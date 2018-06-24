По всей России прошли школьные выпускные. На площадках в Москве и Санкт-Петербурге выступили известные исполнители. Самые красочные моменты — в фотоленте Ria.ru
Праздник российских выпускников
14:3024.06.2018
(обновлено: 16:17 24.06.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПансион воспитанниц Минобороны в пятый раз занял лидирующие позиции рейтинга топ-500 лучших школ России и 100 лучших школ Москвы.
Пансион воспитанниц Минобороны в пятый раз занял лидирующие позиции рейтинга топ-500 лучших школ России и 100 лучших школ Москвы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыпуск пансиона дал путевку в жизнь 104 девушкам, среди которых 17 золотых медалисток, 16 обладательниц аттестатов особого образца и множество победителей и лауреатов всероссийских олимпиад и конкурсов.
Выпуск пансиона дал путевку в жизнь 104 девушкам, среди которых 17 золотых медалисток, 16 обладательниц аттестатов особого образца и множество победителей и лауреатов всероссийских олимпиад и конкурсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВладимир Путин направил телеграмму участникам торжественной церемонии для выпускников в Кремле.
Владимир Путин направил телеграмму участникам торжественной церемонии для выпускников в Кремле.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрезидент России отметил, что нынешнее поколение способно преобразить страну, совершить прорыв и удивить новыми рекордами и открытиями.
Президент России отметил, что нынешнее поколение способно преобразить страну, совершить прорыв и удивить новыми рекордами и открытиями.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин отметил, что выпускной является одним из самых волнительных дней в жизни каждого человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что выпускной является одним из самых волнительных дней в жизни каждого человека.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПо словам Собянина, для родственников этот день не менее важный, так как они радовались успехам и переживали за неудачи вместе с выпускниками.
По словам Собянина, для родственников этот день не менее важный, так как они радовались успехам и переживали за неудачи вместе с выпускниками.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа главной сцене Парка Горького хедлайнерами стали Feduk и Мот, которых выпускники выбрали сами путем голосования.
На главной сцене Парка Горького хедлайнерами стали Feduk и Мот, которых выпускники выбрали сами путем голосования.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБолее 400 сотрудников федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов государственного пожарного надзора, обеспечивали безопасность выпускных вечеров в Московской области.
Более 400 сотрудников федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов государственного пожарного надзора, обеспечивали безопасность выпускных вечеров в Московской области.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГлава Минпросвещения Ольга Васильева пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.
Глава Минпросвещения Ольга Васильева пожелала вчерашним школьникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев пожелал выпускникам достигать поставленных целей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал выпускникам достигать поставленных целей.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ Москве в праздничных мероприятиях приняли участие около 54 тысяч выпускников.
В Москве в праздничных мероприятиях приняли участие около 54 тысяч выпускников.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБолее 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. За это время праздник стал настоящим символом Северной столицы и обрел мировую известность.
В этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. За это время праздник стал настоящим символом Северной столицы и обрел мировую известность.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосле завершения концерта Парк Горького превратился в огромный танцпол, где выпускники до самого утра смогли танцевать под любимые песни.
После завершения концерта Парк Горького превратился в огромный танцпол, где выпускники до самого утра смогли танцевать под любимые песни.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ выпускном вечере в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве приняли участие порядка 20 тысяч школьников.
В выпускном вечере в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве приняли участие порядка 20 тысяч школьников.
Комментарии
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