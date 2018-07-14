Знаменитую на весь мир фиесту в Памплоне проводят ежегодно уже больше восьми столетий. Самые захватывающие кадры фестиваля – в фотоленте Ria.ru.
Разъяренные быки и отчаянные смельчаки: фестиваль Сан-Фермин в Испании
10:0014.07.2018
(обновлено: 10:01 14.07.2018)
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© AP Photo / Alvaro BarrientosОдин из наиболее зрелищных в мире фестивалей проходит в Памплоне с 6 по 14 июля.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Один из наиболее зрелищных в мире фестивалей проходит в Памплоне с 6 по 14 июля.
© AP Photo / Alvaro BarrientosО начале празднования возвещает пущенная с балкона мэрии петарда.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
О начале празднования возвещает пущенная с балкона мэрии петарда.
© REUTERS / Joseba EtxaburuСан-Фермин – это круглосуточное веселье, ритуальные гуляния, карнавалы, костюмированные представления, выступление уличных артистов и коррида.
Сан-Фермин – это круглосуточное веселье, ритуальные гуляния, карнавалы, костюмированные представления, выступление уличных артистов и коррида.
© AP Photo / Alvaro BarrientosКульминация праздника – энсьерро, забег быков по улицам города.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Кульминация праздника – энсьерро, забег быков по улицам города.
© REUTERS / Vincent WestВыпускают 12 разъяренных быков, и от них убегают сотни смельчаков, желающих испытать себя.
Выпускают 12 разъяренных быков, и от них убегают сотни смельчаков, желающих испытать себя.
© AFP 2018 / Jose JordanМаршрут протяженностью 875 метров заканчивается возле арены, где проводят бои с быками.
Маршрут протяженностью 875 метров заканчивается возле арены, где проводят бои с быками.
© AP Photo / Alvaro BarrientosВ руках у многих участников энсьерро можно увидеть газету. Это единственное средство для самообороны от быков.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
В руках у многих участников энсьерро можно увидеть газету. Это единственное средство для самообороны от быков.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЗа время забега быки успевают покалечить несколько человек.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
За время забега быки успевают покалечить несколько человек.
© AP Photo / Alvaro BarrientosОсобенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.
© REUTERS / Vincent WestКаждый год на фестиваль в Памплону приезжают более миллиона путешественников со всего мира.
Каждый год на фестиваль в Памплону приезжают более миллиона путешественников со всего мира.
© AP Photo / Alvaro BarrientosПервое упоминание о фестивале встречается в хрониках XIII века. Однако многие столетия он оставался праздником местного значения.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Первое упоминание о фестивале встречается в хрониках XIII века. Однако многие столетия он оставался праздником местного значения.
© AP Photo / Alvaro BarrientosВсемирной славой Сан-Фермин обязан Эрнесту Хемингуэю. После публикации его романа "И восходит солнце" ("Фиеста") история праздника разделилась на "до" и "после".
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Всемирной славой Сан-Фермин обязан Эрнесту Хемингуэю. После публикации его романа "И восходит солнце" ("Фиеста") история праздника разделилась на "до" и "после".
© AP Photo / Alvaro BarrientosПисатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и много раз возвращался сюда.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Писатель впервые побывал на Сан-Фермине в 1923 году и много раз возвращался сюда.
© REUTERS / Vincent WestВ его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".
В его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".
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