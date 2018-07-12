11 июля Русская православная церковь отметила день основателей Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа. О визите патриарха Кирилла на Валаам по случаю праздника — в фотоленте Ria.ru.
Дни памяти основателей Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа
12:5612.07.2018
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© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 июля, накануне празднования памяти преподобных Сергия и Германа, приехал на Валаам.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 июля, накануне празднования памяти преподобных Сергия и Германа, приехал на Валаам.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкСвященнослужители во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Священнослужители во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкНасельники Валаамского монастыря встречают патриарха Кирилла в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа (11 июля).
Насельники Валаамского монастыря встречают патриарха Кирилла в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа (11 июля).
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкИнтерьер верхнего храма Спасо-Преображенского собора на территории Валаамского монастыря.
Интерьер верхнего храма Спасо-Преображенского собора на территории Валаамского монастыря.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкСвященнослужители во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Священнослужители во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкВо время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл выступает с проповедью в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Патриарх Кирилл выступает с проповедью в Спасо-Преображенском соборе в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкМонах зажигает лампады у раки с мощами святых Сергия и Германа в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Монах зажигает лампады у раки с мощами святых Сергия и Германа в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и глава республики Карелия Артур Парфенчиков (слева направо) на заседании Попечительского совета по восстановлению Валаамской обители.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и глава республики Карелия Артур Парфенчиков (слева направо) на заседании Попечительского совета по восстановлению Валаамской обители.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля).
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля).
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря в день празднования памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЧасовня Покрова Пресвятой Богородицы у Нижнего сада Валаамского монастыря.
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы у Нижнего сада Валаамского монастыря.
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