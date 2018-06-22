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Лучшие фото недели: радость болельщиков, Джоли в Ираке и голубые дюны Марса
11:3022.06.2018
(обновлено: 11:31 22.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБолельщицы во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Болельщицы во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии. Игра завершилась со счетом 1:1.
© AP Photo / Ajit SolankiЗанятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Ахмадабаде, Индия.
© AP Photo / Ajit Solanki
Занятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Ахмадабаде, Индия.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница команды поддержки во время товарищеского матча по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.
Участница команды поддержки во время товарищеского матча по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПротивники "Марша равенства", который проходил в Киеве в поддержку ЛГБТ сообщества.
Противники "Марша равенства", который проходил в Киеве в поддержку ЛГБТ сообщества.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЕгипетский вратарь Мохамед эль-Шенави пропускает гол в игре группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной России. Итоговый счет матча - 3:1 в пользу России.
Египетский вратарь Мохамед эль-Шенави пропускает гол в игре группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной России. Итоговый счет матча - 3:1 в пользу России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки сборной России после забитого гола в матче ЧМ с командой Египта.
Игроки сборной России после забитого гола в матче ЧМ с командой Египта.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПрезиденты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.
© AFP 2018 / Aris MessinisСторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборного митинга в Стамбуле.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкИгроки молодежного футбольного клуба во время разминки в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonNASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.
NASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.
© AFP 2018 / Marco BertorelloМодели перед началом показа новой коллекции бренда Plein Sport в Милане.
Модели перед началом показа новой коллекции бренда Plein Sport в Милане.
© REUTERS / UNHCR/Andrew McConnellСпециальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Западный Мосул, Ирак.
Специальный посланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита в Западный Мосул, Ирак.
© REUTERS / Mandatory credit KyodoПоследствия землетрясения в японском городе Такацуки. В ряде районов сила подземных толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.
Последствия землетрясения в японском городе Такацуки. В ряде районов сила подземных толчков доходила до 6 баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.
© AFP 2018 / Guillaume SouvantНа воротах больницы Вьерзон во Франции развесили множество кукол в знак протеста против массовых увольнений в родильном отделении.
На воротах больницы Вьерзон во Франции развесили множество кукол в знак протеста против массовых увольнений в родильном отделении.
© AFP 2018 / Sia KambouУчастники традиционного фестиваля боевых искусств граждан Экономического сообщества стран Западной Африки.
Участники традиционного фестиваля боевых искусств граждан Экономического сообщества стран Западной Африки.
© REUTERS / Oswaldo RivasПротесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Масайе.
Протесты против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Масайе.
© REUTERS / Red Bull Content Pool/Alfred Jürgen Westermeyer Выступление парапланеристов неподалеку от чилийского города Икике.
Выступление парапланеристов неподалеку от чилийского города Икике.
© REUTERS / Tyrone SiuТайванский художник Хэнк Ченг представляет миниатюрную панораму из серии "Уличные сценки в Тайбэе".
Тайванский художник Хэнк Ченг представляет миниатюрную панораму из серии "Уличные сценки в Тайбэе".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России на Никольской улице в Москве.
Болельщики сборной России на Никольской улице в Москве.
© REUTERS / Yves HermanФестиваль песчаных скульптур, посвященных мультфильмам студии "Disney" в Остенде, Бельгия.
Фестиваль песчаных скульптур, посвященных мультфильмам студии "Disney" в Остенде, Бельгия.
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