный стенд компании Инград на Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве
Участницы Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкМосковский урбанистический форум проводится при поддержке столичного правительства.Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Московский урбанистический форум проводится при поддержке столичного правительства.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГлавная тема в этом году - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".Президент РФ Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Главная тема в этом году - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа форуме выступил президент Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
На форуме выступил президент Владимир Путин.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлава государства рассказал о новой программе пространственного развития России, которая позволит преобразовать большие и малые города.Участница Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава государства рассказал о новой программе пространственного развития России, которая позволит преобразовать большие и малые города.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Убежден, ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом", — подчеркнул Путин.Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов на Московском урбанистическом форуме
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Убежден, ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом", — подчеркнул Путин.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал успехом залога всей страны взаимодействие регионов.Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал успехом залога всей страны взаимодействие регионов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭксперты оценили градостроительный потенциал российских агломераций почти в миллиард квадратных метров.Участники Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве. 17 июля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили градостроительный потенциал российских агломераций почти в миллиард квадратных метров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДеловая программа форума рассчитана на два дня.Тележурналист, ведущая телеканала Москва 24 Елена Толстая во время Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве. 17 июля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Деловая программа форума рассчитана на два дня.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ первый день участники говорили о том, как изменился облик мегаполисов за последние десять лет и какие задачи предстоит решать большим городам в ближайшие годы.На Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве. 17 июля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В первый день участники говорили о том, как изменился облик мегаполисов за последние десять лет и какие задачи предстоит решать большим городам в ближайшие годы.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВо второй день в центре внимания оказалось развитие социальной инфраструктуры мегаполисов мира.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев на Московском урбанистическом форуме
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Во второй день в центре внимания оказалось развитие социальной инфраструктуры мегаполисов мира.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПеред началом форума был сдан в эксплуатацию уникальный концертный зал "Зарядье", пространство которого за короткое время можно трансформировать из амфитеатра в танцпол.На Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Перед началом форума был сдан в эксплуатацию уникальный концертный зал "Зарядье", пространство которого за короткое время можно трансформировать из амфитеатра в танцпол.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ форуме участвуют урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели и городские активисты.Участники Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В форуме участвуют урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели и городские активисты.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа два дня деловой программы на конференции выступили более 300 спикеров.Участники Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
За два дня деловой программы на конференции выступили более 300 спикеров.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМосковский урбанистический форум проводят с 2011 года.Участница Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Московский урбанистический форум проводят с 2011 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ этом году его впервые организовали в "Зарядье".На Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В этом году его впервые организовали в "Зарядье".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на урбанистическом форуме.Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на урбанистическом форуме.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредставитель программы ООН по развитию городов ООН-Хабитат отметил высокий уровень проведения московского форума.Инновационный стенд компании Инград на Московском урбанистическом форуме в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Представитель программы ООН по развитию городов ООН-Хабитат отметил высокий уровень проведения московского форума.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЕсть мнение, что российская столица способна стать организатором Мирового урбанистического форума в 2022 году.Участницы Московского урбанистического форума в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Есть мнение, что российская столица способна стать организатором Мирового урбанистического форума в 2022 году.
Участница Московского урбанистического форума в парке Зарядье в МосквеКлюч к развитию городов будущего. Московский урбанистический форум18:4918.07.2018
XXVII Международный фестиваль Славянский базар в ВитебскеДепутаты Парламентского Собрания на "Славянском базаре в Витебске"17:2818.07.2018
Кокер-спаниель воспитывает котенка леопарда во ВладивостокеМама для хищника: собака взяла на воспитание котенка леопарда17:2017.07.2018
Во время гонки крейсерских яхт во ВладивостокеУ самого синего моря. Бухты, мосты и набережные Владивостока14:4017.07.2018
Модель на показе в рамках Недели пляжной моды в МайамиЖара на подиуме: неделя пляжной моды в Майами11:1517.07.2018
Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в ЯкутскеПервые Международные интеллектуальные игры в Якутии18:3116.07.2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018Время поговорить обстоятельно: встреча Путина и Трампа в Хельсинки16:2016.07.2018
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает великое освящение храма Федоровской иконы Божией Матери в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьиПатриарх Кирилл посетил Алапаевск15:5716.07.2018
Футбольные болельщики на Никольской улице в Москве после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и ХорватииЛучший, летний, твой: прощание с чемпионатом мира по футболу14:4016.07.2018
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 6 июля 2018 годаРазъяренные быки и отчаянные смельчаки: фестиваль Сан-Фермин в Испании10:0014.07.2018
Все фотоленты

В "Зарядье" проходит Московский урбанистический форум — ежегодная международная конференция, посвященная градостроительству. Каким специалисты видят будущее мегаполисов – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена