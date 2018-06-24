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Праздник российских выпускников

14:3024.06.2018
(обновлено: 16:17 24.06.2018)
04210
Воспитанники Московского военно-музыкального училища и воспитанницы Московского кадетского корпуса Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ на торжественной церемонии выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
Объединенный выпуск воспитанниц Московского кадетского корпуса Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ на торжественной церемонии выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
Воспитанники Московского военно-музыкального училища перед торжественной церемонией выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
Выступление танцевального коллектива на торжественной церемонии выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
Выпускники российских школ возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду перед началом церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
Выпускники российских школ танцуют вальс в Государственном Кремлевском Дворце перед VIII Всероссийской премией Выпускник-2018
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники МОУ гимназии города Раменское перед началом церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
Выпускники российских школ на церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Выпускники российских школ после церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Солист рок-группы Би-2 Лёва выступает на концерте в рамках церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами на празднике выпускников Алые паруса - 2018 в Санкт-Петербурге
Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса - 2018 в Санкт-Петербурге
Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. 23 июня 2018
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПансион воспитанниц Минобороны в пятый раз занял лидирующие позиции рейтинга топ-500 лучших школ России и 100 лучших школ Москвы.Воспитанники Московского военно-музыкального училища и воспитанницы Московского кадетского корпуса Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ на торжественной церемонии выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пансион воспитанниц Минобороны в пятый раз занял лидирующие позиции рейтинга топ-500 лучших школ России и 100 лучших школ Москвы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыпуск пансиона дал путевку в жизнь 104 девушкам, среди которых 17 золотых медалисток, 16 обладательниц аттестатов особого образца и множество победителей и лауреатов всероссийских олимпиад и конкурсов.Объединенный выпуск воспитанниц Московского кадетского корпуса Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ на торжественной церемонии выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выпуск пансиона дал путевку в жизнь 104 девушкам, среди которых 17 золотых медалисток, 16 обладательниц аттестатов особого образца и множество победителей и лауреатов всероссийских олимпиад и конкурсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВладимир Путин направил телеграмму участникам торжественной церемонии для выпускников в Кремле.Воспитанники Московского военно-музыкального училища перед торжественной церемонией выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин направил телеграмму участникам торжественной церемонии для выпускников в Кремле.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент России отметил, что нынешнее поколение способно преобразить страну, совершить прорыв и удивить новыми рекордами и открытиями.Выступление танцевального коллектива на торжественной церемонии выпуска офицеров из высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ на Соборной площади в Кремле
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент России отметил, что нынешнее поколение способно преобразить страну, совершить прорыв и удивить новыми рекордами и открытиями.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин отметил, что выпускной является одним из самых волнительных дней в жизни каждого человека.Выпускники российских школ возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду перед началом церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что выпускной является одним из самых волнительных дней в жизни каждого человека.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПо словам Собянина, для родственников этот день не менее важный, так как они радовались успехам и переживали за неудачи вместе с выпускниками.Выпускники российских школ танцуют вальс в Государственном Кремлевском Дворце перед VIII Всероссийской премией Выпускник-2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
По словам Собянина, для родственников этот день не менее важный, так как они радовались успехам и переживали за неудачи вместе с выпускниками.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа главной сцене Парка Горького хедлайнерами стали Feduk и Мот, которых выпускники выбрали сами путем голосования.Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На главной сцене Парка Горького хедлайнерами стали Feduk и Мот, которых выпускники выбрали сами путем голосования.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБолее 400 сотрудников федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов государственного пожарного надзора, обеспечивали безопасность выпускных вечеров в Московской области.Выпускники МОУ гимназии города Раменское перед началом церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Более 400 сотрудников федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов государственного пожарного надзора, обеспечивали безопасность выпускных вечеров в Московской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГлава Минпросвещения Ольга Васильева пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.Выпускники российских школ на церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Глава Минпросвещения Ольга Васильева пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев пожелал выпускникам достигать поставленных целей.Выпускники российских школ после церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал выпускникам достигать поставленных целей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ Москве в праздничных мероприятиях приняли участие около 54 тысяч выпускников.Солист рок-группы Би-2 Лёва выступает на концерте в рамках церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В Москве в праздничных мероприятиях приняли участие около 54 тысяч выпускников.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБолее 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами на празднике выпускников Алые паруса - 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. За это время праздник стал настоящим символом Северной столицы и обрел мировую известность.Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса - 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. За это время праздник стал настоящим символом Северной столицы и обрел мировую известность.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосле завершения концерта Парк Горького превратился в огромный танцпол, где выпускники до самого утра смогли танцевать под любимые песни.Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
После завершения концерта Парк Горького превратился в огромный танцпол, где выпускники до самого утра смогли танцевать под любимые песни.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ выпускном вечере в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве приняли участие порядка 20 тысяч школьников.Выпускники московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. 23 июня 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В выпускном вечере в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве приняли участие порядка 20 тысяч школьников.
Выпускницы российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в МосквеПраздник российских выпускников14:3024.06.2018
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По всей России прошли школьные выпускные. На площадках в Москве и Санкт-Петербурге выступили известные исполнители. Самые красочные моменты — в фотоленте Ria.ru

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
6
Англия
1
Панама
24 июня 18:00
-
Япония
-
Сенегал
24 июня 21:00
-
Польша
-
Колумбия
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