Чемпионат мира по футболу не оставил равнодушными не только болельщиков, но и уличных художников. В российских городах появились десятки граффити с изображением знаменитых спортсменов. Самые интересные работы — в фотоленте Ria.ru.
Кого надо стена. Футбольные граффити в городах России
11:3811.07.2018
(обновлено: 11:44 11.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.
Вратарь Игорь Акинфеев стал героем ЧМ-2018. Имя футболиста ассоциируется у россиян с успехом сборной. Огромный портрет голкипера украсил одну из спортивных площадок в подмосковном городе Щелково.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГраффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.
Граффити с изображением салютующего главного тренера сборной России Станислава Черчесова уличные художники в Санкт-Петербурге создали взамен другого, испорченного вандалами.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАвторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
Авторы этого произведения видят футболистов супергероями.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
На фото: граффити на стене жилого дома на Земляном валу в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
В Казани, недалеко от отеля, где останавливалась сборная Аргентины, нарисовали нападающего Лионеля Месси. На соседней стене год назад художники изобразили его конкурента Криштиану Роналду. По соседству с ними - портрет капитана сборной Хорватии Луки Модрича.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.
На фото: девушка на фоне граффити с изображение игроков всех сборных чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНе забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.
Не забыли уличные художники и о легендарных футболистах прошлых лет. На стене жилого дома в Самаре появилось изображение игрока сборной СССР Льва Яшина.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.
Посвященными мундиалю граффити украшены трансформаторные будки в разных городах.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкНесколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.
Несколько художественных работ на футбольную тему появилось на фасадах домов в Самаре.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.
Изображение бразильского игрока Неймара было создано в Казани специально к приезду сборной. Портрет нарисовали на здании школы напротив отеля, где жили футболисты.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтудентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.
Студентки и выпускницы факультета художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета изобразили футболистов восьми сборных – участников чемпионата.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкВ Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.
В Самаре решили отдать дань уважения бразильскому футболисту Пеле. Его портрет появился на стене многоэтажного дома.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.
В Самаре уличные художники выполнили с десяток работ на футбольную тему.
© РИА Новости / Анар МовсумовПерейти в фотобанкАвторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.
Авторы самарского проекта "Истории чемпионов" задумали увековечить самые яркие моменты уже прошедших чемпионатов мира.
© РИА Новости / Александр ПодгорчукПерейти в фотобанкВ Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.
В Калининграде в преддверии чемпионата тематические граффити появились на различных объектах, в том числе под эстакадным мостом.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОдно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.
Одно из граффити в Самаре посвятили финалу чемпионата мира 1998 года между сборными командами Франции и Бразилии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.
На фото: игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанк"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.
"Мы хотели показать, что Самара живет футболом", - рассказал журналистам куратор проекта "Истории чемпионов" Евгений Петров.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкСаранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.
Саранские болельщики решили сделать сюрприз игроку сборной Португалии Криштиану Роналду и нарисовали его портрет на здании в центре города.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкХудожники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.
Художники краснодарского арт‐проекта "Красити" говорят, что хотели сохранить на фасадах домов память о чемпионате мира. Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса стало одним из самых больших в городе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЕще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.
Еще одной работой мастеров стрит-арта в Краснодаре стал портрет французского футболиста Зинедина Зидана.
Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
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1
Франция
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