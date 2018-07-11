Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России

В Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.