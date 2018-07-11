В Екатеринбурге в девятый раз проходит международная выставка "Иннопром" — главная промышленная, торговая и экспортная площадка в России. Самые яркие ее события и экспонаты – в фотоленте Ria.ru.
Новейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"
13:5611.07.2018
(обновлено: 13:58 11.07.2018)
03500
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКрупнейшую в стране промышленную выставку организует Министерство промышленности и торговли совместно с правительством Свердловской области.
Крупнейшую в стране промышленную выставку организует Министерство промышленности и торговли совместно с правительством Свердловской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЭкспозиция призвана выявить главные направления развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии и стать представительной площадкой для общения с иностранными партнерами.
Экспозиция призвана выявить главные направления развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии и стать представительной площадкой для общения с иностранными партнерами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ приветствии к участникам и гостям "Иннопрома-2018" президент России Владимир Путин отметил, что именно высокие технологии сегодня во многом определяют характер развития общества, стимулируют экономический рост и повышают качество жизни людей.
В приветствии к участникам и гостям "Иннопрома-2018" президент России Владимир Путин отметил, что именно высокие технологии сегодня во многом определяют характер развития общества, стимулируют экономический рост и повышают качество жизни людей.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлава государства выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, а также даст старт новым проектам.
Глава государства выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, а также даст старт новым проектам.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным и влиятельным.
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным и влиятельным.
© РИА Новости / Владислав БелогрудПерейти в фотобанкНа площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий.
На площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКомпании более чем из 20 стран привезли в Екатеринбург новейшие разработки.
Компании более чем из 20 стран привезли в Екатеринбург новейшие разработки.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСреди участников - Белоруссия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.
Среди участников - Белоруссия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлавная тема выставки "Иннопром" в этом году — "Цифровое производство".
Главная тема выставки "Иннопром" в этом году — "Цифровое производство".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк"Умные" машины, робототехника, беспилотная техника, электрический транспорт и технологии для городов – далеко не все темы, предложенные к обсуждению.
"Умные" машины, робототехника, беспилотная техника, электрический транспорт и технологии для городов – далеко не все темы, предложенные к обсуждению.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЦифровые технологии - это еще и "равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Цифровые технологии - это еще и "равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕвгений Куйвашев убежден, что "Иннопром" в партнерстве с Кореей придаст новый импульс расширению товарооборота двух стран и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.
Евгений Куйвашев убежден, что "Иннопром" в партнерстве с Кореей придаст новый импульс расширению товарооборота двух стран и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ деловой программе выставки - 13 тематических блоков и пять специальных проектов. Всего за четыре дня здесь проводят более 150 мероприятий.
В деловой программе выставки - 13 тематических блоков и пять специальных проектов. Всего за четыре дня здесь проводят более 150 мероприятий.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКлючевыми мероприятиями стали главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия", Российско-корейский промышленный форум, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.
Ключевыми мероприятиями стали главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия", Российско-корейский промышленный форум, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа фото: участники на Международной промышленной выставке "Иннопром-2018".
На фото: участники на Международной промышленной выставке "Иннопром-2018".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВпервые выставку в Екатеринбурге провели в 2010 году.
Впервые выставку в Екатеринбурге провели в 2010 году.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкС 2011 года мероприятие проходит в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
С 2011 года мероприятие проходит в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+