Журнал Time составил рейтинг людей, которые оказали наибольшее влияние на интернет-сообщество в 2018 году. Учитывались как положительное воздействие на аудиторию, так и поступки, вызвавшие недоумение и возмущение. Самые важные персоны — в фотоленте Ria.ru.
От певицы до президента: самые влиятельные люди в интернете
16:4803.07.2018
(обновлено: 16:59 03.07.2018)
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloГлавными ньюсмейкерами в Сети оказались представители шоу-бизнеса, политики и блогеры.
На фото: южнокорейская поп-группа BTS.
На фото: южнокорейская поп-группа BTS.
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Главными ньюсмейкерами в Сети оказались представители шоу-бизнеса, политики и блогеры.
На фото: южнокорейская поп-группа BTS.
На фото: южнокорейская поп-группа BTS.
© AFP 2018 / Anthony HarveyВсего одна публикация певицы Рианны в Instagram обвалила акции приложения Snapchat на четыре процента.
Всего одна публикация певицы Рианны в Instagram обвалила акции приложения Snapchat на четыре процента.
© REUTERS / Eric ThayerПрезидент США Дональд Трамп стал одним из 25 самых влиятельных людей интернета благодаря неоднозначным твитам.
Президент США Дональд Трамп стал одним из 25 самых влиятельных людей интернета благодаря неоднозначным твитам.
© AFP 2018 / Oli ScarffАккаунт Канье Уэста в Twitter составители рейтинга называют одним из наиболее своеобразных. Рэпер в этом году вернулся в соцсеть после перерыва и начал публиковать философские твиты.
Аккаунт Канье Уэста в Twitter составители рейтинга называют одним из наиболее своеобразных. Рэпер в этом году вернулся в соцсеть после перерыва и начал публиковать философские твиты.
© AFP 2018 / Jason RedmondШон Кинг стал известен в 2014 году, когда рассказал в Twitter о 18-летнем афроамериканце Майкле Брауне, застреленном полицейским в Фергюсоне. Сегодня у Кинга более миллиона подписчиков.
Шон Кинг стал известен в 2014 году, когда рассказал в Twitter о 18-летнем афроамериканце Майкле Брауне, застреленном полицейским в Фергюсоне. Сегодня у Кинга более миллиона подписчиков.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniКомик Скотт Роговски ведет популярную в США мобильную викторину HQ Trivia. Он не только задает вопросы участникам, но и общается с ними в прямом эфире с экрана смартфона.
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Комик Скотт Роговски ведет популярную в США мобильную викторину HQ Trivia. Он не только задает вопросы участникам, но и общается с ними в прямом эфире с экрана смартфона.
© AFP 2018 / Angela WeissМолодая мама Кайли Дженнер оказалась одной из главных звезд соцсетей, а ее фото с новорожденной дочерью - самой популярной публикацией в Instagram.
Молодая мама Кайли Дженнер оказалась одной из главных звезд соцсетей, а ее фото с новорожденной дочерью - самой популярной публикацией в Instagram.
© AP Photo / Michael CaulfieldАмериканский публицист Мэтт Драдж приобрел скандальную известность как портала политических компроматов и сплетен Drudge Report.
© AP Photo / Michael Caulfield
Американский публицист Мэтт Драдж приобрел скандальную известность как портала политических компроматов и сплетен Drudge Report.
© AP Photo / Terry SpencerСемнадцатилетний американец Дэвид Хогг пережил нападение на школу и дал интервью местному телеканалу с призывом ограничить продажу оружия. Выступление активно обсуждалось в соцсетях. Подростка назвали "кризисным актером", специально высказывающимся после происшествий. YouTube удалил популярное видео с участием школьника.
© AP Photo / Terry Spencer
Семнадцатилетний американец Дэвид Хогг пережил нападение на школу и дал интервью местному телеканалу с призывом ограничить продажу оружия. Выступление активно обсуждалось в соцсетях. Подростка назвали "кризисным актером", специально высказывающимся после происшествий. YouTube удалил популярное видео с участием школьника.
© AP Photo / Invision/ John SalangsangАктриса Бизи Филиппс больше известна как Instagram-блогер, у нее сейчас миллион подписчиков.
© AP Photo / Invision/ John Salangsang
Актриса Бизи Филиппс больше известна как Instagram-блогер, у нее сейчас миллион подписчиков.
Комментарии
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