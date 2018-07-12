В Новосибирском зоопарке подрастают котята дикого манула. Они уже начали выходить в открытые вольеры, где их могут увидеть посетители. Кадры редких хищников — в фотоленте Ria.ru.
Котята манула в Новосибирском зоопарке
12:5312.07.2018
(обновлено: 13:03 12.07.2018)
23674371
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДве живущие в зоопарке самки манулов в мае принесли потомство. У одной растут два котенка, у другой – шесть.
Две живущие в зоопарке самки манулов в мае принесли потомство. У одной растут два котенка, у другой – шесть.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНоворожденный манул весит 80-100 граммов. К двум месяцам вес котенка увеличивается почти в десять раз.
Новорожденный манул весит 80-100 граммов. К двум месяцам вес котенка увеличивается почти в десять раз.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПодросших малышей осматривают, взвешивают и проводят вакцинацию.
Подросших малышей осматривают, взвешивают и проводят вакцинацию.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМанулы очень уязвимы, поэтому в зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.
Манулы очень уязвимы, поэтому в зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМанулы содержатся в Новосибирском зоопарке по программе сохранения вида и размножаются здесь с 1995 года.
Манулы содержатся в Новосибирском зоопарке по программе сохранения вида и размножаются здесь с 1995 года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКоординаторы дают рекомендации на передачу котят в другие зоопарки мира.
Координаторы дают рекомендации на передачу котят в другие зоопарки мира.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПотомки рожденных в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
Потомки рожденных в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМанул — редкий хищник степей и полустепей Евразии, он занесен в международную и российскую Красные книги.
Манул — редкий хищник степей и полустепей Евразии, он занесен в международную и российскую Красные книги.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧисленность этих животных в дикой природе сокращается. Манулу угрожают браконьеры, есть также опасность исчезновения подходящих мест обитания.
Численность этих животных в дикой природе сокращается. Манулу угрожают браконьеры, есть также опасность исчезновения подходящих мест обитания.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕще одно название этого животного — палласов кот. Так его назвали в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который открыл манула на побережье Каспийского моря в ХVIII веке.
Еще одно название этого животного — палласов кот. Так его назвали в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который открыл манула на побережье Каспийского моря в ХVIII веке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСуществует гипотеза, что манул – родственник персидских кошек, которые похожи на него пушистой шерстью, округлыми формами и необычной формой головы.
Существует гипотеза, что манул – родственник персидских кошек, которые похожи на него пушистой шерстью, округлыми формами и необычной формой головы.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ России находится самый северный ареал обитания манулов. Они встречаются в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в Туве, Бурятии, а также на юго-востоке Забайкальского края.
В России находится самый северный ареал обитания манулов. Они встречаются в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в Туве, Бурятии, а также на юго-востоке Забайкальского края.
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Чесговоря, котята от обычных и прочих ни чем не отличаются, разве что щёки нажрали. А вот если смотреть на мамашу, то разница сразу же заметна. Вполне себе приметная мордашка, соеобразная.
16:09
12.07.2018
0
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+