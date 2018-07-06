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Лучшие фото недели: нога Акинфеева, праздник выпускников и матч невест
10:0006.07.2018
(обновлено: 10:02 06.07.2018)
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© Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБолельщики смотрят матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре.
© Рамиль Ситдиков
Болельщики смотрят матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчебный корабль "Паллада" на празднике выпускников "Крылья Востока" во Владивостоке.
Учебный корабль "Паллада" на празднике выпускников "Крылья Востока" во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгроки сборной России радуются победе над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ по футболу.
Игроки сборной России радуются победе над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ по футболу.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Российский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
© REUTERS / Mohamad TorokmanИзраильские полицейские задерживают палестинку в деревне бедуинов Хан аль-Ахмара возле Иерихона.
Израильские полицейские задерживают палестинку в деревне бедуинов Хан аль-Ахмара возле Иерихона.
© AP Photo / Noah BergerЛесной пожар в Калифорнии.
© AP Photo / Noah Berger
Лесной пожар в Калифорнии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72 после стрельбы на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Экипаж танка Т-72 после стрельбы на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© REUTERS / Danish SiddiquiСпасатели и железнодорожники на месте обрушения пешеходного моста из-за проливных дождей в Мумбаи.
Спасатели и железнодорожники на месте обрушения пешеходного моста из-за проливных дождей в Мумбаи.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКарнавальное шествие болельщиков, посвященное матчу между сборными Бразилии и Мексики на чемпионате мира по футболу.
Карнавальное шествие болельщиков, посвященное матчу между сборными Бразилии и Мексики на чемпионате мира по футболу.
© AFP 2018 / Boris HorvatФранцузский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море.
Французский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.
Болельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.
© AFP 2018 / Michele Cattani Мальчик народности Фульбе во время акции протеста против геноцида на Мали.
Мальчик народности Фульбе во время акции протеста против геноцида на Мали.
© AFP 2018 / Alain JocardФранцузская модель Синди Бруна на показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже.
Французская модель Синди Бруна на показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже.
© AP Photo / Sakchai LalitОперация по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде.
© AP Photo / Sakchai Lalit
Операция по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде.
© AFP 2018 / Juni KriswantoЛюди готовятся ловить подношения, брошенные членами племени тенгера в кратер вулкана Бромо на фестивале в Индонезии.
Люди готовятся ловить подношения, брошенные членами племени тенгера в кратер вулкана Бромо на фестивале в Индонезии.
© REUTERS / Akhtar SoomroСторонники председателя Пакистанской народной партии Билавала Зардари слушают его речь.
Сторонники председателя Пакистанской народной партии Билавала Зардари слушают его речь.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВстреча пилотов штурмовиков Су-25 на военном аэродроме в Краснодарском крае после командировки в Сирию.
Встреча пилотов штурмовиков Су-25 на военном аэродроме в Краснодарском крае после командировки в Сирию.
© AP Photo / Invision/Amy HarrisВыступление американской певицы Тейлор Свифт в Луисвилле.
© AP Photo / Invision/Amy Harris
Выступление американской певицы Тейлор Свифт в Луисвилле.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБолельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии.
Болельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии.
© AFP 2018 / Pedro PardoИзбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует сограждан после оглашения итогов выборов.
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует сограждан после оглашения итогов выборов.
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Чемпионат мира по футболу 2018
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