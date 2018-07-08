В России восьмого июля отмечают День семьи, любви и верности. Самые крепкие звездные пары – в фотоленте Ria.ru.
Самые известные звездные пары
10:0008.07.2018
(обновлено: 10:01 08.07.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСоюз певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина прошел проверку временем. Звездная пара вместе уже более 15 лет и воспитывает двойняшек.
Союз певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина прошел проверку временем. Звездная пара вместе уже более 15 лет и воспитывает двойняшек.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков познакомились в 2009 году и долго не афишировали свои отношения. Через несколько лет знаменитости сыграли свадьбу, а в 2017 стали родителями.
Певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков познакомились в 2009 году и долго не афишировали свои отношения. Через несколько лет знаменитости сыграли свадьбу, а в 2017 стали родителями.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЛеонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Два десятилетия вместе – это серьезно.
Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Два десятилетия вместе – это серьезно.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущего Павла Волю и гимнастку Ляйсан Утяшеву сплотили драматические события. Некоторое время их отношения были дружескими, но в трудный момент Павел стал для Ляйсан настоящей опорой. Поженились они в 2012 году, сегодня у супругов двое детей.
Телеведущего Павла Волю и гимнастку Ляйсан Утяшеву сплотили драматические события. Некоторое время их отношения были дружескими, но в трудный момент Павел стал для Ляйсан настоящей опорой. Поженились они в 2012 году, сегодня у супругов двое детей.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоман Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой начинался как авантюра. Режиссер увидел актрису в гостиничном лифте на кинофестивале в Сочи, познакомился с ней и пригласил на ужин. А уже очень скоро они вместе улетели в Стамбул. Курортное приключение растянулось более чем на 20 лет.
Роман Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой начинался как авантюра. Режиссер увидел актрису в гостиничном лифте на кинофестивале в Сочи, познакомился с ней и пригласил на ужин. А уже очень скоро они вместе улетели в Стамбул. Курортное приключение растянулось более чем на 20 лет.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИосиф Пригожин вспоминает, что влюбился в Валерию с первого взгляда. В свою очередь певица не торопилась переводить профессиональные отношения с продюсером в личные. Однако чувства оказались сильнее разума.
Иосиф Пригожин вспоминает, что влюбился в Валерию с первого взгляда. В свою очередь певица не торопилась переводить профессиональные отношения с продюсером в личные. Однако чувства оказались сильнее разума.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФигурист Евгений Плющенко заметил эффектную блондинку Яну Рудковскую на фестивале «Русская зима» в 2007 году. «Я взял ее за руку – так с тех пор и держу», – говорит Евгений.
Фигурист Евгений Плющенко заметил эффектную блондинку Яну Рудковскую на фестивале «Русская зима» в 2007 году. «Я взял ее за руку – так с тех пор и держу», – говорит Евгений.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Екатерина Климова и Гела Месхи познакомились на съемках. По сценарию их герои были влюблены друг в друга. Через некоторое время экранное чувство перевоплотилось в настоящее.
Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи познакомились на съемках. По сценарию их герои были влюблены друг в друга. Через некоторое время экранное чувство перевоплотилось в настоящее.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВладимир Пресняков и Наталья Подольская встретились в 2005 году на съемках одного из телепроектов, а спустя полгода судьба свела их вновь. С тех пор они не расстаются.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская встретились в 2005 году на съемках одного из телепроектов, а спустя полгода судьба свела их вновь. С тех пор они не расстаются.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОксана Фандера и Филипп Янковский – одна из самых ярких пар отечественного кино. Они женаты более 25 лет и вырастили двоих детей. Супруги говорят, что продолжают учиться друг у друга важным вещам.
Оксана Фандера и Филипп Янковский – одна из самых ярких пар отечественного кино. Они женаты более 25 лет и вырастили двоих детей. Супруги говорят, что продолжают учиться друг у друга важным вещам.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАлександр и Екатерина Стриженовы познакомились, когда им было по 14 лет. Первая любовь со временем переросла в серьезные отношения и счастливый брак.
Александр и Екатерина Стриженовы познакомились, когда им было по 14 лет. Первая любовь со временем переросла в серьезные отношения и счастливый брак.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОтношения Кристины Асмус и Гарика Харламова начались... с переписки в соцсетях, и очень скоро между актерами завязался настоящий роман.
Отношения Кристины Асмус и Гарика Харламова начались... с переписки в соцсетях, и очень скоро между актерами завязался настоящий роман.
Комментарии
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