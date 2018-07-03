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От певицы до президента: самые влиятельные люди в интернете

(обновлено: 16:59 03.07.2018)
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Выступление группы BTS
Певица Рианна
Президент США Дональд Трамп
Певец Канье Вест
Писатель Шон Кинг
Комик Скотт Роговски
Модель Кайли Дженнер
Журналист и публицист Мэтт Драдж
Дэвид Хогг, уцелевший во время нападения на школу в Паркленде
Актриса Бизи Филиппс
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloГлавными ньюсмейкерами в Сети оказались представители шоу-бизнеса, политики и блогеры.
На фото: южнокорейская поп-группа BTS.Выступление группы BTS
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Главными ньюсмейкерами в Сети оказались представители шоу-бизнеса, политики и блогеры.
На фото: южнокорейская поп-группа BTS.
© AFP 2018 / Anthony HarveyВсего одна публикация певицы Рианны в Instagram обвалила акции приложения Snapchat на четыре процента.Певица Рианна
© AFP 2018 / Anthony Harvey
Всего одна публикация певицы Рианны в Instagram обвалила акции приложения Snapchat на четыре процента.
© REUTERS / Eric ThayerПрезидент США Дональд Трамп стал одним из 25 самых влиятельных людей интернета благодаря неоднозначным твитам.Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Eric Thayer
Президент США Дональд Трамп стал одним из 25 самых влиятельных людей интернета благодаря неоднозначным твитам.
© AFP 2018 / Oli ScarffАккаунт Канье Уэста в Twitter составители рейтинга называют одним из наиболее своеобразных. Рэпер в этом году вернулся в соцсеть после перерыва и начал публиковать философские твиты.Певец Канье Вест
© AFP 2018 / Oli Scarff
Аккаунт Канье Уэста в Twitter составители рейтинга называют одним из наиболее своеобразных. Рэпер в этом году вернулся в соцсеть после перерыва и начал публиковать философские твиты.
© AFP 2018 / Jason RedmondШон Кинг стал известен в 2014 году, когда рассказал в Twitter о 18-летнем афроамериканце Майкле Брауне, застреленном полицейским в Фергюсоне. Сегодня у Кинга более миллиона подписчиков.Писатель Шон Кинг
© AFP 2018 / Jason Redmond
Шон Кинг стал известен в 2014 году, когда рассказал в Twitter о 18-летнем афроамериканце Майкле Брауне, застреленном полицейским в Фергюсоне. Сегодня у Кинга более миллиона подписчиков.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniКомик Скотт Роговски ведет популярную в США мобильную викторину HQ Trivia. Он не только задает вопросы участникам, но и общается с ними в прямом эфире с экрана смартфона.Комик Скотт Роговски
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Комик Скотт Роговски ведет популярную в США мобильную викторину HQ Trivia. Он не только задает вопросы участникам, но и общается с ними в прямом эфире с экрана смартфона.
© AFP 2018 / Angela WeissМолодая мама Кайли Дженнер оказалась одной из главных звезд соцсетей, а ее фото с новорожденной дочерью - самой популярной публикацией в Instagram.Модель Кайли Дженнер
© AFP 2018 / Angela Weiss
Молодая мама Кайли Дженнер оказалась одной из главных звезд соцсетей, а ее фото с новорожденной дочерью - самой популярной публикацией в Instagram.
© AP Photo / Michael CaulfieldАмериканский публицист Мэтт Драдж приобрел скандальную известность как портала политических компроматов и сплетен Drudge Report.Журналист и публицист Мэтт Драдж
© AP Photo / Michael Caulfield
Американский публицист Мэтт Драдж приобрел скандальную известность как портала политических компроматов и сплетен Drudge Report.
© AP Photo / Terry SpencerСемнадцатилетний американец Дэвид Хогг пережил нападение на школу и дал интервью местному телеканалу с призывом ограничить продажу оружия. Выступление активно обсуждалось в соцсетях. Подростка назвали "кризисным актером", специально высказывающимся после происшествий. YouTube удалил популярное видео с участием школьника.Дэвид Хогг, уцелевший во время нападения на школу в Паркленде
© AP Photo / Terry Spencer
Семнадцатилетний американец Дэвид Хогг пережил нападение на школу и дал интервью местному телеканалу с призывом ограничить продажу оружия. Выступление активно обсуждалось в соцсетях. Подростка назвали "кризисным актером", специально высказывающимся после происшествий. YouTube удалил популярное видео с участием школьника.
© AP Photo / Invision/ John SalangsangАктриса Бизи Филиппс больше известна как Instagram-блогер, у нее сейчас миллион подписчиков.Актриса Бизи Филиппс
© AP Photo / Invision/ John Salangsang
Актриса Бизи Филиппс больше известна как Instagram-блогер, у нее сейчас миллион подписчиков.
Модель Кайли ДженнерОт певицы до президента: самые влиятельные люди в интернете16:4803.07.2018
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Журнал Time составил рейтинг людей, которые оказали наибольшее влияние на интернет-сообщество в 2018 году. Учитывались как положительное воздействие на аудиторию, так и поступки, вызвавшие недоумение и возмущение. Самые важные персоны — в фотоленте Ria.ru.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч идёт
0
Швеция
0
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
Матч идёт
0
Швеция
0
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
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