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"Самая уродливая собака в мире" и ее соперники

11:2525.06.2018
(обновлено: 11:32 25.06.2018)
09426
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
Конкурс Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh EdelsonВ Калифорнии прошел ставший традиционным конкурс на самую некрасивую собаку в мире. Первое место занял девятилетний английский бульдог по кличке Жа-Жа.Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
В Калифорнии прошел ставший традиционным конкурс на самую некрасивую собаку в мире. Первое место занял девятилетний английский бульдог по кличке Жа-Жа.
© AFP 2018 / Josh EdelsonВ этом году на победу претендовали 14 конкурсантов.
На фото: собака по кличке Химисабу. Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
В этом году на победу претендовали 14 конкурсантов.
На фото: собака по кличке Химисабу.
© AFP 2018 / Josh Edelson"Самая уродливая собака" 2017 года - неаполитанский мастиф по кличке Марта, так же боролась за звание. Но уступила победу.Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
"Самая уродливая собака" 2017 года - неаполитанский мастиф по кличке Марта, так же боролась за звание. Но уступила победу.
© AFP 2018 / Josh EdelsonСобаки и их владельцы по обыкновению прогуливаются по красной дорожке, демонстрируя судьям все физические недостатки животных.
На фото: чихуахуа по кличке Миссис Кравитц. Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
Собаки и их владельцы по обыкновению прогуливаются по красной дорожке, демонстрируя судьям все физические недостатки животных.
На фото: чихуахуа по кличке Миссис Кравитц.
© AP Photo / Jeff ChiuЖюри выбирает победителей, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей.
На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози. Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AP Photo / Jeff Chiu
Жюри выбирает победителей, исходя не только из своих предпочтений, но и учитывая реакцию зрителей.
На фото: китайская хохлатая собака по кличке Джози.
© AFP 2018 / Josh EdelsonОдин из судей рассказал, что это было очень не простое решение. "Мы любим всех этих псов", — уточнил он.
На фото: пекинес по кличке Дикий Тханг.
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
Один из судей рассказал, что это было очень не простое решение. "Мы любим всех этих псов", — уточнил он.
На фото: пекинес по кличке Дикий Тханг.
© AFP 2018 / Josh EdelsonКак правило в конкурсе участвуют собаки, взятые из приютов.
На фото: собака по кличке Мандарина . Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
Как правило в конкурсе участвуют собаки, взятые из приютов.
На фото: собака по кличке Мандарина .
© AP Photo / Jeff ChiuХозяйка победителя конкурса тоже нашла Жа-Жа на сайте поиска питомцев.
На фото: Ивонн Моронес и ее пес по кличке Scamp.
Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AP Photo / Jeff Chiu
Хозяйка победителя конкурса тоже нашла Жа-Жа на сайте поиска питомцев.
На фото: Ивонн Моронес и ее пес по кличке Scamp.
© AP Photo / Jeff ChiuОрганизаторы конкурса пытаются обратить внимание людей на то, что искренне любить можно и не самых симпатичных на первый взгляд зверей.Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AP Photo / Jeff Chiu
Организаторы конкурса пытаются обратить внимание людей на то, что искренне любить можно и не самых симпатичных на первый взгляд зверей.
© AFP 2018 / Josh Edelson"Это забавный и простой способ доказать, что все животные заслуживают безопасный дом и любящих хозяев", — пояснила одна из координаторов мероприятия.Собака на конкурсе Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AFP 2018 / Josh Edelson
"Это забавный и простой способ доказать, что все животные заслуживают безопасный дом и любящих хозяев", — пояснила одна из координаторов мероприятия.
© AP Photo / Jeff ChiuВладелица "самого некрасивого пса - 2018" Меган Брейнард получила за победу питомца полторы тысячи долларов.Конкурс Самая уродливая собака в мире(World's Ugliest Dog)
© AP Photo / Jeff Chiu
Владелица "самого некрасивого пса - 2018" Меган Брейнард получила за победу питомца полторы тысячи долларов.
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В Калифорнии прошел тридцатый ежегодный конкурс среди самых уродливых собак. Победитель и другие претенденты на титул "Самой некрасивой собаки в мире" — в фотоленте Ria.ru

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