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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2018 года

(обновлено: 10:06 30.06.2018)
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Президент России Владимир Путин на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники
Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, Москва
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартовой площадки Байконура
Выпускницы школ на празднике в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами в Санкт-Петербурге
Участники протеста против реформ президента Франции Макрона в Париже
Отдыхающие на озере Баскунчак в Астраханской области
Посевные работы в Новосибирской области
Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в Венском музее истории искусств
Участница театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Геленджике
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Египтом
Пара туристов танцует на улице Баумана в Казани
Болельщик сборной Аргентины перед матчем с Нигерией
Лионель Месси бьет по воротам в матче ЧМ-2018 против сборной Исландии
Выступление артистов на XII Международном фестивале Великое русское слово в Крыму
Владимир Путин на матче юношеских хоккейных команд в Тяньцзине
Всеармейский конкурс Отличники войсковой разведки в Новосибирской области
Болельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии
Болельщик сборной Египта перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
Участники во время Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах в Москве
Дети играют в фонтане в Волгограде
Морской вокзал в Сочи
Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта Санкт-Петербурга
Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта в Москве
Кони в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области
Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
В коровнике на ферме агропромышленного холдинга Братья Чебурашкины. Семейная Ферма в Московской области
Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
Учебный корабль Перекоп с курсантами Военно-морского института на борту во Владивостоке
Товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии в Нижнем Новгороде
Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в Казани
Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, Калининградская область
Дети играют с мячом на набережной в Нижнем Новгороде
Флешмоб футбольных болельщиков в поддержку сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Уругвая в Самаре
Жители Австрии держат плакат с изображением Владимира Путина во время его встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии.Президент России Владимир Путин на церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными России и Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России радуются победе в матче с национальной командой Египта на Никольской улице в Москве.Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
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Болельщики сборной России радуются победе в матче с национальной командой Египта на Никольской улице в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" со стартовой площадки космодрома "Байконур".Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-09 со стартовой площадки Байконура
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" со стартовой площадки космодрома "Байконур".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыпускницы школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.Выпускницы школ на празднике в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускницы школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкШведский парусник Tre Kronor на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шведский парусник Tre Kronor на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкАкция протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.Участники протеста против реформ президента Франции Макрона в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Акция протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОтдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.Отдыхающие на озере Баскунчак в Астраханской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПосевные работы в хозяйстве "Царик" в Коченевском районе Новосибирской области.Посевные работы в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посевные работы в хозяйстве "Царик" в Коченевском районе Новосибирской области.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в Венском музее истории искусств
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на церемонии открытия выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" в Венском музее истории искусств.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастница театрализованного представления на открытии курортного сезона в Геленджике.Участница театрализованного представления на открытии нового курортного сезона в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участница театрализованного представления на открытии курортного сезона в Геленджике.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча между сборными России и Египта на ЧМ-2018 по футболу.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча с Египтом
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча между сборными России и Египта на ЧМ-2018 по футболу.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТуристы танцуют на улице Баумана в Казани.Пара туристов танцует на улице Баумана в Казани
© РИА Новости / Владимир Песня
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Туристы танцуют на улице Баумана в Казани.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАргентинский болельщик перед матчем своей национальной команды со сборной Нигерии.Болельщик сборной Аргентины перед матчем с Нигерией
© РИА Новости / Александр Вильф
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Аргентинский болельщик перед матчем своей национальной команды со сборной Нигерии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКапитан сборной Аргентины Лионель Месси бьет по воротам сборной Исландии в матче ЧМ-2018.Лионель Месси бьет по воротам в матче ЧМ-2018 против сборной Исландии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси бьет по воротам сборной Исландии в матче ЧМ-2018.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВыступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.Выступление артистов на XII Международном фестивале Великое русское слово в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Выступление артистов на XII Международном фестивале "Великое русское слово" в Крыму.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения товарищеского матча юношеских хоккейных команд в китайском Тяньцзине.Владимир Путин на матче юношеских хоккейных команд в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время посещения товарищеского матча юношеских хоккейных команд в китайском Тяньцзине.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" в Новосибирской области.Всеармейский конкурс Отличники войсковой разведки в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" преодолевают препятствие во время этапа "Тропа разведчика" в Новосибирской области.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.Болельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
Болельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБолельщик сборной Египта перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.Болельщик сборной Египта перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Болельщик сборной Египта перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве.Участники во время Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДети играют в фонтане в Волгограде.Дети играют в фонтане в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дети играют в фонтане в Волгограде.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМорской вокзал в Сочи.Морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Морской вокзал в Сочи.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБолельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в фан-зоне Санкт-Петербурга.Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в фан-зоне Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБолельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне.Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Египта в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Болельщики во время просмотра трансляции матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЛошади в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области.Кони в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Лошади в конном центре по восстановлению донской породы в Ростовской области.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе. 11 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники V Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ коровнике на ферме агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области.В коровнике на ферме агропромышленного холдинга Братья Чебурашкины. Семейная Ферма в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В коровнике на ферме агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма" в Московской области.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПротивники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве.Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Противники "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчебный корабль "Перекоп" с курсантами Военно-морского института на борту во Владивостоке после двухмесячного межфлотского перехода из Севастополя.Учебный корабль Перекоп с курсантами Военно-морского института на борту во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учебный корабль "Перекоп" с курсантами Военно-морского института на борту во Владивостоке после двухмесячного межфлотского перехода из Севастополя.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТоварищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.Товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкБолельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в ресторане Твин Пикс в Казани.Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в Казани
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в ресторане Твин Пикс в Казани.
© РИА Новости / Елена РускоПерейти в фотобанкОпора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, Калининградская область.Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, Калининградская область
© РИА Новости / Елена Руско
Перейти в фотобанк
Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, Калининградская область.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДети играют с мячом на набережной в Нижнем Новгороде в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018.Дети играют с мячом на набережной в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дети играют с мячом на набережной в Нижнем Новгороде в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФлешмоб футбольных болельщиков в поддержку сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Уругвая на улице Куйбышева в Самаре.Флешмоб футбольных болельщиков в поддержку сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Уругвая в Самаре
© РИА Новости / Владимир Песня
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Флешмоб футбольных болельщиков в поддержку сборной России перед матчем ЧМ-2018 со сборной Уругвая на улице Куйбышева в Самаре.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЖители Австрии держат плакат с изображением президента России Владимира Путина во время его встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене.Жители Австрии держат плакат с изображением Владимира Путина во время его встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Жители Австрии держат плакат с изображением президента России Владимира Путина во время его встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
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Дания
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