Самые известные звездные пары

Роман Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой начинался как авантюра. Режиссер увидел актрису в гостиничном лифте на кинофестивале в Сочи, познакомился с ней и пригласил на ужин. А уже очень скоро они вместе улетели в Стамбул. Курортное приключение растянулось более чем на 20 лет.