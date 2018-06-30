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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2018 года
10:0030.06.2018
(обновлено: 10:06 30.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии.
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России радуются победе в матче с национальной командой Египта на Никольской улице в Москве.
Болельщики сборной России радуются победе в матче с национальной командой Египта на Никольской улице в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" со стартовой площадки космодрома "Байконур".
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" со стартовой площадки космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускницы школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Выпускницы школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкШведский парусник Tre Kronor на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.
Шведский парусник Tre Kronor на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАкция протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
Акция протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОтдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.
Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПосевные работы в хозяйстве "Царик" в Коченевском районе Новосибирской области.
Посевные работы в хозяйстве "Царик" в Коченевском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.
Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастница театрализованного представления на открытии курортного сезона в Геленджике.
Участница театрализованного представления на открытии курортного сезона в Геленджике.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча между сборными России и Египта на ЧМ-2018 по футболу.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча между сборными России и Египта на ЧМ-2018 по футболу.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАргентинский болельщик перед матчем своей национальной команды со сборной Нигерии.
Аргентинский болельщик перед матчем своей национальной команды со сборной Нигерии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКапитан сборной Аргентины Лионель Месси бьет по воротам сборной Исландии в матче ЧМ-2018.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси бьет по воротам сборной Исландии в матче ЧМ-2018.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
Выступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения товарищеского матча юношеских хоккейных команд в китайском Тяньцзине.
Владимир Путин во время посещения товарищеского матча юношеских хоккейных команд в китайском Тяньцзине.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" в Новосибирской области.
Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" в Новосибирской области.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.
Болельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБолельщик сборной Египта перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.
Болельщик сборной Египта перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве.
Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБолельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в фан-зоне Санкт-Петербурга.
Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в фан-зоне Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБолельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне.
Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЛошади в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области.
Лошади в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ коровнике на ферме агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области.
В коровнике на ферме агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПротивники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве.
Противники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчебный корабль "Перекоп" с курсантами Военно-морского института на борту во Владивостоке после двухмесячного межфлотского перехода из Севастополя.
Учебный корабль "Перекоп" с курсантами Военно-морского института на борту во Владивостоке после двухмесячного межфлотского перехода из Севастополя.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТоварищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.
Товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в ресторане Твин Пикс в Казани.
Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в ресторане Твин Пикс в Казани.
© РИА Новости / Елена РускоПерейти в фотобанкОпора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, Калининградская область.
Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, Калининградская область.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДети играют с мячом на набережной в Нижнем Новгороде в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018.
Дети играют с мячом на набережной в Нижнем Новгороде в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФлешмоб футбольных болельщиков в поддержку сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Уругвая на улице Куйбышева в Самаре.
Флешмоб футбольных болельщиков в поддержку сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Уругвая на улице Куйбышева в Самаре.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЖители Австрии держат плакат с изображением президента России Владимира Путина во время его встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене.
Жители Австрии держат плакат с изображением президента России Владимира Путина во время его встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене.
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Чемпионат мира по футболу 2018
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