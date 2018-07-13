Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: футбольные страсти и поедание жгучего перца на скорость
11:2513.07.2018
(обновлено: 11:29 13.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Болельщица российской команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.
Президент Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.
© AP Photo / Petros KaradjiasКошка проходит мимо почетного караула, который ожидает прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© AP Photo / Petros Karadjias
Кошка проходит мимо почетного караула, который ожидает прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПротесты против жесткой иммиграционной политики правительства в Италии.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Протесты против жесткой иммиграционной политики правительства в Италии.
© AFP 2018 / Karim SahibМарокканка в традиционном наряде на фольклорном фестивале Муссем в Тан-Тане.
Марокканка в традиционном наряде на фольклорном фестивале Муссем в Тан-Тане.
© AFP 2018 / Hector RetamalПолиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо на Гаити.
Полиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо на Гаити.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.
Болельщицы сборной Швеции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Англии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСамка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка.
Самка манула с котенком в вольере Новосибирского зоопарка.
© AFP 2018 / Andrej IsakovicПилотажная группа британских Королевских ВВС "Красные Стрелы" выступает перед гонкой этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
Пилотажная группа британских Королевских ВВС "Красные Стрелы" выступает перед гонкой этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
© REUTERS / Government Public Relations Department (PRD) and Government Spokesman BureauСпасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя.
Спасенные из пещеры в Таиланде дети в больнице Чианграя.
© AP Photo / Frank AugsteinМолодожены позируют на пешеходном переходе во время чемпионата мира по футболу в Самаре.
© AP Photo / Frank Augstein
Молодожены позируют на пешеходном переходе во время чемпионата мира по футболу в Самаре.
© AFP 2018 / Louai Beshara Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирии Башара Асада в центре Дамаска.
Молодые люди проходят мимо плаката с фотографией президента Сирии Башара Асада в центре Дамаска.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве.
Гости на открытии павильона "Мажлис Катар" в Парке Горького в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИгроки сборной Англии после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
Игроки сборной Англии после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщица сборной Хорватии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
Болельщица сборной Хорватии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШахтеры в Киеве требуют выплатить им зарплату и уволить министра энергетики Украины.
Шахтеры в Киеве требуют выплатить им зарплату и уволить министра энергетики Украины.
© AFP 2018 / Manjunath Kiran Актер в костюме бога смерти Ямы бежит за мотоциклистом, передвигающимся без шлема, в Бангалоре.
Актер в костюме бога смерти Ямы бежит за мотоциклистом, передвигающимся без шлема, в Бангалоре.
© AP Photo / Andrew Harnik, PoolЛюди у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных на вершине холма Mansu в Пхеньяне.
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Люди у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, установленных на вершине холма Mansu в Пхеньяне.
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