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Лучшие фото недели: радость болельщиков, Джоли в Ираке и голубые дюны Марса

11:3022.06.2018
(обновлено: 11:31 22.06.2018)
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Болельщицы сборной Исландии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии
Занятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Международный день йоги. Ахмадабад, Индия
Пожар на нефтяном терминале Рас-Лануф в Ливии
Во время товарищеского матча по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде
Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
Люди на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве, Израиль
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле
Танцовщица на музыкальном фестивале Firefly в Довере, США
Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Последствия наводнения в Абиджане, Кот-д’Ивуар
Песчаные дюны на Марсе
Участники красочного забега в Праге, Чехия
Коррида в Кампо-Пекено, Лиссабон
Модель перед показом модного дома Plein Sport мужской коллекции весна/лето 2019 в Милане
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, прибывшие с визитом в Китай
Специальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Западный Мосул, Ирак
Последствия землетрясения в Такацуки, Япония. 18 июня 2018
Бегемот в зоопарке города Амневиль, Франция
Пара туристов танцует на улице Баумана в Казани
Куклы на воротах больницы Вьерзон в знак протеста против массовых увольнений в родильном отделении
Нигерийский бойцы сражаются во время традиционного фестиваля боевых искусств для граждан Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)
Протесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега
Дети мигрантов на границе в лагере неподалеку от границы с Мексикой
Парапланерист в чилийском городе Икике
Тайванский художник Hank Cheng показывает миниатюрную модель автомобиля из серии Уличные сцене в Тайбэе
Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
Фестиваль песчаных скульптур, посвященных мультфильмам студии Disney в Остенде, Бельгия
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщицы во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии. Игра завершилась со счетом 1:1.Болельщицы сборной Исландии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Болельщицы во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии. Игра завершилась со счетом 1:1.
© AP Photo / Ajit SolankiЗанятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Ахмадабаде, Индия.Занятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Международный день йоги. Ахмадабад, Индия
© AP Photo / Ajit Solanki
Занятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Ахмадабаде, Индия.
© REUTERS / The National Oil CorporationПожар на нефтяном терминале Рас-Лануф в Ливии.Пожар на нефтяном терминале Рас-Лануф в Ливии
© REUTERS / The National Oil Corporation
Пожар на нефтяном терминале Рас-Лануф в Ливии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница команды поддержки во время товарищеского матча по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.Во время товарищеского матча по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участница команды поддержки во время товарищеского матча по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПротивники "Марша равенства", который проходил в Киеве в поддержку ЛГБТ сообщества.Противники перед началом Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Противники "Марша равенства", который проходил в Киеве в поддержку ЛГБТ сообщества.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЕгипетский вратарь Мохамед эль-Шенави пропускает гол в игре группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной России. Итоговый счет матча - 3:1 в пользу России.Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Египетский вратарь Мохамед эль-Шенави пропускает гол в игре группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной России. Итоговый счет матча - 3:1 в пользу России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки сборной России после забитого гола в матче ЧМ с командой Египта.Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игроки сборной России после забитого гола в матче ЧМ с командой Египта.
© REUTERS / Amir CohenОтдыхающие на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве, Израиль.Люди на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве, Израиль
© REUTERS / Amir Cohen
Отдыхающие на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве, Израиль.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.
© AFP 2018 / Aris MessinisСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле.Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле
© AFP 2018 / Aris Messinis
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле.
© REUTERS / Mark MakelaТанцовщица на музыкальном фестивале Firefly в Довере, США.Танцовщица на музыкальном фестивале Firefly в Довере, США
© REUTERS / Mark Makela
Танцовщица на музыкальном фестивале Firefly в Довере, США.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкИгроки молодежного футбольного клуба во время разминки в Петроградском районе Санкт-Петербурга.Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной площадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
© REUTERS / Luc GnagoПоследствия наводнения в Абиджане, Кот-д’Ивуар.Последствия наводнения в Абиджане, Кот-д’Ивуар
© REUTERS / Luc Gnago
Последствия наводнения в Абиджане, Кот-д’Ивуар.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonNASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.Песчаные дюны на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizon
NASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.
© AFP 2018 / Michal CizekУчастники красочного забега в Праге, Чехия.Участники красочного забега в Праге, Чехия
© AFP 2018 / Michal Cizek
Участники красочного забега в Праге, Чехия.
© REUTERS / Rafael MarchanteКоррида на арене Кампо-Пекено в Лиссабоне, Португалия.Коррида в Кампо-Пекено, Лиссабон
© REUTERS / Rafael Marchante
Коррида на арене Кампо-Пекено в Лиссабоне, Португалия.
© AFP 2018 / Marco BertorelloМодели перед началом показа новой коллекции бренда Plein Sport в Милане.Модель перед показом модного дома Plein Sport мужской коллекции весна/лето 2019 в Милане
© AFP 2018 / Marco Bertorello
Модели перед началом показа новой коллекции бренда Plein Sport в Милане.
© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, прибывшие с визитом в Китай.Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, прибывшие с визитом в Китай
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу, прибывшие с визитом в Китай.
© REUTERS / UNHCR/Andrew McConnellСпециальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Западный Мосул, Ирак.Специальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Западный Мосул, Ирак
© REUTERS / UNHCR/Andrew McConnell
Специальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Западный Мосул, Ирак.
© REUTERS / Mandatory credit KyodoПоследствия землетрясения в японском городе Такацуки. В ряде районов сила подземных толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.Последствия землетрясения в Такацуки, Япония. 18 июня 2018
© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
Последствия землетрясения в японском городе Такацуки. В ряде районов сила подземных толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.
© AFP 2018 / Jean-Christophe VerhaegenБегемот, живущий в зоопарке города Амневиль, Франция.Бегемот в зоопарке города Амневиль, Франция
© AFP 2018 / Jean-Christophe Verhaegen
Бегемот, живущий в зоопарке города Амневиль, Франция.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПара туристов танцует на улице Баумана в Казани.Пара туристов танцует на улице Баумана в Казани
© РИА Новости / Владимир Песня
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Пара туристов танцует на улице Баумана в Казани.
© AFP 2018 / Guillaume SouvantНа воротах больницы Вьерзон во Франции развесили множество кукол в знак протеста против массовых увольнений в родильном отделении.Куклы на воротах больницы Вьерзон в знак протеста против массовых увольнений в родильном отделении
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
На воротах больницы Вьерзон во Франции развесили множество кукол в знак протеста против массовых увольнений в родильном отделении.
© AFP 2018 / Sia KambouУчастники традиционного фестиваля боевых искусств граждан Экономического сообщества стран Западной Африки.Нигерийский бойцы сражаются во время традиционного фестиваля боевых искусств для граждан Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)
© AFP 2018 / Sia Kambou
Участники традиционного фестиваля боевых искусств граждан Экономического сообщества стран Западной Африки.
© REUTERS / Oswaldo RivasПротесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Масайе.Протесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега
© REUTERS / Oswaldo Rivas
Протесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Масайе.
© REUTERS / Mike BlakeДети мигрантов в лагере в Техасе неподалеку от границы с Мексикой.Дети мигрантов на границе в лагере неподалеку от границы с Мексикой
© REUTERS / Mike Blake
Дети мигрантов в лагере в Техасе неподалеку от границы с Мексикой.
© REUTERS / Red Bull Content Pool/Alfred Jürgen Westermeyer Выступление парапланеристов неподалеку от чилийского города Икике.Парапланерист в чилийском городе Икике
© REUTERS / Red Bull Content Pool/Alfred Jürgen Westermeyer
Выступление парапланеристов неподалеку от чилийского города Икике.
© REUTERS / Tyrone SiuТайванский художник Хэнк Ченг представляет миниатюрную панораму из серии "Уличные сценки в Тайбэе".Тайванский художник Hank Cheng показывает миниатюрную модель автомобиля из серии Уличные сцене в Тайбэе
© REUTERS / Tyrone Siu
Тайванский художник Хэнк Ченг представляет миниатюрную панораму из серии "Уличные сценки в Тайбэе".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России на Никольской улице в Москве.Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Болельщики сборной России на Никольской улице в Москве.
© REUTERS / Yves HermanФестиваль песчаных скульптур, посвященных мультфильмам студии "Disney" в Остенде, Бельгия.Фестиваль песчаных скульптур, посвященных мультфильмам студии Disney в Остенде, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Фестиваль песчаных скульптур, посвященных мультфильмам студии "Disney" в Остенде, Бельгия.
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Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
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