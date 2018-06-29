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Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве

(обновлено: 18:54 29.06.2018)
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Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участница карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участник карнавального шествия, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участник карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участник карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участники карнавального шествия, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГлавный символ торжества, которое в Мексике проходит в начале ноября – череп Катрина.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Главный символ торжества, которое в Мексике проходит в начале ноября – череп Катрина.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЭта традиция восходит к верованиям индейцев, по представлениям которых смерть была светлым началом.Участница карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Эта традиция восходит к верованиям индейцев, по представлениям которых смерть была светлым началом.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкДавние предки современных мексиканцев приносили жертвы богине Миктлансиуатль. Катрина считается ее современным "воплощением".Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Давние предки современных мексиканцев приносили жертвы богине Миктлансиуатль. Катрина считается ее современным "воплощением".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ День смерти у мексиканцев принято веселиться и устраивать карнавалы.Участник карнавального шествия, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В День смерти у мексиканцев принято веселиться и устраивать карнавалы.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФигурки скелетов в женской одежде мексиканцы украшают цветами и красками.Участник карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Фигурки скелетов в женской одежде мексиканцы украшают цветами и красками.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСчитается, что в День мертвых души умерших вновь посещают землю, чтобы встретиться с родными.Участник карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Считается, что в День мертвых души умерших вновь посещают землю, чтобы встретиться с родными.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПраздничный карнавал можно посетить в пятницу на территории Гостиного двора в Москве.Участники карнавального шествия, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Праздничный карнавал можно посетить в пятницу на территории Гостиного двора в Москве.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСреди посетителей много поклонников мексиканской национальной команды и просто интересующихся латиноамериканской культурой.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Среди посетителей много поклонников мексиканской национальной команды и просто интересующихся латиноамериканской культурой.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМногие пришли в красочных костюмах и с разрисованными лицами.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Многие пришли в красочных костюмах и с разрисованными лицами.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБлагодаря карнавалу россияне смогут почувствовать атмосферу традиционного мексиканского праздника и ближе познакомиться с культурой этой страны.Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Благодаря карнавалу россияне смогут почувствовать атмосферу традиционного мексиканского праздника и ближе познакомиться с культурой этой страны.
Участники карнавала, проходящего в рамках празднования традиционного мексиканского праздника День мертвых, в МосквеМексиканский карнавал "День мертвых" в Москве18:0029.06.2018
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Дом болельщиков Мексики устроил в Москве карнавал "День мертвых", посвященный одноименному празднику. Самые яркие моменты мероприятия – в фотоленте Ria.ru.

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