Чемпионат мира по футболу 2018 года запомнился не только яркими матчами, но и болельщиками со всего мира. Как любители спорта прощались с мундиалем — в фотоленте Ria.ru.
Лучший, летний, твой: прощание с чемпионатом мира по футболу
14:4016.07.2018
(обновлено: 14:41 16.07.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссия впервые принимала чемпионат. Матчи проходили в 11 городах, финальная игра состоялась 15 июля в "Лужниках".
Россия впервые принимала чемпионат. Матчи проходили в 11 городах, финальная игра состоялась 15 июля в "Лужниках".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ финале команда Франции выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2.
В финале команда Франции выиграла у сборной Хорватии со счетом 4:2.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФранция во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ организации турнира приняли участие более полутора тысяч волонтеров.
В организации турнира приняли участие более полутора тысяч волонтеров.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРуководство ФИФА высоко оценило работу добровольцев.
Руководство ФИФА высоко оценило работу добровольцев.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкК концу финальной игры центр Москвы был заполнен болельщиками.
К концу финальной игры центр Москвы был заполнен болельщиками.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийский триколор на Никольской, главной фанатской улице, встречался так же часто, как и французский.
Российский триколор на Никольской, главной фанатской улице, встречался так же часто, как и французский.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПриехал на Никольскую и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик прогулялся по улице и пообщался с москвичами.
Приехал на Никольскую и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик прогулялся по улице и пообщался с москвичами.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПроводить чемпионат пришли болельщики из разных стран.
Проводить чемпионат пришли болельщики из разных стран.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"У меня есть три слова, которыми я могу описать вашу страну, — я люблю Россию!" — сказал РИА Новости болельщик из Бельгии Нико.
"У меня есть три слова, которыми я могу описать вашу страну, — я люблю Россию!" — сказал РИА Новости болельщик из Бельгии Нико.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики превратили этот турнир в настоящий праздник.
Болельщики превратили этот турнир в настоящий праздник.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить идею установки памятного знака на Никольской, которая в дни чемпионата стала главной футбольной улицей столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил обсудить идею установки памятного знака на Никольской, которая в дни чемпионата стала главной футбольной улицей столицы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа время ЧМ Россия объединила болельщиков разных стран под общим знаменем любви к футболу.
На время ЧМ Россия объединила болельщиков разных стран под общим знаменем любви к футболу.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ честь окончания турнира в Москве дали праздничный салют.
В честь окончания турнира в Москве дали праздничный салют.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал ЧМ-2018 выдающимся и сделал комплимент России как хозяйке турнира.
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал ЧМ-2018 выдающимся и сделал комплимент России как хозяйке турнира.
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