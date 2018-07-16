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Первые Международные интеллектуальные игры в Якутии

(обновлено: 18:34 16.07.2018)
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Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences
Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences
Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences
Соревнования по командной разработке программных продуктов «IT-Хакатон»
Соревнования по 3D-моделированию
Награждение победителей соревнований по 3D моделированию
«Игры роботов» на МИИ
«Игры роботов» на МИИ
Деловая игра «Дипломаты будущего»
Деловая игра «Дипломаты будущего»
Лекция профессора МГППУ, ведущего научного сотрудника лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО (Москва) Натальи Шумаковой
Международная олимпиада школьников «Туймаада». Товарищеский матч по футболу между участниками МИИ был приурочен к ЧМ-2018 в России
Торжественная церемония закрытия Международных интеллектуальных игр
Торжественная церемония закрытия Международных интеллектуальных игр
Победителем в командном зачете Международных интеллектуальных игр в Якутии стала команда школьников из Сингапура
Школьник из Казахстана Нурдаулет Таумергенов завоевал Гран-при Science Fair
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИВ первых Международных интеллектуальных играх в Якутске приняли участие лучшие школьные команды из России и 17 зарубежных стран.Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
В первых Международных интеллектуальных играх в Якутске приняли участие лучшие школьные команды из России и 17 зарубежных стран.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИТоржественная церемония открытия Игр прошла 9 июля в ЦСП "Триумф".Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Торжественная церемония открытия Игр прошла 9 июля в ЦСП "Триумф".
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИКрасочное шоу отразило национальный колорит республики.Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Красочное шоу отразило национальный колорит республики.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИВ Якутске собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России.Церемония открытия Международных интеллектуальных игр в Якутске
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
В Якутске собрались 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ, среди которых 169 детей из 17 стран мира, а также школьники из 17 регионов России.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИВ рамках Игр прошла Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences.Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
В рамках Игр прошла Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИНа выставке были представлены все направления STEAM проектов: научная деятельность учащихся, техническое творчество, декоративно-прикладное искусство и математика.Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
На выставке были представлены все направления STEAM проектов: научная деятельность учащихся, техническое творчество, декоративно-прикладное искусство и математика.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИВечер национальных культур – традиционное мероприятие для выставки MILSET.Международная выставка детских и молодежных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Вечер национальных культур – традиционное мероприятие для выставки MILSET.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИНа МИИ прошел "IT-Хакатон" - соревнования по командной разработке программных продуктов.Соревнования по командной разработке программных продуктов «IT-Хакатон»
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
На МИИ прошел "IT-Хакатон" - соревнования по командной разработке программных продуктов.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИВ соревнованиях по 3D-моделированию участники готовили виртуальные модели на заданную и свободную тематику.Соревнования по 3D-моделированию
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
В соревнованиях по 3D-моделированию участники готовили виртуальные модели на заданную и свободную тематику.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИПобедителей соревнований по 3D-моделированию наградили в Якутске 12 июля.Награждение победителей соревнований по 3D моделированию
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Победителей соревнований по 3D-моделированию наградили в Якутске 12 июля.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИСорок юных робототехников из Якутии и Казахстана, разбитых на 20 команд по два человека в каждой, приняли участие в "Играх роботов" на МИИ.«Игры роботов» на МИИ
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Сорок юных робототехников из Якутии и Казахстана, разбитых на 20 команд по два человека в каждой, приняли участие в "Играх роботов" на МИИ.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИКонкурс включал разработку модели робота и выполнение соревновательных заданий по трем категориям: кольцевые гонки, грузовой порт (сортировка и доставка груза) и сумо.«Игры роботов» на МИИ
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Конкурс включал разработку модели робота и выполнение соревновательных заданий по трем категориям: кольцевые гонки, грузовой порт (сортировка и доставка груза) и сумо.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИДеловая игра "Дипломаты будущего" была организована на Международных интеллектуальных играх по модели дебатов в ООН.Деловая игра «Дипломаты будущего»
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Деловая игра "Дипломаты будущего" была организована на Международных интеллектуальных играх по модели дебатов в ООН.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИИгра "Дипломаты будущего" моделирует заседание одного из главных органов ЮНЕСКО - Исполнительного совета.Деловая игра «Дипломаты будущего»
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Игра "Дипломаты будущего" моделирует заседание одного из главных органов ЮНЕСКО - Исполнительного совета.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИЛекция профессора МГППУ, ведущего научного сотрудника лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО (Москва) Натальи Шумаковой.Лекция профессора МГППУ, ведущего научного сотрудника лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО (Москва) Натальи Шумаковой
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Лекция профессора МГППУ, ведущего научного сотрудника лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО (Москва) Натальи Шумаковой.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИМеждународная олимпиада школьников "Туймаада". Товарищеский матч по футболу между участниками МИИ приурочили к ЧМ-2018 в России.Международная олимпиада школьников «Туймаада». Товарищеский матч по футболу между участниками МИИ был приурочен к ЧМ-2018 в России
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Международная олимпиада школьников "Туймаада". Товарищеский матч по футболу между участниками МИИ приурочили к ЧМ-2018 в России.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИТоржественная церемония закрытия Международных интеллектуальных игр также прошла в ЦСП "Триумф".Торжественная церемония закрытия Международных интеллектуальных игр
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Торжественная церемония закрытия Международных интеллектуальных игр также прошла в ЦСП "Триумф".
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИКубок разыгрывали по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады "Туймаада", научной конференции-конкурса Science Fair, 3D-моделирования, IT-Хакатона и "Игр роботов".Торжественная церемония закрытия Международных интеллектуальных игр
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Кубок разыгрывали по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады "Туймаада", научной конференции-конкурса Science Fair, 3D-моделирования, IT-Хакатона и "Игр роботов".
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИПобедителем в командном зачете Международных интеллектуальных игр в Якутии стала команда школьников из Сингапура.Победителем в командном зачете Международных интеллектуальных игр в Якутии стала команда школьников из Сингапура
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Победителем в командном зачете Международных интеллектуальных игр в Якутии стала команда школьников из Сингапура.
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИШкольник из Казахстана Нурдаулет Таумергенов завоевал Гран-при Science Fair, ему был вручен чек на 5 тысяч долларов. Нурдаулет представил проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker.Школьник из Казахстана Нурдаулет Таумергенов завоевал Гран-при Science Fair
© Фото : предоставлено пресс-центром МИИ
Школьник из Казахстана Нурдаулет Таумергенов завоевал Гран-при Science Fair, ему был вручен чек на 5 тысяч долларов. Нурдаулет представил проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker.
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Первые Международные интеллектуальные игры собрали в Якутии одаренных детей более чем из полутора десятков стран. Самые интересные события Игр — в фотоленте Ria.ru.

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