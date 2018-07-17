Во Флориде состоялась ежегодная неделя пляжной моды. Лучшие купальники известных брендов — в фотоленте Ria.ru.
Жара на подиуме: неделя пляжной моды в Майами
11:1517.07.2018
(обновлено: 11:42 17.07.2018)
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© AP Photo / Lynne SladkyМайами - город, где всегда лето. Отпускное настроение царит здесь круглый год.
© AP Photo / Lynne Sladky
Майами - город, где всегда лето. Отпускное настроение царит здесь круглый год.
© AP Photo / Lynne SladkyНе случайно неделя пляжной моды проходит именно здесь.
© AP Photo / Lynne Sladky
Не случайно неделя пляжной моды проходит именно здесь.
© AP Photo / Lynne SladkyИзвестные производители купальников привезли на шоу свои самые эффектные новинки.
© AP Photo / Lynne Sladky
Известные производители купальников привезли на шоу свои самые эффектные новинки.
© AP Photo / Lynne SladkyДизайнеры дома бикини Luli Fama любят добавлять в пляжные наряды необычные детали.
© AP Photo / Lynne Sladky
Дизайнеры дома бикини Luli Fama любят добавлять в пляжные наряды необычные детали.
© AP Photo / Lynne SladkyКто-то, наоборот, отдает предпочтение простым спортивным моделям без излишеств.
© AP Photo / Lynne Sladky
Кто-то, наоборот, отдает предпочтение простым спортивным моделям без излишеств.
© AP Photo / Lynne SladkyА для самых смелых и дерзких - открытые бикини Montce.
© AP Photo / Lynne Sladky
А для самых смелых и дерзких - открытые бикини Montce.
© AP Photo / Lynne SladkyКупальники Montce популярны у знаменитостей.
© AP Photo / Lynne Sladky
Купальники Montce популярны у знаменитостей.
© AP Photo / Lynne SladkyНа показах в Маймами можно было увидеть пляжную одежду практически на любой вкус.
© AP Photo / Lynne Sladky
На показах в Маймами можно было увидеть пляжную одежду практически на любой вкус.
© AP Photo / Lynne SladkyБренд ACACIA на сей раз представил скромные функциональные купальники.
© AP Photo / Lynne Sladky
Бренд ACACIA на сей раз представил скромные функциональные купальники.
© AP Photo / Lynne SladkyМодель демонстрирует купальник Montce.
© AP Photo / Lynne Sladky
Модель демонстрирует купальник Montce.
© AP Photo / Lynne SladkyПоказ коллекции Luli Fama.
© AP Photo / Lynne Sladky
Показ коллекции Luli Fama.
© AP Photo / Lynne SladkyМодная неделя объединяет производителей, поставщиков и покупателей пляжной одежды.
© AP Photo / Lynne Sladky
Модная неделя объединяет производителей, поставщиков и покупателей пляжной одежды.
© AP Photo / Lynne SladkyСудя по тому, что привезли дизайнеры в Майами, в этом году более популярны бикини, чем слитные купальники.
© AP Photo / Lynne Sladky
Судя по тому, что привезли дизайнеры в Майами, в этом году более популярны бикини, чем слитные купальники.
© AP Photo / Lynne SladkyВ моде - простота.
© AP Photo / Lynne Sladky
В моде - простота.
© AP Photo / Lynne SladkyНа фото: показ купальников Montce.
© AP Photo / Lynne Sladky
На фото: показ купальников Montce.
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