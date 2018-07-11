РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Новейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"

(обновлено: 13:58 11.07.2018)
0350
Участница на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Трамвайные вагоны моделей 71-415 (справа) и 71-412, произведенные корпорацией Уралвагонзавод, на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в Екатеринбург-ЭКСПО
Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Универсальный многоцелевой вертолет Bell-407GXP на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Международная промышленная выставка Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участница на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
V Российско-Китайское ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участницы на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Международная промышленная выставка Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Макет ледовой арены на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Компания Hyundai Motor представила новую модель электрокара Hyundai Ioniq на 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участники у стенда корпорации Уралвагонзавод на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
V Российско-Китайское ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКрупнейшую в стране промышленную выставку организует Министерство промышленности и торговли совместно с правительством Свердловской области.Участница на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Крупнейшую в стране промышленную выставку организует Министерство промышленности и торговли совместно с правительством Свердловской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЭкспозиция призвана выявить главные направления развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии и стать представительной площадкой для общения с иностранными партнерами.Трамвайные вагоны моделей 71-415 (справа) и 71-412, произведенные корпорацией Уралвагонзавод, на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Экспозиция призвана выявить главные направления развития России и других стран мира, продемонстрировать новейшие технологии и стать представительной площадкой для общения с иностранными партнерами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ приветствии к участникам и гостям "Иннопрома-2018" президент России Владимир Путин отметил, что именно высокие технологии сегодня во многом определяют характер развития общества, стимулируют экономический рост и повышают качество жизни людей.Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В приветствии к участникам и гостям "Иннопрома-2018" президент России Владимир Путин отметил, что именно высокие технологии сегодня во многом определяют характер развития общества, стимулируют экономический рост и повышают качество жизни людей.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлава государства выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, а также даст старт новым проектам.Универсальный многоцелевой вертолет Bell-407GXP на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Глава государства выразил уверенность в том, что выставка будет способствовать международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, а также даст старт новым проектам.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным и влиятельным.Международная промышленная выставка Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что форум с каждым годом становится более интересным и влиятельным.
© РИА Новости / Владислав БелогрудПерейти в фотобанкНа площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий.Участница на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
На площадке традиционно собираются предприниматели, эксперты, руководители органов власти, которые ищут ответы на актуальные вопросы, касающиеся развития новых технологий.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКомпании более чем из 20 стран привезли в Екатеринбург новейшие разработки.V Российско-Китайское ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Компании более чем из 20 стран привезли в Екатеринбург новейшие разработки.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСреди участников - Белоруссия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.Участницы на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Среди участников - Белоруссия, Венгрия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Иран, Италия, Китай, Республика Корея, Лихтенштейн, ОАЭ, Словакия, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Чехия, ЮАР, Япония.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГлавная тема выставки "Иннопром" в этом году — "Цифровое производство".Международная промышленная выставка Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Главная тема выставки "Иннопром" в этом году — "Цифровое производство".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанк"Умные" машины, робототехника, беспилотная техника, электрический транспорт и технологии для городов – далеко не все темы, предложенные к обсуждению.Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Умные" машины, робототехника, беспилотная техника, электрический транспорт и технологии для городов – далеко не все темы, предложенные к обсуждению.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЦифровые технологии - это еще и "равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Цифровые технологии - это еще и "равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", пояснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтрана-партнер нынешнего форума — Республика Корея.Макет ледовой арены на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Страна-партнер нынешнего форума — Республика Корея.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕвгений Куйвашев убежден, что "Иннопром" в партнерстве с Кореей придаст новый импульс расширению товарооборота двух стран и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.Компания Hyundai Motor представила новую модель электрокара Hyundai Ioniq на 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Евгений Куйвашев убежден, что "Иннопром" в партнерстве с Кореей придаст новый импульс расширению товарооборота двух стран и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ деловой программе выставки - 13 тематических блоков и пять специальных проектов. Всего за четыре дня здесь проводят более 150 мероприятий.Участники у стенда корпорации Уралвагонзавод на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В деловой программе выставки - 13 тематических блоков и пять специальных проектов. Всего за четыре дня здесь проводят более 150 мероприятий.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКлючевыми мероприятиями стали главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия", Российско-корейский промышленный форум, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ключевыми мероприятиями стали главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия", Российско-корейский промышленный форум, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа фото: участники на Международной промышленной выставке "Иннопром-2018".Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На фото: участники на Международной промышленной выставке "Иннопром-2018".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВпервые выставку в Екатеринбурге провели в 2010 году.V Российско-Китайское ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Впервые выставку в Екатеринбурге провели в 2010 году.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкС 2011 года мероприятие проходит в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
С 2011 года мероприятие проходит в специально построенном международном выставочном комплексе "Екатеринбург-Экспо".
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПОНовейшие технологии и разработки на выставке "Иннопром-2018"13:5611.07.2018
Девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России11:3811.07.2018
Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в РоссииМатрешка в топе: история и современность самого модного русского сувенира09:0011.07.2018
Высотка на Котельнической набережной в МосквеВ свете городских софитов: улицы и здания Москвы, ставшие звездами кино14:0109.07.2018
Гости на открытии павильона Мажлис Катар на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в МосквеПервый взгляд на ЧМ-2022 по футболу: визитная карточка Катара в Москве13:3809.07.2018
Последствия ливневых дождей в Японии. 9 июля 2018 года"Таких дождей еще не было": разгул стихии в Японии12:2309.07.2018
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в СочиСовет да любовь. Самые известные звездные союзы в России10:0008.07.2018
Модель во время показа коллекции бренда Marc Cain на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 годаНеделя моды в Берлине: прозрачность, золотые брови и рыбы на головах11:0007.07.2018
Пассажир перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018Крушение лодок с туристами в Таиланде12:3906.07.2018
Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский (в центре), представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в МосквеВручение премии "Медиа-менеджер России — 2018"11:3506.07.2018
Все фотоленты

В Екатеринбурге в девятый раз проходит международная выставка "Иннопром" — главная промышленная, торговая и экспортная площадка в России. Самые яркие ее события и экспонаты – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена