РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: футбольные страсти и поедание жгучего перца на скорость

(обновлено: 11:29 13.07.2018)
010010
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 8 июля 2018 года
Болельщица сборной России
Президент РФ Владимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Участники конкурса по поеданию чили перца в Китае. 8 июля 2018 года
Спасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
Кошка проходит мимо почетного караула, который ожидает прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 10 июля 2018 года
Полиция несет девушку во время протеста против жесткой иммиграционной политики правительства, Италия. 11 июля 2018 года
Марокканская девушка в традиционном наряде во время фольклорного фестиваля Муссем в Тан-Тане. 8 июля 2018 года
Полиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо, Гаити. 8 июля 2018 года
Болельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Крушение пассажирского поезда в Текирдаге, Турция
Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Красные Стрелы выступает перед гонкой этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Великобритании
Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане, намереваясь возвратиться в свои дома в регионе Каламун в Сирии
Спасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя
Модель во время показа мод на ежегодных скачках в Дурбане
Тушение пожара в гавани Беноа на Бали
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Молодожены позируют на пешеходном переходе во время чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре
Млечный Путь над нурагом на острове Сардиния
Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирийской арабской республики Башара Асада в центре Дамаска, Сирия
Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Супертайфун Мария в Китае
Игроки сборной Англии после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии
Болельщица сборной Хорватии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
Шахтеры возле Министерства угольной промышленности в Киеве требуют выплатить зарплату и уволить министра энергетики
Актер в костюме бога смерти Ямы бежит за мотоциклистом, передвигающимся без шлема, в Бангалоре
Туристы во время банкета на краю скалы Laojun в Китае
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Dolores Cortes на неделе моды Mercedes Benz Fashion Week в Мадриде
Люди у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных на вершине холма Mansu в Пхеньяне
© REUTERS / Joseba EtxaburuУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. 8 июля 2018 года
© REUTERS / Joseba Etxaburu
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.Болельщица сборной России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Болельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.Президент РФ Владимир Путин и наместник Валаамского монастыря владыка Панкратий во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.
© AFP 2018Участники конкурса по поеданию перца чили в Китае.Участники конкурса по поеданию чили перца в Китае. 8 июля 2018 года
© AFP 2018
Участники конкурса по поеданию перца чили в Китае.
© AFP 2018 / Martin BureauСпасатели в районе наводнения в Японии.Спасатели в районе наводнения в Кумано, префектура Хиросима, Япония. 9 июля 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bureau
Спасатели в районе наводнения в Японии.
© AP Photo / Petros KaradjiasКошка проходит мимо почетного караула, который ожидает прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Кошка проходит мимо почетного караула, который ожидает прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 10 июля 2018 года
© AP Photo / Petros Karadjias
Кошка проходит мимо почетного караула, который ожидает прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПротесты против жесткой иммиграционной политики правительства в Италии.Полиция несет девушку во время протеста против жесткой иммиграционной политики правительства, Италия. 11 июля 2018 года
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Протесты против жесткой иммиграционной политики правительства в Италии.
© AFP 2018 / Karim SahibМарокканка в традиционном наряде на фольклорном фестивале Муссем в Тан-Тане.Марокканская девушка в традиционном наряде во время фольклорного фестиваля Муссем в Тан-Тане. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Karim Sahib
Марокканка в традиционном наряде на фольклорном фестивале Муссем в Тан-Тане.
© AFP 2018 / Hector RetamalПолиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо на Гаити.Полиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо, Гаити. 8 июля 2018 года
© AFP 2018 / Hector Retamal
Полиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо на Гаити.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.Болельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Болельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка.Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка.
© AFP 2018 / DHAКрушение пассажирского поезда в Турции.Крушение пассажирского поезда в Текирдаге, Турция
© AFP 2018 / DHA
Крушение пассажирского поезда в Турции.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicПилотажная группа британских Королевских ВВС "Красные Стрелы" выступает перед гонкой этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.Пилотажная группа Королевских ВВС Великобритании Красные Стрелы выступает перед гонкой этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Великобритании
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Пилотажная группа британских Королевских ВВС "Красные Стрелы" выступает перед гонкой этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
© AFP 2018Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане.Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане, намереваясь возвратиться в свои дома в регионе Каламун в Сирии
© AFP 2018
Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в долине Бекаа в Ливане.
© REUTERS / Government Public Relations Department (PRD) and Government Spokesman BureauСпасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя.Спасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя
© REUTERS / Government Public Relations Department (PRD) and Government Spokesman Bureau
Спасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя.
© AFP 2018 / Rajesh Jantilal Модель во время показа мод на ежегодных скачках в Дурбане.Модель во время показа мод на ежегодных скачках в Дурбане
© AFP 2018 / Rajesh Jantilal
Модель во время показа мод на ежегодных скачках в Дурбане.
© AFP 2018 / Sonny TumbelakaТушение пожара в гавани Беноа на Бали.Тушение пожара в гавани Беноа на Бали
© AFP 2018 / Sonny Tumbelaka
Тушение пожара в гавани Беноа на Бали.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе.Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит НАТО в Брюсселе.
© AP Photo / Frank AugsteinМолодожены позируют на пешеходном переходе во время чемпионата мира по футболу в Самаре.Молодожены позируют на пешеходном переходе во время чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре
© AP Photo / Frank Augstein
Молодожены позируют на пешеходном переходе во время чемпионата мира по футболу в Самаре.
© REUTERS / Stefano RellandiniМлечный Путь над островом Сардиния.Млечный Путь над нурагом на острове Сардиния
© REUTERS / Stefano Rellandini
Млечный Путь над островом Сардиния.
© AFP 2018 / Louai Beshara Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирии Башара Асада в центре Дамаска.Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирийской арабской республики Башара Асада в центре Дамаска, Сирия
© AFP 2018 / Louai Beshara
Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирии Башара Асада в центре Дамаска.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве.Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Гости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве.
© AFP 2018Супертайфун "Мария" в Китае.Супертайфун Мария в Китае
© AFP 2018
Супертайфун "Мария" в Китае.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИгроки сборной Англии после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.Игроки сборной Англии после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Игроки сборной Англии после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщица сборной Хорватии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.Болельщица сборной Хорватии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Болельщица сборной Хорватии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШахтеры в Киеве требуют выплатить им зарплату и уволить министра энергетики Украины.Шахтеры возле Министерства угольной промышленности в Киеве требуют выплатить зарплату и уволить министра энергетики
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Шахтеры в Киеве требуют выплатить им зарплату и уволить министра энергетики Украины.
© AFP 2018 / Manjunath Kiran Актер в костюме бога смерти Ямы бежит за мотоциклистом, передвигающимся без шлема, в Бангалоре.Актер в костюме бога смерти Ямы бежит за мотоциклистом, передвигающимся без шлема, в Бангалоре
© AFP 2018 / Manjunath Kiran
Актер в костюме бога смерти Ямы бежит за мотоциклистом, передвигающимся без шлема, в Бангалоре.
© AFP 2018Туристы во время банкета на краю скалы Laojun в Китае.Туристы во время банкета на краю скалы Laojun в Китае
© AFP 2018
Туристы во время банкета на краю скалы Laojun в Китае.
© AFP 2018 / Oscar del PozoМодель демонстрирует коллекцию Долорес Кортес на неделе моды в Мадриде.Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Dolores Cortes на неделе моды Mercedes Benz Fashion Week в Мадриде
© AFP 2018 / Oscar del Pozo
Модель демонстрирует коллекцию Долорес Кортес на неделе моды в Мадриде.
© AP Photo / Andrew Harnik, PoolЛюди у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных на вершине холма Mansu в Пхеньяне.Люди у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных на вершине холма Mansu в Пхеньяне
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Люди у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных на вершине холма Mansu в Пхеньяне.
Модель демонстрирует коллекцию дизайнера Dolores Cortes на неделе моды Mercedes Benz Fashion Week в МадридеЛучшие фото недели: футбольные страсти и поедание жгучего перца на скорость11:2513.07.2018
Музей сословий России в Картинной галерее Ильи ГлазуноваКрасота быта в экспонатах Музея сословий России17:4012.07.2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и ГерманаДни памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа12:5612.07.2018
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. ШилоКотята манула в Новосибирском зоопарке12:5312.07.2018
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПОНовейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"13:5611.07.2018
Девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России11:3811.07.2018
Высотка на Котельнической набережной в МосквеВ свете городских софитов: улицы и здания Москвы, ставшие звездами кино14:0109.07.2018
Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в МосквеПервый взгляд на ЧМ-2022 по футболу: визитная карточка Катара в Москве13:3809.07.2018
Последствия ливневых дождей в Японии. 9 июля 2018 года"Таких дождей еще не было": разгул стихии в Японии12:2309.07.2018
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в СочиСовет да любовь. Самые известные звездные союзы в России10:0008.07.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена