В районе острова Пхукет перевернулись два туристических судна. Детали поисково-спасательной операции — в фотоленте Ria.ru.
Крушение лодок с туристами в Таиланде
12:3906.07.2018
(обновлено: 12:43 06.07.2018)
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© AP Photo / Thailand Royal PoliceДесятки пассажиров спасены, но многие числятся пропавшими без вести. Один человек погиб.
© AP Photo / Thailand Royal Police
Десятки пассажиров спасены, но многие числятся пропавшими без вести. Один человек погиб.
© AFP 2018 / Mohd RasfanПо словам капитана, которого спасли военные моряки, на его судне были двое туристов европейской внешности.
По словам капитана, которого спасли военные моряки, на его судне были двое туристов европейской внешности.
© AP Photo / Thailand Royal PoliceОперацию по спасению людей осложняют сложные погодные условия.
© AP Photo / Thailand Royal Police
Операцию по спасению людей осложняют сложные погодные условия.
© Reuters TVСильный ветер, начавшийся в четверг вечером и поднявший на море огромные волны, пока не стихает.
© Reuters TV
Сильный ветер, начавшийся в четверг вечером и поднявший на море огромные волны, пока не стихает.
© AFP 2018 / Kritsada MuenhawongНа фото: операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки.
На фото: операция по спасению пассажиров перевернувшейся туристической лодки.
© AP PhotoАдминистрация Пхукета запретила всем малым и прогулочным судам выходить в море.
© AP Photo
Администрация Пхукета запретила всем малым и прогулочным судам выходить в море.
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