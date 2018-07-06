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Лучшие фото недели: нога Акинфеева, праздник выпускников и матч невест

(обновлено: 10:02 06.07.2018)
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Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре
Учебный трехмачтовый корабль Паллада на празднике выпускников Крылья Востока на Набережной Цесаревича во Владивостоке
Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Ребенок - беженец рохинджа в Кокс-Базаре, Бангладеш
Израильские полицейские задерживают палестинскую девушку в деревне бедуинов Хан аль-Ахмара возле Иерихона на Западном берегу Иордан. 4 июля 2018 года
Пожарные тушат лесной пожар в штате Калифорния. 1 июля 2018 года
Экипаж танка Т-72 после стрельбы на полигоне Сергеевский в Приморском крае
Активисты протестуют против корриды за день до начала знаменитого бега с быками на фестивале Сан Фермин в Памплоне, Испания
Спасатели и железнодорожники на месте обрушения пешеходного моста результате проливных дождей в Мумбаи. 3 июля 2018 года
Участники карнавального танцевального шествия болельщиков, посвященного матчу чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 между сборными Бразилии и Мексики в Самаре
Французский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море
Болельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Израильские военнослужащие из пехотной бригады Кфир отдыхают в бетонных трубах во время военных учений на военной базе Цеелим, Израиль
Люди отдыхают на пляже в Циндао, Китай
Мальчик народности Фульбе во время акции протеста против геноцида в Бамако, Мали
Французская модель Синди Бруна во время показа коллекции дизайнера Жана-Поля Готье в Париже
Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
Участницы матча невест на Фестивале болельщиков FIFA у центра семьи Казан в Казани
Люди готовятся ловить подношения, брошенные членами племени тенгера в кратер вулкана Бромо, на фестивале Ядная Касада в Проболинго, Индонезия
Сторонники Билавала Зардари слушают его речь в округе Татта
Итальянский карабинер упал с лошади на скачках Palio di Siena
Во время встречи пилотов штурмовиков Су-25 на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в рамках тура Taylor Swift's reputation Stadium Tour в Луисвилле, США
70-летний афганец Абдул Гани кормит голубей в провинции Герат
Девушка фотографирует столб дыма, выброшенный вулканом Агунг в Индонезии
Мигранты, спасенные в Гибралтарском проливе, отдыхают в порту города Тарифа
Болельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии
Работник на поле с подсолнухами в городе Менгкофен на юге Германии
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует своих сторонников после оглашения результатов выборов
© Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБолельщики смотрят матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре.Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре
© Рамиль Ситдиков
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Болельщики смотрят матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчебный корабль "Паллада" на празднике выпускников "Крылья Востока" во Владивостоке.Учебный трехмачтовый корабль Паллада на празднике выпускников Крылья Востока на Набережной Цесаревича во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Учебный корабль "Паллада" на празднике выпускников "Крылья Востока" во Владивостоке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИгроки сборной России радуются победе над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ по футболу.Игроки сборной России радуются победе в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Игроки сборной России радуются победе над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ по футболу.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Российский вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainРебенок - беженец рохинджа в Бангладеш.Ребенок - беженец рохинджа в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Ребенок - беженец рохинджа в Бангладеш.
© REUTERS / Mohamad TorokmanИзраильские полицейские задерживают палестинку в деревне бедуинов Хан аль-Ахмара возле Иерихона.Израильские полицейские задерживают палестинскую девушку в деревне бедуинов Хан аль-Ахмара возле Иерихона на Западном берегу Иордан. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Mohamad Torokman
Израильские полицейские задерживают палестинку в деревне бедуинов Хан аль-Ахмара возле Иерихона.
© AP Photo / Noah BergerЛесной пожар в Калифорнии.Пожарные тушат лесной пожар в штате Калифорния. 1 июля 2018 года
© AP Photo / Noah Berger
Лесной пожар в Калифорнии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭкипаж танка Т-72 после стрельбы на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Экипаж танка Т-72 после стрельбы на полигоне Сергеевский в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Экипаж танка Т-72 после стрельбы на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© REUTERS / Susana VeraПротесты против корриды в Памплоне.Активисты протестуют против корриды за день до начала знаменитого бега с быками на фестивале Сан Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Протесты против корриды в Памплоне.
© REUTERS / Danish SiddiquiСпасатели и железнодорожники на месте обрушения пешеходного моста из-за проливных дождей в Мумбаи.Спасатели и железнодорожники на месте обрушения пешеходного моста результате проливных дождей в Мумбаи. 3 июля 2018 года
© REUTERS / Danish Siddiqui
Спасатели и железнодорожники на месте обрушения пешеходного моста из-за проливных дождей в Мумбаи.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКарнавальное шествие болельщиков, посвященное матчу между сборными Бразилии и Мексики на чемпионате мира по футболу.Участники карнавального танцевального шествия болельщиков, посвященного матчу чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 между сборными Бразилии и Мексики в Самаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Карнавальное шествие болельщиков, посвященное матчу между сборными Бразилии и Мексики на чемпионате мира по футболу.
© AFP 2018 / Boris HorvatФранцузский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море.Французский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море
© AFP 2018 / Boris Horvat
Французский военный дайвер исследует обломки американского истребителя P-47 Thunderbolt, потерпевшего крушение в 1944 году в Средиземном море.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.Болельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Болельщица сборной России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.
© AFP 2018 / Menahem KahanaИзраильские пехотинцы отдыхают в бетонных трубах на базе Цеелим.Израильские военнослужащие из пехотной бригады Кфир отдыхают в бетонных трубах во время военных учений на военной базе Цеелим, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Израильские пехотинцы отдыхают в бетонных трубах на базе Цеелим.
© AFP 2018Пляж в Циндао.Люди отдыхают на пляже в Циндао, Китай
© AFP 2018
Пляж в Циндао.
© AFP 2018 / Michele Cattani Мальчик народности Фульбе во время акции протеста против геноцида на Мали.Мальчик народности Фульбе во время акции протеста против геноцида в Бамако, Мали
© AFP 2018 / Michele Cattani
Мальчик народности Фульбе во время акции протеста против геноцида на Мали.
© AFP 2018 / Alain JocardФранцузская модель Синди Бруна на показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже.Французская модель Синди Бруна во время показа коллекции дизайнера Жана-Поля Готье в Париже
© AFP 2018 / Alain Jocard
Французская модель Синди Бруна на показе коллекции Жана-Поля Готье в Париже.
© AP Photo / Sakchai LalitОперация по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде.Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© AP Photo / Sakchai Lalit
Операция по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде.
© РИА Новости / Василий ИвановПерейти в фотобанкМатч невест на Фестивале болельщиков FIFA в Казани.Участницы матча невест на Фестивале болельщиков FIFA у центра семьи Казан в Казани
© РИА Новости / Василий Иванов
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Матч невест на Фестивале болельщиков FIFA в Казани.
© AFP 2018 / Juni KriswantoЛюди готовятся ловить подношения, брошенные членами племени тенгера в кратер вулкана Бромо на фестивале в Индонезии.Люди готовятся ловить подношения, брошенные членами племени тенгера в кратер вулкана Бромо, на фестивале Ядная Касада в Проболинго, Индонезия
© AFP 2018 / Juni Kriswanto
Люди готовятся ловить подношения, брошенные членами племени тенгера в кратер вулкана Бромо на фестивале в Индонезии.
© REUTERS / Akhtar SoomroСторонники председателя Пакистанской народной партии Билавала Зардари слушают его речь.Сторонники Билавала Зардари слушают его речь в округе Татта
© REUTERS / Akhtar Soomro
Сторонники председателя Пакистанской народной партии Билавала Зардари слушают его речь.
© REUTERS / Stefano Rellandini Итальянский карабинер упал с лошади на скачках Palio di Siena.Итальянский карабинер упал с лошади на скачках Palio di Siena
© REUTERS / Stefano Rellandini
Итальянский карабинер упал с лошади на скачках Palio di Siena.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВстреча пилотов штурмовиков Су-25 на военном аэродроме в Краснодарском крае после командировки в Сирию.Во время встречи пилотов штурмовиков Су-25 на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Встреча пилотов штурмовиков Су-25 на военном аэродроме в Краснодарском крае после командировки в Сирию.
© AP Photo / Invision/Amy HarrisВыступление американской певицы Тейлор Свифт в Луисвилле.Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в рамках тура Taylor Swift's reputation Stadium Tour в Луисвилле, США
© AP Photo / Invision/Amy Harris
Выступление американской певицы Тейлор Свифт в Луисвилле.
© AFP 2018 / Hoshang HashimiСемидесятилетний афганец Абдул Гани кормит голубей в провинции Герат.70-летний афганец Абдул Гани кормит голубей в провинции Герат
© AFP 2018 / Hoshang Hashimi
Семидесятилетний афганец Абдул Гани кормит голубей в провинции Герат.
© AFP 2018 / Sonny TumbelakaСтолб дыма, выброшенный вулканом Агунг в Индонезии.Девушка фотографирует столб дыма, выброшенный вулканом Агунг в Индонезии
© AFP 2018 / Sonny Tumbelaka
Столб дыма, выброшенный вулканом Агунг в Индонезии.
© REUTERS / Jon NazcaМигранты, спасенные в Гибралтарском проливе, отдыхают в порту города Тарифа.Мигранты, спасенные в Гибралтарском проливе, отдыхают в порту города Тарифа
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты, спасенные в Гибралтарском проливе, отдыхают в порту города Тарифа.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкБолельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии.Болельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии
© РИА Новости / Нина Зотина
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Болельщица на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Португалии.
© AFP 2018 / dpa/Armin WeigelПоле подсолнухов на юге Германии.Работник на поле с подсолнухами в городе Менгкофен на юге Германии
© AFP 2018 / dpa/Armin Weigel
Поле подсолнухов на юге Германии.
© AFP 2018 / Pedro PardoИзбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует сограждан после оглашения итогов выборов.Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует своих сторонников после оглашения результатов выборов
© AFP 2018 / Pedro Pardo
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор приветствует сограждан после оглашения итогов выборов.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Чемпионат мира по футболу 2018
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Уругвай
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