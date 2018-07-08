РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Самые известные звездные пары

(обновлено: 10:01 08.07.2018)
02760
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи
Телеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой на маскарадном балу Bosco Бал 2017 в Большом театре
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма Рай в Москве
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи Кольца мира в кинотеатре Москва
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
Режиссер Филипп Янковский с супругой, актрисой Оксаной Фандерой на премьере балета Бориса Эйфмана Русский Гамлет в Большом театре в Москве
Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой, телеведущей Екатериной Стриженовой на юбилейном вечере Московскому театру оперетты – 90! в Москве
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСоюз певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина прошел проверку временем. Звездная пара вместе уже более 15 лет и воспитывает двойняшек.Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Союз певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина прошел проверку временем. Звездная пара вместе уже более 15 лет и воспитывает двойняшек.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков познакомились в 2009 году и долго не афишировали свои отношения. Через несколько лет знаменитости сыграли свадьбу, а в 2017 стали родителями.Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков познакомились в 2009 году и долго не афишировали свои отношения. Через несколько лет знаменитости сыграли свадьбу, а в 2017 стали родителями.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛеонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Два десятилетия вместе – это серьезно.Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Два десятилетия вместе – это серьезно.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущего Павла Волю и гимнастку Ляйсан Утяшеву сплотили драматические события. Некоторое время их отношения были дружескими, но в трудный момент Павел стал для Ляйсан настоящей опорой. Поженились они в 2012 году, сегодня у супругов двое детей.Телеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой на маскарадном балу Bosco Бал 2017 в Большом театре
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущего Павла Волю и гимнастку Ляйсан Утяшеву сплотили драматические события. Некоторое время их отношения были дружескими, но в трудный момент Павел стал для Ляйсан настоящей опорой. Поженились они в 2012 году, сегодня у супругов двое детей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоман Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой начинался как авантюра. Режиссер увидел актрису в гостиничном лифте на кинофестивале в Сочи, познакомился с ней и пригласил на ужин. А уже очень скоро они вместе улетели в Стамбул. Курортное приключение растянулось более чем на 20 лет.Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма Рай в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Роман Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой начинался как авантюра. Режиссер увидел актрису в гостиничном лифте на кинофестивале в Сочи, познакомился с ней и пригласил на ужин. А уже очень скоро они вместе улетели в Стамбул. Курортное приключение растянулось более чем на 20 лет.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИосиф Пригожин вспоминает, что влюбился в Валерию с первого взгляда. В свою очередь певица не торопилась переводить профессиональные отношения с продюсером в личные. Однако чувства оказались сильнее разума.Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин вспоминает, что влюбился в Валерию с первого взгляда. В свою очередь певица не торопилась переводить профессиональные отношения с продюсером в личные. Однако чувства оказались сильнее разума.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФигурист Евгений Плющенко заметил эффектную блондинку Яну Рудковскую на фестивале «Русская зима» в 2007 году. «Я взял ее за руку – так с тех пор и держу», – говорит Евгений.Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи Кольца мира в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фигурист Евгений Плющенко заметил эффектную блондинку Яну Рудковскую на фестивале «Русская зима» в 2007 году. «Я взял ее за руку – так с тех пор и держу», – говорит Евгений.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Екатерина Климова и Гела Месхи познакомились на съемках. По сценарию их герои были влюблены друг в друга. Через некоторое время экранное чувство перевоплотилось в настоящее.Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи познакомились на съемках. По сценарию их герои были влюблены друг в друга. Через некоторое время экранное чувство перевоплотилось в настоящее.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВладимир Пресняков и Наталья Подольская встретились в 2005 году на съемках одного из телепроектов, а спустя полгода судьба свела их вновь. С тех пор они не расстаются.Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская на церемонии вручения VIII русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Владимир Пресняков и Наталья Подольская встретились в 2005 году на съемках одного из телепроектов, а спустя полгода судьба свела их вновь. С тех пор они не расстаются.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОксана Фандера и Филипп Янковский – одна из самых ярких пар отечественного кино. Они женаты более 25 лет и вырастили двоих детей. Супруги говорят, что продолжают учиться друг у друга важным вещам.Режиссер Филипп Янковский с супругой, актрисой Оксаной Фандерой на премьере балета Бориса Эйфмана Русский Гамлет в Большом театре в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Оксана Фандера и Филипп Янковский – одна из самых ярких пар отечественного кино. Они женаты более 25 лет и вырастили двоих детей. Супруги говорят, что продолжают учиться друг у друга важным вещам.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАлександр и Екатерина Стриженовы познакомились, когда им было по 14 лет. Первая любовь со временем переросла в серьезные отношения и счастливый брак.Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой, телеведущей Екатериной Стриженовой на юбилейном вечере Московскому театру оперетты – 90! в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Александр и Екатерина Стриженовы познакомились, когда им было по 14 лет. Первая любовь со временем переросла в серьезные отношения и счастливый брак.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОтношения Кристины Асмус и Гарика Харламова начались... с переписки в соцсетях, и очень скоро между актерами завязался настоящий роман.Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отношения Кристины Асмус и Гарика Харламова начались... с переписки в соцсетях, и очень скоро между актерами завязался настоящий роман.
Актриса Екатерина Климова и ее супруг актер Гела Месхи на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в СочиСамые известные звездные пары10:0008.07.2018
Модель во время показа коллекции бренда Marc Cain на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 годаНеделя моды в Берлине: прозрачность, золотые брови и рыбы на головах11:0007.07.2018
Пассажир перевернувшейся туристической лодки на Пхукете, Таиланд. 6 июля 2018Крушение лодок с туристами в Таиланде12:3906.07.2018
Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский (в центре), представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в МосквеВручение премии "Медиа-менеджер России — 2018"11:3506.07.2018
Болельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и ПортугалииЛучшие фото недели: нога Акинфеева, праздник выпускников и матч невест10:0006.07.2018
Модель во время показа коллекции дома Schiaparelli в Париже. 2 июля 2018 годаШик, блеск, авангард: высокая мода в Париже19:0304.07.2018
Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 годаСпасение детей из затопленной пещеры в Таиланде11:4904.07.2018
Певица РианнаОт певицы до президента: самые влиятельные люди в интернете16:4803.07.2018
Работа Mermaid фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year"Русалка", "Марс" и "Рефлексия": лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer10:0001.07.2018
Газ в туманности NGC 3199 в созвездии Киль одной из звезд Вольфа-РайетаЛучшие июньские снимки из космоса14:3030.06.2018
Все фотоленты

В России восьмого июля отмечают День семьи, любви и верности. Самые крепкие звездные пары – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена