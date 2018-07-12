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Котята манула в Новосибирском зоопарке

(обновлено: 13:03 12.07.2018)
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Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Котенок сибирского манула, родившийся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Котенок сибирского манула, родившийся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
Самка манула со своими котятами в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
Котенок сибирского манула, родившийся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДве живущие в зоопарке самки манулов в мае принесли потомство. У одной растут два котенка, у другой – шесть.Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Две живущие в зоопарке самки манулов в мае принесли потомство. У одной растут два котенка, у другой – шесть.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНоворожденный манул весит 80-100 граммов. К двум месяцам вес котенка увеличивается почти в десять раз.Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новорожденный манул весит 80-100 граммов. К двум месяцам вес котенка увеличивается почти в десять раз.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПодросших малышей осматривают, взвешивают и проводят вакцинацию.Котенок сибирского манула, родившийся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Подросших малышей осматривают, взвешивают и проводят вакцинацию.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМанулы очень уязвимы, поэтому в зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Манулы очень уязвимы, поэтому в зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМанулы содержатся в Новосибирском зоопарке по программе сохранения вида и размножаются здесь с 1995 года.Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Манулы содержатся в Новосибирском зоопарке по программе сохранения вида и размножаются здесь с 1995 года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКоординаторы дают рекомендации на передачу котят в другие зоопарки мира.Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Координаторы дают рекомендации на передачу котят в другие зоопарки мира.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПотомки рожденных в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Потомки рожденных в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМанул — редкий хищник степей и полустепей Евразии, он занесен в международную и российскую Красные книги.Котята сибирского манула, родившиеся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Манул — редкий хищник степей и полустепей Евразии, он занесен в международную и российскую Красные книги.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЧисленность этих животных в дикой природе сокращается. Манулу угрожают браконьеры, есть также опасность исчезновения подходящих мест обитания.Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Численность этих животных в дикой природе сокращается. Манулу угрожают браконьеры, есть также опасность исчезновения подходящих мест обитания.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕще одно название этого животного — палласов кот. Так его назвали в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который открыл манула на побережье Каспийского моря в ХVIII веке.Котенок сибирского манула, родившийся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Еще одно название этого животного — палласов кот. Так его назвали в честь немецкого натуралиста Петера Палласа, который открыл манула на побережье Каспийского моря в ХVIII веке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСуществует гипотеза, что манул – родственник персидских кошек, которые похожи на него пушистой шерстью, округлыми формами и необычной формой головы.Самка манула со своими котятами в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Существует гипотеза, что манул – родственник персидских кошек, которые похожи на него пушистой шерстью, округлыми формами и необычной формой головы.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ России находится самый северный ареал обитания манулов. Они встречаются в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в Туве, Бурятии, а также на юго-востоке Забайкальского края.Котенок сибирского манула, родившийся в мае 2018 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В России находится самый северный ареал обитания манулов. Они встречаются в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в Туве, Бурятии, а также на юго-востоке Забайкальского края.
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В Новосибирском зоопарке подрастают котята дикого манула. Они уже начали выходить в открытые вольеры, где их могут увидеть посетители. Кадры редких хищников — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cicicipi
Чесговоря, котята от обычных и прочих ни чем не отличаются, разве что щёки нажрали. А вот если смотреть на мамашу, то разница сразу же заметна. Вполне себе приметная мордашка, соеобразная.
16:09
12.07.2018
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Василий Алибабаевич
Cicicipi, зрачки круглые как у людей ,)
17:50
12.07.2018
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